Оккупанты собирают своих "двухсотых": "Каждые 10 метров разорванные тела. Без рук, без ног. Хохлы разп#здярили все лесополки". ВИДЕО 18+
В сети опубликована видеозапись, на которой оккупант из похоронной команды снимает тела своих приспешников густо разбросанных по перелеску.
Как сообщает Цензор.НЕТ, по словам захватчика лесополосу "накрыли хохлы", а часть разорванных в клочья тел не удастся, вероятно, даже распознать. На записи оккупант обращается к своей жене и говорит, что очень соскучился по ней и дочери.
"Настоящий "бульвар русского мира": куча трупов без рук и ног - это все, что осталось от их подразделения. Оккупант жалуется, что потеряли много своих, но вместо отпуска им обещают награды, которые им, по его словам, "нахер не нужны": "Нам сказали медали будут выдавать. В отпуск лучше бы отпустили, х#ли эти медали бл#дь", - отмечает в комментарии автор публикации.
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Харашо нонєча "двухсотай" уроділ!
Так що то ''передові інновації'', ''ноу-хау'' ''***********'' армії **********.
Дебіли, а розвернутись на мацкву нє? Гинути за амбіції купки уродів краще..
Позывнойпогоняло чей-то, может быть. Перед этим он сказал "двигаемся раненые".
ти *** урод чого сюди приперся, а тепер "дамой хочєшь" ?
які вони всі кончені.
тільки не може второпати , від кого і від чого , а насправді
бидло намагається знищити украінців і окупувати нашу територію 😡
Здохнете всі , кляті виродки , на нашій землі !!
Чтоб они сдохли. Все