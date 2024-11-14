Оккупанты собирают своих "двухсотых": "Каждые 10 метров разорванные тела. Без рук, без ног. Хохлы разп#здярили все лесополки". ВИДЕО 18+

В сети опубликована видеозапись, на которой оккупант из похоронной команды снимает тела своих приспешников густо разбросанных по перелеску.

Как сообщает Цензор.НЕТ, по словам захватчика лесополосу "накрыли хохлы", а часть разорванных в клочья тел не удастся, вероятно, даже распознать. На записи оккупант обращается к своей жене и говорит, что очень соскучился по ней и дочери.

"Настоящий "бульвар русского мира": куча трупов без рук и ног - это все, что осталось от их подразделения. Оккупант жалуется, что потеряли много своих, но вместо отпуска им обещают награды, которые им, по его словам, "нахер не нужны": "Нам сказали медали будут выдавать. В отпуск лучше бы отпустили, х#ли эти медали бл#дь", - отмечает в комментарии автор публикации.

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