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Оккупанты собирают своих "двухсотых": "Каждые 10 метров разорванные тела. Без рук, без ног. Хохлы разп#здярили все лесополки". ВИДЕО 18+

В сети опубликована видеозапись, на которой оккупант из похоронной команды снимает тела своих приспешников густо разбросанных по перелеску.

Как сообщает Цензор.НЕТ, по словам захватчика лесополосу "накрыли хохлы", а часть разорванных в клочья тел не удастся, вероятно, даже распознать. На записи оккупант обращается к своей жене и говорит, что очень соскучился по ней и дочери.

"Настоящий "бульвар русского мира": куча трупов без рук и ног - это все, что осталось от их подразделения. Оккупант жалуется, что потеряли много своих, но вместо отпуска им обещают награды, которые им, по его словам, "нахер не нужны": "Нам сказали медали будут выдавать. В отпуск лучше бы отпустили, х#ли эти медали бл#дь", - отмечает в комментарии автор публикации.

Смотрите также: Охваченные огнем россияне на ходу выпадают из горящей бронемашины на Курщине. ВИДЕО

Внимание! Ненормативная лексика!

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Украинский дрон попал оккупанту ниже спины: "Жопа горит". ВИДЕО

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армия РФ (19224) уничтожение (6923)


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Топ комментарии
+45
Шкода, у цей час дрона на вас немає, кацапи недобиті.
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14.11.2024 11:02
+40
Поц ты, какого хера бросил счастье свое, чего приперся в Украину? Сейчас трупы собираешь ты, а скоро и твой понесут, если его не сожрут одичавшие собаки.
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14.11.2024 11:07
+38
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14.11.2024 11:58
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Окупанти збирають своїх "двохсотих"

Харашо нонєча "двухсотай" уроділ!
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14.11.2024 11:00 Ответить
Ніякої відпустки
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14.11.2024 11:47 Ответить
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14.11.2024 11:58 Ответить
Що ж в тій голові повинно бути, що б на своїх дітях таке написати...
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14.11.2024 17:17 Ответить
Вони їх не збирають. Там страшенний сморід.
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14.11.2024 11:00 Ответить
Русскій Духъ...
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14.11.2024 11:59 Ответить
Шкода, у цей час дрона на вас немає, кацапи недобиті.
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14.11.2024 11:02 Ответить
А не каже,підор,що краще б скоріше війна скінчилася!
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14.11.2024 11:03 Ответить
Для цього в черепній коробці треба ще щось мати крім нитки, що вуха тримає
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14.11.2024 11:06 Ответить
Чого б це, йому за війну добре плотять, попри все 90% виживає після року контракту, повертаються в свої ***** мільйонерами. Жінка Ємелі бачить шо в Івана вже нова квартира, нова машина, багато водки і коньяку і жене свого Ємелю з печі на контракт. Все працює.
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14.11.2024 11:21 Ответить
В нього замість відпустки вже є квиток на концерт Кобзона. ЗСУ організують вчасний трансфер на концерт.
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14.11.2024 11:04 Ответить
В москалів нові елементи військової форми - зимові бойові шорти.
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14.11.2024 11:04 Ответить
Брюки легким двіженієм дрона перетворюються в шорти.
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14.11.2024 12:07 Ответить
Як би то був дрон, то москаль вже би був калікою і ходити сам не зміг би.
Так що то ''передові інновації'', ''ноу-хау'' ''***********'' армії **********.
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14.11.2024 13:13 Ответить
Турист, пеплутав Африку з Україною!
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14.11.2024 15:13 Ответить
Після чергової дози ''бояришника'' їм там пофіг - що Африка.... що Україна....
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14.11.2024 16:38 Ответить
Конструктори))

Дебіли, а розвернутись на мацкву нє? Гинути за амбіції купки уродів краще..
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14.11.2024 11:06 Ответить
Da ani tam vse ukushennie , kakaia raznica , v kremle sidit ili v tanke . 🤷
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14.11.2024 12:14 Ответить
Поц ты, какого хера бросил счастье свое, чего приперся в Украину? Сейчас трупы собираешь ты, а скоро и твой понесут, если его не сожрут одичавшие собаки.
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14.11.2024 11:07 Ответить
иди..до Лондона чуть-чуть осталось....
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14.11.2024 11:10 Ответить
Хочеш дамой, копай яму і залазь.
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14.11.2024 11:11 Ответить
Автор надійюсь також 200, якщо відео тут
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14.11.2024 11:13 Ответить
Може хто пояснить, про що він каже: "могілу там ззаді тащуть"? Вже й могили у них портативні, чи що?
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14.11.2024 11:15 Ответить
Позывной погоняло чей-то, может быть. Перед этим он сказал "двигаемся раненые".
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14.11.2024 12:24 Ответить
Могила, це хтось з них взяв собі дуже правильний позивний і його вже волочуть в кінцевий пункт призначення.
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14.11.2024 14:48 Ответить
При чому - одна на всіх.
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14.11.2024 23:50 Ответить
твою мать. ! счастьє його"
ти *** урод чого сюди приперся, а тепер "дамой хочєшь" ?
які вони всі кончені.
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14.11.2024 11:19 Ответить
Окупант складає Франкиштеинів
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14.11.2024 11:21 Ответить
Задній лівий, що несе ноші, вдягнувся по сезону. Сезон осінь-зима-2024,
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14.11.2024 11:25 Ответить
Скоро прилетить український дрон - медалі роздавати буде
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14.11.2024 11:30 Ответить
У цього рабського долб@ба навіть думка не з'являється , а що він тут забув і хто сюди його послав.
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14.11.2024 11:30 Ответить
Приїхав за квартирою в Одесі або Києві, але щось пішло не так.
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14.11.2024 11:34 Ответить
В кінці какцап признався що він некрофіл - сколька пацанов палєгло, в рот є...ть.
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14.11.2024 11:33 Ответить
Щось під такими новинами не видно плакальщиків про вигадані генштабом втрати в статистиці.
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14.11.2024 11:33 Ответить
Счастьє твойо-це куля,або дрон
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14.11.2024 11:41 Ответить
Кацап недобитий впевнений , що захищає свій кацапстан ,
тільки не може второпати , від кого і від чого , а насправді
бидло намагається знищити украінців і окупувати нашу територію 😡
Здохнете всі , кляті виродки , на нашій землі !!
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14.11.2024 11:42 Ответить


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14.11.2024 11:51 Ответить
Пояснювати щось цим пацакам про добро і зло не має, вірніше не було, ніякого сенсу, давно зрозумів, що це немає ніякого сенсу, імперіалістичну отруту вони ковтають вже з материнським молоком. Чудово, що вони гниють, і вже нікого не вб'ють, ці вже цілком безпечні для українців.
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14.11.2024 12:08 Ответить
Вы то же слышали, на что они "брата тянут"? (1:18)
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14.11.2024 12:17 Ответить
На корм собакам?
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14.11.2024 13:44 Ответить
ведать ******* задачу наступательную поставили: "одна нога здесь, а другая там"
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14.11.2024 12:30 Ответить
збирати своїх "двохдохлих" - скрепная традиція кацапів
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14.11.2024 12:32 Ответить
Харон служит без отпусков
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14.11.2024 12:58 Ответить
Welcome to hell!
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14.11.2024 13:10 Ответить
Щастя твоє образилося, сам же показуєш, скільки білих лад дружини отримують, а ти як лох, не зміг радість дружині доставити та здохнути з усіма разом.
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14.11.2024 14:03 Ответить
Походу, его "счастье" уже нашла ему замену - северокорейцы прибыли.
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14.11.2024 14:37 Ответить
що те не нравіцца?медальку і в пакет
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14.11.2024 14:19 Ответить
"Хохлы разп#здярили". Хохлы они такие 😁
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14.11.2024 16:11 Ответить
ладно, вротебать, счастье мае
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14.11.2024 16:22 Ответить
бажаю їм повиздихать
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14.11.2024 17:54 Ответить
Їх не ложили , вони самі
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14.11.2024 18:13 Ответить
Без штанов и без колгот ми встречаем новий год...
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14.11.2024 23:52 Ответить
Квіти вам, *****, мріялись - тіки на могилах.
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14.11.2024 23:52 Ответить
Почему эти ******** посадку называют "лесополкой"?
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15.11.2024 00:07 Ответить
наши лесополки. Хотим разп#здяриваем, хотим нет. Вы что тут забыли, уе*ки?
Чтоб они сдохли. Все
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15.11.2024 00:43 Ответить
По доце соскучилась, тварь?!!! Сдохни, гребаный кацап!
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15.11.2024 04:09 Ответить
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15.11.2024 13:54 Ответить
 
 