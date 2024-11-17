Росіяни вночі атакували Київ безпілотниками, пролунали вибухи

В ніч проти 17 листопада Києві пролунали вибухи. Росіяни запустили "шахеди по Києву та низці областей. Працювала ППО.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на міського голову Віталія Кличка.

Внаслідок обстрілу у Печерському районі Києва палає житловий будинок

"Одну постраждалу жінку госпіталізували в Печерському районі з житлового будинку, куди влучив уламок БпЛА. Попередньо, в квартирі на 4-му поверсі пошкоджені стіна та стеля", - йдеться в повідомленні.

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