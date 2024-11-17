Враг атакует объекты генерации и передачи электроэнергии по всей Украине, - Галущенко

Российские захватчики осуществили массированный удар по энергосистеме.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил министр энергетики Герман Галущенко.

"Происходит очередная массированная атака на энергосистему. Враг атакует объекты генерации и передачи электроэнергии по всей Украине", - говорится в сообщении.

Галущенко отметил, что оператор системы передачи срочно ввел режим экстренных отключений электроэнергии.

"Где возможно, спасатели и энергетики уже работают над ликвидацией последствий", - добавил министр.

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