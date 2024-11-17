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Враг атакует объекты генерации и передачи электроэнергии по всей Украине, - Галущенко

Удари по енергетиці 17 листопада

Российские захватчики осуществили массированный удар по энергосистеме.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил министр энергетики Герман Галущенко.

"Происходит очередная массированная атака на энергосистему. Враг атакует объекты генерации и передачи электроэнергии по всей Украине", - говорится в сообщении.

Галущенко отметил, что оператор системы передачи срочно ввел режим экстренных отключений электроэнергии.

"Где возможно, спасатели и энергетики уже работают над ликвидацией последствий", - добавил министр.

Также читайте: Сегодня будут действовать ограничения потребления электроэнергии для бизнеса и промышленности, - "Укрэнерго" (обновлено)

Автор: 

обстрел (27043) энергетика (2554) Галущенко Герман (257) отключение света (423)


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Топ комментарии
+14
Чому є світло на курщині,на Донеччині,в Криму?(((
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17.11.2024 07:57
+13
Тільки вчора наш незламнопотужний гарант вихвалявся що країна готова до зими і ракет ППО вдосталь. Співпадіння? Не перше вже...
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17.11.2024 08:12
+8
Ну здається тепер буде видно наскільки наша влада "захистила" об'єкти енергетики...вчергове..☹️
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17.11.2024 07:56
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Наєм же ж захист побудував.
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17.11.2024 07:51 Ответить
Ну здається тепер буде видно наскільки наша влада "захистила" об'єкти енергетики...вчергове..☹️
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17.11.2024 07:56 Ответить
Якщо Наєм прочитав ваш комент, то мабуть вже біжить у сторону лісу.)))
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17.11.2024 09:13 Ответить
Чому є світло на курщині,на Донеччині,в Криму?(((
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17.11.2024 07:57 Ответить
тому що наші західні партнери вкрай негативно ставляться до того, що ми завдаємо ударів по російській генерації.
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17.11.2024 08:11 Ответить
Генерація на ТОт та в Криму,вже неукраїнська?(
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17.11.2024 08:15 Ответить
на ТОТ і у Криму наші громадяни ще живуть, тому там генерацію уражити ми не будемо. е зрозуміло.
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17.11.2024 08:26 Ответить
Незрозуміло.Між "нашими людьмі" і окупанти бігають.
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17.11.2024 08:38 Ответить
взагалі-то така думка із закордоння є досить поширеною. Якщо її сформулювати стисло, то звучить так - "та ***** на мільйони громадян Українги в окупації".
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17.11.2024 08:59 Ответить
А нафіга ілюзій?(2млн.кримчан що зробили за 10 років?(омоскалилися до кісток,прмили мозги ідеологією,прийняли,виросли,мобілізувалися і гайда проти України.Що з маріупальцамі буде інакше?Вони і часу мали менше,алі мобілізували їх швидше.
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17.11.2024 09:03 Ответить
нічого нового. Таку точеку зору я вже чув від своїх знайомих, які виїхали до Франції та Іспанії. Вони бажають смерті на ТОТ всьому живому, будь то українка з Токмаку чи киримли з Бахчисараю. Як казав Валєнса - punkt widzenia zależy od punktu siedzenia.
Така позиція більшості людей, які виїхали за кордон. Прикро.
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17.11.2024 12:56 Ответить
Так ви за збереження життя «громадян» України на окупованих територіях?
А на неокупованих-по..уй?
Що виграють громадяни на ОТ, якщо на неокупованих кацапи розх..ярять енергогенерацію і вбʼють пару сотень цивільних
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17.11.2024 13:08 Ответить
а запитайте у виживших на ТОТ громадян, що вони виграли від того, що у них де-інде ще можно перезимувати і навіть мати єлектроенергію. Звісно це розкіш, а не інсулін та харчі, і дрова можно і у найлижчій посадці нарубати, не у Швейцарії ж нарешті живемо. А людям не звикати - шо три роки тому їм держава засрала мізки "шатлами", що зароаз хитровиєбані виправдання придумає для тих, хто виживе.
А бити треба по генерації на теріторії рф, але то інша тема розмови.
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17.11.2024 13:22 Ответить
на ТОТ і у Криму наші громадяни ще живуть, тому там генерацію уражити ми не будемо. е зрозуміло.
Вважаєте свою позицію гуманізмом?
Наше завдання-ослабити ворога.
Любим способом.
Але так думають не всі, далеко не всі.
І справа не в думці партнерів.
У нас є, зі слів найвеличнішого, 100+ власних ракет плюс певна кількість Паляниць.
Можна цим відповісти? Можна.
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17.11.2024 13:33 Ответить
А як воювати з москалями тоді?((Що сортувати проукраїнських і ватників(Тоді виходить,що людина з паспортом українським вас не вбиває,допоки,але вона всіляко допомагає окупанту,котрий з подвір'я цієї людини наводить на вас РСЗВ.Як тоді?((
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17.11.2024 13:43 Ответить
на ТОТ ми маємо на два порядки більше військових цілей, ніж маємо засобів, що теоретично можуть їх уразити. Звісно ми можемо ракетами ухуярить по обом турбогенераторам у Балаклаві (тим більше не ми їх купляли), але кінцевий результат не те що буде сумнівний, а навіть із знаком мінус, бо ризикуємо залишитись взагалі навіть без тої інфи від "очей" на землі, яку наразі маємо. А військові окупаційні структури завжди мають по регламенту свої автономні джерела живлення, тому на життя цивільних громадян на ТОТ окупантам *****.
Тому ще раз - хєрачити треба по генерації на теріторії рф, а не намагатись за порадою із благополучної Швейцарії виколоти собі око, чи відрубати пальця.
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17.11.2024 13:49 Ответить
на два поядки? тобто в 100 раз більше цілей ніж в нас засобів?
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17.11.2024 14:13 Ответить
Ну так. Можу припустити, що ми зараз маємо 20, може 30, ну може пів сотні вироблених ракет "Нептун" модифікації для ураження цілей на суходолі. А тепер прикиньте, скільки зараз на ТОТ військових цілей для ракети з бойовою частиною у півтори сотні кілограмів. Тобто як у невеликої авіабомби.
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17.11.2024 14:24 Ответить
То ти по танках і БМП зібрался Нептунами лупити? Чи на ТОТ 2000-3000 штабів?
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17.11.2024 14:39 Ответить
Я б це зрозумів,коли б Україна наступала,але ж втрати як генерацій ,як територій,як засобів ураження та людські є катастрофічними(виходить ситуація,що до горла приклали ножа,але замість використати останню можливість по яйцях вдарити,вкусити,виколоти око,жертва думає,а як про мене подумають,це не за правилами боксу чи іншого виду спорту,але це не спорт ,а просто останній шанс на життя(Недаремно ж тактика випаленої землі грала в історії війн одну з вирішальних війн.А так ,ЗСУ відступає,думаючи про те ,щоб не пошкодити нічого на втрачених територіях(Не розумію.І так ,я не виїхав вчора ,а 24 роки тому.
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17.11.2024 14:16 Ответить
окремо повторю ще для вас - на ТОТ ми маємо на два порядки більше військових цілей, ніж маємо засобів, що теоретично можуть їх уразити. Звісно ми можемо ракетами ухуярить по обом турбогенераторам у Балаклаві (тим більше не ми їх купляли), але кінцевий результат не те що буде сумнівний, а навіть із знаком мінус, бо ризикуємо залишитись взагалі навіть без тої інфи від "очей" на землі, яку наразі маємо. А військові окупаційні структури завжди мають по регламенту свої автономні джерела живлення, тому на життя цивільних громадян на ТОТ окупантам *****.
Тому ще раз - хєрачити треба по генерації на теріторії рф, а не бити себе по яйцях по вашій пораді, тобто по генерації на ТОТ, на якій наразі живуть півтора мільйона українських дітей.
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17.11.2024 14:31 Ответить
Тоді заглянемо в майбутнє(В кінці січня,наприлад,Трамп всіх ошарашить,і мінськ3 не на нашу користь,що ймовірно(Й там буде пункт,що вогонь припинити.Отже,ТОТ відходять москалям за договором про капітуляцію,і ми тоді,заднім числом,шкодуємо,що не використали усі можливості хоч якось повернути ситуацію на свою користь,а саме : ось ті цілі на ТОТ,котрі так і не вразили,а могли б ,і це,можливо , сприяло якомусь би контрнаступу,а так(((Думали ,але не зробили(Я в житті багато ризикую,щоб потім не шкодувати за втраченими можливостями.Моя думка .
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17.11.2024 14:38 Ответить
я не гадалка і не футуролог, тому не можу аргументовано дискутувати про ваші прогнози. І чесно кажучі, думки окремого громадянина Швейцарії щодо долі громадян у окупації мене слабо хвилюють, якщо не сказати - не хвилюють зовсім.
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17.11.2024 15:09 Ответить
Й про дітей(Діти,там це майбутнє югенд угрупування.Москалі вже там формують такі організації.Тому ,коли на вас зі снайперської цілитиметься хтось,вас все одно буде ,чи він дитина-підліток чи старий алкаш.Не будьте наївні як в дванадцяти стільцях,скажем що не воювали ,бо боялись за дітей.Ізраїль цю перешкоду не приймає до уваги,бо всі терористи завжди прикриваються дітьми і "старікамі і женщінамі".Хто мав клепку,той з дітьми вже в тік чи в рашку,чи в Швейцарію наприклад,а русковатні та інфантильні там залишилися.
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17.11.2024 14:43 Ответить
і про дітей. Так, зараз окупанти формують такі "югенди" на ТОТ, і зараз чисельність цієї "юнармії" складає близько 35 тисяч. Порівняйте: 1500000 vs 35000. і так - це діти тих батьків, хто готовий вступити у колаборацію, або вже вступив (або був вимушений йти на такі поступки, щоби сім'і вижити). Я знаю, що здалеку це важко зрозуміти, тому повторю слова Валенси ще раз - punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. Можете порівняти ці цифри - 35 тисяч сімей проти загальної цифри у майже чотири з половиною мільйона громадян, які опинились під окупацією.

І да, я тут дискутую з вами не для того, щоб переробити вашу "клепку", а для того, щоби деякі користувачі та читачі форуму прочитали ці цифри, і усвідомили що за цими цифрами стоять долі людей, якіх недолуга влада фактично покинула на поталу окупанта. І для того, щоб хоча би частина тих, у кого є "клепка" зрозуміли, що ми воюємо не з дітьми у окупації, а з ворогом, і для того є військові цілі на ТОТ, а не залишки тієї теплоелектрогенерації, яка хоч якось дозволяє громадянам там вижити.
А про інфантильність учасникам "Атеш" сподобалось.
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17.11.2024 15:34 Ответить
Добре,що вас не цікавить думка громадянина Швейцарії,мене також не цікавить думка громадянина Швейцарії)Але 35 тис і 12 тисяч є цифри в межах похибки,а ось доля мільйонів там без світла дійсно не цікавить,оскільки їм точно байдуже до материкової України.Добре,думайте,що боритеся за їх уми і серця,в той час ,коли думають як би пристосуватися до абнавлєнцав.Думаю вони оцінять безхребетність їхніх колишніх співгромадян,і на параді бєзсмєртнава палка дружно з вас посміються.
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17.11.2024 15:55 Ответить
я зрозумів, що сприймати та порівнювати цифри, за якими стоять долі людей і дітей для вас важко. Ну це приблизно, як вам важко уявити, що півтора мільйона з двох з половиною мільйонів швейцарських дітей залишаться взимку без тепла та електроенергії.
Зараз різниця між світосприйняттям українців і світосприйняттям громадян благополучної Європи така разюча, що Європа просто жахаєтья, і боїться майбутнього зближення, бо це просто руйнує їх благополучне (і часто інфантильне) життя. Тому взаєморозуміння між нами ще дуже довго не буде.
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17.11.2024 16:11 Ответить
Цікаво що викашляє на це Трамп???
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17.11.2024 07:59 Ответить
Нічого. Він зайнятий своїми справами.
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17.11.2024 08:10 Ответить
Сідайте за стіл переговорів і домовляйтеся"
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17.11.2024 08:11 Ответить
З ким домовлятись,Йура???Про що???Про те як нас будуть вбивати,пострілом в потилицю як в Бучі,чи повільно,голодом і холодом в гулагах???
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17.11.2024 08:14 Ответить
Васьа! Ти Трампові це напиши! Якого пітіна ти до мене присексався?
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17.11.2024 08:18 Ответить
Добре Йурчику,зателефоную сьогодні до Трампа
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17.11.2024 08:19 Ответить
тільки не розповідайте йому, що зебіл гей... Ну як гей, під..Ас дЄрмачений.
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17.11.2024 09:59 Ответить
Давай, Воробчику! Завтра відзвітуєш.
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17.11.2024 10:03 Ответить
трамп - президент України? чому він повинен щось казати?
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17.11.2024 08:12 Ответить
По Дніпру,бо ж ви й так не в змозі щось втримати та повернути щось (((((
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17.11.2024 08:16 Ответить
От просто зараз Трамп з Маском на турнірі UFC. Вітають з перемогою Джона Джонса, який виграв у Стіпе Міочича.
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17.11.2024 08:47 Ответить
Окей,дайте номер Трампа,наберу
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17.11.2024 09:46 Ответить
https://censor.net/ua/news/3520268/****************************************************
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17.11.2024 07:59 Ответить
Думаю, для правильних заводів вистачить, а населенню...нічого не вдієш.
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17.11.2024 08:04 Ответить
Тільки вчора наш незламнопотужний гарант вихвалявся що країна готова до зими і ракет ППО вдосталь. Співпадіння? Не перше вже...
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17.11.2024 08:12 Ответить
Є люди які думають що тисяча слів може замінити один удар кулаком.Особливо якщо людина десятки років прекрасно заробляла,просто мелячи язиком що попало
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17.11.2024 08:21 Ответить
Україна готова до зими. Енергомережі децентралізовано, є домовленості щодо ракет для ППО, - Зеленський
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17.11.2024 08:23 Ответить
Ага, а за дрова будуть штрафувати і саджати.
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17.11.2024 09:15 Ответить
Якого путіна не знищити експортні нафтові термінали на Балтиці й у Новоросійську? Вибори вже відбулися, непідвищення ціни бензину не допомогло.
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17.11.2024 08:14 Ответить
Але боятися нема чого, бо вчора один надпотужний лідор ********** казав що: "Україна наразі готова до зими краще, ніж у попередні роки війни."
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17.11.2024 08:20 Ответить
О, новий привід для тарифів х2.
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17.11.2024 08:29 Ответить
і новий привід знову виділити кошти для захисту енергетики
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17.11.2024 09:20 Ответить
Одне ''неголене'' до*изділося!
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17.11.2024 08:45 Ответить
Уявляєте заборонять пісню групи Тік про оленів неголених?
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17.11.2024 09:29 Ответить
віслюку байдуже, навіть в кайф... Усі пінгвіни злопам'ятні.
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17.11.2024 10:03 Ответить
Децентралізація енергетики в дії.Галушка,тебе ще не зїли?
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17.11.2024 09:27 Ответить
Глущенко людина з пула Деркача, а той зараз сенатор кацапії від астраханщини.
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17.11.2024 09:31 Ответить
Деркач-Ньюс повідомляє...
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17.11.2024 11:18 Ответить
"Надвеличний" запевнив ще в 2022 році - ракети у раши зкінчаться через тиждень і ми всі поїдемо на шашлики! Ось і вони - шашлики. Правда ракети чомусь і досі літають. Ой, це ж не ракети, а наслідок вибору наріду в 2019 році. Зе-шобло довело Україну до повного краху, а тепер все на війну зпише.
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17.11.2024 11:25 Ответить
Бабульки кажуть що їх тоді це заспокоювало.Арестович їм заходив як заспокійливе,і,можливо,в ті часи це і було трошки корисно.Але байки байками,а ракети свої таки треба мати.А не чекати що у ворога закінчиться!!!
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17.11.2024 18:37 Ответить
 
 