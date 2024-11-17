Враг атакует объекты генерации и передачи электроэнергии по всей Украине, - Галущенко
Российские захватчики осуществили массированный удар по энергосистеме.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил министр энергетики Герман Галущенко.
"Происходит очередная массированная атака на энергосистему. Враг атакует объекты генерации и передачи электроэнергии по всей Украине", - говорится в сообщении.
Галущенко отметил, что оператор системы передачи срочно ввел режим экстренных отключений электроэнергии.
"Где возможно, спасатели и энергетики уже работают над ликвидацией последствий", - добавил министр.
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+14 Igor Grytselyak
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+13 Павел Бортновский #588017
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+8 Ник Литвиненко #596245
показать весь комментарий17.11.2024 07:56
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Така позиція більшості людей, які виїхали за кордон. Прикро.
А на неокупованих-по..уй?
Що виграють громадяни на ОТ, якщо на неокупованих кацапи розх..ярять енергогенерацію і вбʼють пару сотень цивільних
А бити треба по генерації на теріторії рф, але то інша тема розмови.
Вважаєте свою позицію гуманізмом?
Наше завдання-ослабити ворога.
Любим способом.
Але так думають не всі, далеко не всі.
І справа не в думці партнерів.
У нас є, зі слів найвеличнішого, 100+ власних ракет плюс певна кількість Паляниць.
Можна цим відповісти? Можна.
Тому ще раз - хєрачити треба по генерації на теріторії рф, а не намагатись за порадою із благополучної Швейцарії виколоти собі око, чи відрубати пальця.
Тому ще раз - хєрачити треба по генерації на теріторії рф, а не бити себе по яйцях по вашій пораді, тобто по генерації на ТОТ, на якій наразі живуть півтора мільйона українських дітей.
І да, я тут дискутую з вами не для того, щоб переробити вашу "клепку", а для того, щоби деякі користувачі та читачі форуму прочитали ці цифри, і усвідомили що за цими цифрами стоять долі людей, якіх недолуга влада фактично покинула на поталу окупанта. І для того, щоб хоча би частина тих, у кого є "клепка" зрозуміли, що ми воюємо не з дітьми у окупації, а з ворогом, і для того є військові цілі на ТОТ, а не залишки тієї теплоелектрогенерації, яка хоч якось дозволяє громадянам там вижити.
А про інфантильність учасникам "Атеш" сподобалось.
Зараз різниця між світосприйняттям українців і світосприйняттям громадян благополучної Європи така разюча, що Європа просто жахаєтья, і боїться майбутнього зближення, бо це просто руйнує їх благополучне (і часто інфантильне) життя. Тому взаєморозуміння між нами ще дуже довго не буде.