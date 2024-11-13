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Сегодня будут действовать ограничения потребления электроэнергии для бизнеса и промышленности, - "Укрэнерго" (обновлено)

У Міненерго повідомили, що енергосистема залишається збалансованою

Сегодня, 13 ноября 2024 года, "Укрэнерго" будет временно вводить ограничения потребления электроэнергии для бизнеса и промышленности.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр "Укрэнерго".

Как отмечается, ограничения будут действовать в течение всего дня. Сейчас для бытовых потребителей ограничений не предвидится.

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укренерго обмеження

Как пояснили в ДТЭК, по указанию "Укрэнерго" в Киеве, Киевской, Одесской, Днепропетровской, Донецкой областях будут задействованы ограничения света для промышленности и бизнеса.

"Сегодня, 13 ноября, с 07:00 до 20:00 предприятия должны уменьшить свое потребление. Соответствующее распоряжение предоставляет Укрэнерго.

Причины: дефицит в энергосистеме из-за предыдущих обстрелов РФ и снижения температуры. Пожалуйста, используйте электричество экономно. Энергетики всей страны делают все возможное, чтобы стабилизировать ситуацию в энергосистеме", - отмечают в ДТЭК.

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Тарифы на электроэнергию (2165) Укрэнерго (658) отключение света (423)


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