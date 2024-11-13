Сьогодні діятимуть обмеження споживання електроенергії для бізнесу та промисловості, - "Укренерго" (оновлено)

Сьогодні, 13 листопада 2024 року, "Укренерго" тимчасово запроваджуватиме обмеження споживання електроенергії для бізнесу та промисловості.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр "Укренерго".

Як зазначається, обмеження діятимуть упродовж усього дня. Наразі для побутових споживачів обмежень не передбачається.

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Як пояснили у ДТЕК, за вказівкою "Укренерго" в Києві, Київській, Одеській, Дніпропетровській, Донецькій областях будуть задіяні обмеження світла для промисловості та бізнесу.

"Сьогодні, 13 листопада, з 07:00 до 20:00 підприємства мають зменшити своє споживання. Відповідне розпорядження надає Укренерго.

Причини: дефіцит в енергосистемі через попередні обстріли рф та зниження температури. Будь ласка, використовуйте електрику ощадливо. Енергетики всієї країни роблять все можливе, щоб стабілізувати ситуацію в енергосистемі", - наголошують у ДТЕК.