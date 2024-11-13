На Волыни и Прикарпатье возвращаются графики отключений электроэнергии для предприятий

В Украину возвращаются графики отключений электроэнергии, пока это будет касаться только предприятий.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Прикарпаттяобленерго" и "Волиньобленерго".

Отмечается, что графики ограничений мощности (ГОМ) - это документы, в которых есть перечень крупных потребителей области и мощность, до которой эти предприятия должны снизить свое потребление.

Ограничения начнут действовать для предприятий Ивано-Франковской области и на Волыни с 13 ноября в объеме 5 очередей. Графики будут введены с 07:00 до 20:00.

Причиной введения ограничений является повреждение критической инфраструктуры россиянами и снижение температуры воздуха.

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