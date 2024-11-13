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На Волыни и Прикарпатье возвращаются графики отключений электроэнергии для предприятий

В Україну повертаються графіки відключень електроенергії

В Украину возвращаются графики отключений электроэнергии, пока это будет касаться только предприятий.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Прикарпаттяобленерго" и "Волиньобленерго".

Отмечается, что графики ограничений мощности (ГОМ) - это документы, в которых есть перечень крупных потребителей области и мощность, до которой эти предприятия должны снизить свое потребление.

Ограничения начнут действовать для предприятий Ивано-Франковской области и на Волыни с 13 ноября в объеме 5 очередей. Графики будут введены с 07:00 до 20:00.

Причиной введения ограничений является повреждение критической инфраструктуры россиянами и снижение температуры воздуха.

Также читайте: В Киеве будут превентивно выключать электроэнергию во время угрозы ракетного удара РФ, - Yasno

Автор: 

Ивано-Франковская область (920) отключение света (423) Волынская область (996)


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Ну як вам гігавати Галущенка?

А гроші, що він під них взяв, вже тю-тю.
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12.11.2024 23:52 Ответить
"Обмеження почнуть діяти для підприємств Івано-Франківщини та на Волині з 13 листопада у обсязі 5 черг. Графіки будуть введені з 07:00 до 20:00."

Тобто, миттєво виник такий страшний дефіцит, що треба відразу 5 черг вимикати? Так масованої ракетної атаки останнім часом, начебто, не було. Звідкіля ж він взявся? В Польщі знов перебої?
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13.11.2024 00:53 Ответить
Перебої в зелених макитрах..
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13.11.2024 01:11 Ответить
https://biz.censor.net/news/3518904/**************************************************************************
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13.11.2024 08:03 Ответить
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13.11.2024 05:53 Ответить
Знову зелені майнять криптовалюту чи сталь і чавун варять для Европи на заводах Ахметова. 🤣🤣🤣
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13.11.2024 07:32 Ответить
Догоспідарувалися зелені, до ручки!
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13.11.2024 09:00 Ответить
 
 