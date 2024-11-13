На Волыни и Прикарпатье возвращаются графики отключений электроэнергии для предприятий
В Украину возвращаются графики отключений электроэнергии, пока это будет касаться только предприятий.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Прикарпаттяобленерго" и "Волиньобленерго".
Отмечается, что графики ограничений мощности (ГОМ) - это документы, в которых есть перечень крупных потребителей области и мощность, до которой эти предприятия должны снизить свое потребление.
Ограничения начнут действовать для предприятий Ивано-Франковской области и на Волыни с 13 ноября в объеме 5 очередей. Графики будут введены с 07:00 до 20:00.
Причиной введения ограничений является повреждение критической инфраструктуры россиянами и снижение температуры воздуха.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
А гроші, що він під них взяв, вже тю-тю.
Тобто, миттєво виник такий страшний дефіцит, що треба відразу 5 черг вимикати? Так масованої ракетної атаки останнім часом, начебто, не було. Звідкіля ж він взявся? В Польщі знов перебої?