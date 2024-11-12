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На Волині та Прикарпатті повертаються графіки відключень електроенергії для підприємств

В Україну повертаються графіки відключень електроенергії

В Україну повертаються графіки відключень електроенергії, поки що це стосуватиметься лише підприємств.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Прикарпаттяобленерго" та "Волиньобленерго".

Зазначається, що графіки обмежень потужності (ГОП) – це документи, в яких є перелік великих споживачів області та потужність, до якої ці підприємства мають знизити своє споживання.

Обмеження почнуть діяти для підприємств Івано-Франківщини та на Волині з 13 листопада у обсязі 5 черг. Графіки будуть введені з 07:00 до 20:00.

Причиною введення обмежень є пошкодження критичної інфраструктури росіянами та зниження температури повітря.

Також читайте: У Києві превентивно вимикатимуть електроенергію під час загрози ракетного удару РФ, - Yasno

Автор: 

Івано-Франківська область (945) відключення світла (1086) Волинська область (859)


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Ну як вам гігавати Галущенка?

А гроші, що він під них взяв, вже тю-тю.
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12.11.2024 23:52 Відповісти
"Обмеження почнуть діяти для підприємств Івано-Франківщини та на Волині з 13 листопада у обсязі 5 черг. Графіки будуть введені з 07:00 до 20:00."

Тобто, миттєво виник такий страшний дефіцит, що треба відразу 5 черг вимикати? Так масованої ракетної атаки останнім часом, начебто, не було. Звідкіля ж він взявся? В Польщі знов перебої?
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13.11.2024 00:53 Відповісти
Перебої в зелених макитрах..
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13.11.2024 01:11 Відповісти
https://biz.censor.net/news/3518904/**************************************************************************
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13.11.2024 08:03 Відповісти
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13.11.2024 05:53 Відповісти
Знову зелені майнять криптовалюту чи сталь і чавун варять для Европи на заводах Ахметова. 🤣🤣🤣
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13.11.2024 07:32 Відповісти
Догоспідарувалися зелені, до ручки!
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13.11.2024 09:00 Відповісти
 
 