На Волині та Прикарпатті повертаються графіки відключень електроенергії для підприємств
В Україну повертаються графіки відключень електроенергії, поки що це стосуватиметься лише підприємств.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Прикарпаттяобленерго" та "Волиньобленерго".
Зазначається, що графіки обмежень потужності (ГОП) – це документи, в яких є перелік великих споживачів області та потужність, до якої ці підприємства мають знизити своє споживання.
Обмеження почнуть діяти для підприємств Івано-Франківщини та на Волині з 13 листопада у обсязі 5 черг. Графіки будуть введені з 07:00 до 20:00.
Причиною введення обмежень є пошкодження критичної інфраструктури росіянами та зниження температури повітря.
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А гроші, що він під них взяв, вже тю-тю.
Тобто, миттєво виник такий страшний дефіцит, що треба відразу 5 черг вимикати? Так масованої ракетної атаки останнім часом, начебто, не було. Звідкіля ж він взявся? В Польщі знов перебої?