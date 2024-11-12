На Волині та Прикарпатті повертаються графіки відключень електроенергії для підприємств

В Україну повертаються графіки відключень електроенергії, поки що це стосуватиметься лише підприємств.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Прикарпаттяобленерго" та "Волиньобленерго".

Зазначається, що графіки обмежень потужності (ГОП) – це документи, в яких є перелік великих споживачів області та потужність, до якої ці підприємства мають знизити своє споживання.

Обмеження почнуть діяти для підприємств Івано-Франківщини та на Волині з 13 листопада у обсязі 5 черг. Графіки будуть введені з 07:00 до 20:00.

Причиною введення обмежень є пошкодження критичної інфраструктури росіянами та зниження температури повітря.

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