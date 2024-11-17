Ворог атакує об’єкти генерації та передачі електроенергії по всій Україні, - Галущенко

Російські загарбники здійснили масований удар по енергосистемі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко.

"Відбувається чергова масована атака на енергосистему. Ворог атакує об’єкти генерації та передачі електроенергії по всій Україні", - йдеться в повідомленні.

Галущенко зазначив, що оператор системи передачі терміново ввів режим екстрених відключень електроенергії.

"Де можливо, рятувальники та енергетики вже працюють над ліквідацією наслідків", - додав міністр.

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