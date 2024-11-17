Ворог атакує об’єкти генерації та передачі електроенергії по всій Україні, - Галущенко
Російські загарбники здійснили масований удар по енергосистемі.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко.
"Відбувається чергова масована атака на енергосистему. Ворог атакує об’єкти генерації та передачі електроенергії по всій Україні", - йдеться в повідомленні.
Галущенко зазначив, що оператор системи передачі терміново ввів режим екстрених відключень електроенергії.
"Де можливо, рятувальники та енергетики вже працюють над ліквідацією наслідків", - додав міністр.
Топ коментарі
+14 Igor Grytselyak
показати весь коментар17.11.2024 07:57
+13 Павел Бортновский #588017
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+8 Ник Литвиненко #596245
показати весь коментар17.11.2024 07:56
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Така позиція більшості людей, які виїхали за кордон. Прикро.
А на неокупованих-по..уй?
Що виграють громадяни на ОТ, якщо на неокупованих кацапи розх..ярять енергогенерацію і вбʼють пару сотень цивільних
А бити треба по генерації на теріторії рф, але то інша тема розмови.
Вважаєте свою позицію гуманізмом?
Наше завдання-ослабити ворога.
Любим способом.
Але так думають не всі, далеко не всі.
І справа не в думці партнерів.
У нас є, зі слів найвеличнішого, 100+ власних ракет плюс певна кількість Паляниць.
Можна цим відповісти? Можна.
Тому ще раз - хєрачити треба по генерації на теріторії рф, а не намагатись за порадою із благополучної Швейцарії виколоти собі око, чи відрубати пальця.
Тому ще раз - хєрачити треба по генерації на теріторії рф, а не бити себе по яйцях по вашій пораді, тобто по генерації на ТОТ, на якій наразі живуть півтора мільйона українських дітей.
І да, я тут дискутую з вами не для того, щоб переробити вашу "клепку", а для того, щоби деякі користувачі та читачі форуму прочитали ці цифри, і усвідомили що за цими цифрами стоять долі людей, якіх недолуга влада фактично покинула на поталу окупанта. І для того, щоб хоча би частина тих, у кого є "клепка" зрозуміли, що ми воюємо не з дітьми у окупації, а з ворогом, і для того є військові цілі на ТОТ, а не залишки тієї теплоелектрогенерації, яка хоч якось дозволяє громадянам там вижити.
А про інфантильність учасникам "Атеш" сподобалось.
Зараз різниця між світосприйняттям українців і світосприйняттям громадян благополучної Європи така разюча, що Європа просто жахаєтья, і боїться майбутнього зближення, бо це просто руйнує їх благополучне (і часто інфантильне) життя. Тому взаєморозуміння між нами ще дуже довго не буде.