У Києві та низці областей застосовуються екстрені відключення світла (оновлено)

У Києві та низці областей запроваджено екстрені відключення світла. Під час яких графіки, які можуть бути спрогнозовані заздалегідь, - не діють.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ДТЕК.

"Київ, Київщина, Донеччина, Дніпропетровщина: за вказівкою Укренерго застосовуються екстрені відключення світла", - йдеться в повідомленні.

Про запровадження застосовані аварійних відключень електроенергії також повідомив начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець. Він зазначив, що заходи спрямовані на збереження енергосистеми України.

З 7 ранку, за наказом НЕК Укренерго, вводиться графік аварійних відключень електроенергії у Кіровоградській області, про це повідомив голова ОВА Андрій Райкович.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росія здійснила масовий пуск ракет різних типів по території України, вибухи лунають у різних регіонах (оновлено)