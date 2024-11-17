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У Києві та низці областей застосовуються екстрені відключення світла (оновлено)

Аварійні відключення світла

У Києві та низці областей запроваджено екстрені відключення світла. Під час яких  графіки, які можуть бути спрогнозовані заздалегідь, - не діють.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ДТЕК.

"Київ, Київщина, Донеччина, Дніпропетровщина: за вказівкою Укренерго застосовуються екстрені відключення світла", - йдеться в повідомленні.

Про запровадження застосовані аварійних відключень електроенергії також повідомив начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець. Він зазначив, що  заходи спрямовані на збереження енергосистеми України.

З 7 ранку, за наказом НЕК Укренерго, вводиться графік аварійних відключень електроенергії у Кіровоградській області,  про це повідомив голова ОВА Андрій Райкович.

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Автор: 

обстріл (28183) ДТЕК (1981) Укренерго (2681) відключення світла (1085)


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