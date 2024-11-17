У Києві та низці областей застосовуються екстрені відключення світла (оновлено)
У Києві та низці областей запроваджено екстрені відключення світла. Під час яких графіки, які можуть бути спрогнозовані заздалегідь, - не діють.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ДТЕК.
"Київ, Київщина, Донеччина, Дніпропетровщина: за вказівкою Укренерго застосовуються екстрені відключення світла", - йдеться в повідомленні.
Про запровадження застосовані аварійних відключень електроенергії також повідомив начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець. Він зазначив, що заходи спрямовані на збереження енергосистеми України.
З 7 ранку, за наказом НЕК Укренерго, вводиться графік аварійних відключень електроенергії у Кіровоградській області, про це повідомив голова ОВА Андрій Райкович.
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