Росія здійснила масовий пуск ракет різних типів по території України, вибухи лунають у різних регіонах (оновлено)

Вночі армія РФ підняла стратегічну авіацію, зафіксовано пуски ракети, а також ворог здійснив пуск ракет з акваторії Чорного моря, ймовірно, кораблів. Також продовжується атака "шахедів".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Повітряні сили та моніторингові канали.

03:17 військові повідомили про зліт до семи бортів Ту-95мс з Оленєгорська. Орієнтовно в районі пускових рубежів очікуються близько 06:00.

О 05:42 Повітряні сили повідомили, що стратегічні бомбардувальники здійснили пуски ракет.

За даними моніторингових каналів, в повітрі 16 бортів Ту-95мс (10 злетіли з аеродрому "Оленья" та шість – з "Енгельса").

О 06:10 ПС повідомили, що з акваторії Чорного моря зафіксовані пуски "Калібрів".

О 8:22 стало відомо про загрозу балістики з Феодосії. Згодом Повітряні сили повідомили про балістичну ракету на Кропивнийький.

6:25 - Крилата ракета на Київ

6:29 - Ракета на Чернігівщину

6:33 - ракети на Миколаївщині курсом на Вінниччину та Миколаївщину

6:35 - крилаті ракети на сході Чернігівщини курс південний

6:37 - "калібр" на Миколаївщині в західному напрямку!

6:39 - Ракета Х-101 на Харківщині курс на Полтавщину!

6:41 - Ракети на Чернігівщині курсом на південь!

6:42 - Ракети на Херсонщині в напрямку Кіровоградщини!

6:43 - Ракети з акваторії Чорного моря курсом на Одещину!

6:44 - Крилата ракета на Харківщині курс західний

6:45 - "Калібр" на Миколаївщині курс на Миколаїв. Крилаті ракети з Запорізької області на Дніпропетровську.

6:46 - Калібри з Миколаївщини курсом на Кіровоградську область.

6:47 - Крилаті ракети в районі Каховки з акваторії Чорного моря курсом на Одещину!

О 6:49 зафіксовано пуски ракет з акваторії Чорного моря курсом на Одещину!

6:50 - Ракети на Полтавщині курс південний та південно-східний

6:51 - Калібр з Запорізької області в напрямку Дніпропетровщини!

6:52 - Група ракет на Чернігівщині курс на Полтавщину. "Калібр" з Херсонської області на Нікополь

6:55 - Крилата ракета на півночі Житомирщини курс західний

6:56 - ракети Дудчани, Очаків курсом на північний захід

6:58 - Крилата ракета на Чернігівщині курсом на Ніжин

6:59 - Ракета на Одещині!

7:00 - зафіксована балістика з Воронежа.

О 7:00 стало відомо про пуск ракет з акваторії Чорного моря курсом на Одещину, Херсонщину та Миколаївщину.

7:02 - Повітряні сили повідомили про ракети на Київ.

7:03 - Ракета з Одещини курсом на Вінниччину.

7:04 - Крилаті ракети з Житомирської області курсом через Шепетівку

7:05 - Ракети на Вінниччину з Білої Церкви та Черкащини

7:06 - Ракета на Хмельниччину з Житомирської області.

7:08 - Ракета на Одещину.

О 7.10 зафіксовано пуск "Кинджалів" з Тамбова

Повітряні сили повідомили о 7:11 крилатій ракеті на південь від Кременчука

7:11 - "Кинджал" з Харкова на Полтавщину. Згодом Повітряні уточнили курс - на Кременчук.

А о 7:13 про балістичну загрозу для Кременчука. Чернігівщині та "Кинджал" через Глухів на Київ.

7:15 - крилата ракета на Чернігівщині курс на Київщину

7:16 - Ракета на Житомирщині курс на Романів

7:17 - крилата ракета на Тернопільщині курс західний та на півдні, заході Вінниччини

7:18 - ракети на Запоріжжі з північно-західного напрямку

7:19 - крилата ракета на Дніпропетровщині курсом на Дніпро.

7:20 - крилата ракета на півдні Тернопільщини курс західний

О 7:21 - Повітряні сили повідомили про балістику з Тамбова.

7:22 - Ракети на Одещині курс південний. Крилата ракета курсом на Зеленодольськ.

7:23 - крилата ракета з Чернігівщини курс на Київ.

7:24 - крилата ракета на Івано-Франківськ.

О 7:25 - зафіксовано пуски "Кинджалів"

7:26 - крилата ракета на Хмельниччині курсом на Старокостянтинів.

7:28 - крилата ракета на Одесу з півночі

7:29 - ракета в Чернівецькій області, курс західний

7:34 - ракети на півдні Київської області курсом на Вінниччину, на півдні Хмельницької області курс західний

7:36 - ракети на півночі та сході Івано-Франківської області курсом на захід.

7:38 - крилата ракета у Волинській області, курсом на Ковель

7:39 - Група ракет з Хмельниччини на Тернопільщину. Крилата ракета з Кіровоградщини на Вінниччину.

7:42 - крилата ракета на півдні Житомирської області, курс західний

7:44 - крилата ракета з Тернопільщини курсом на Львівщину, на півдні Тернопільщини на Івано-Франківщину. Згодом стало відомом, що ракети продовжили рух на Яремче та Добротвір

7:55 - крилата ракета з Вінниччини на Хмельниччину. Група крилатих ракет на півночі Хмельниччини курсом на захід.

7:56 - балістика на Полтаву.

7:57 - крилата ракета на півночі Харківщини курс на південь.

7:59 - пуски КИНДЖАЛІВ з Тамбова на КИЇВ!

8:00 - Балістика на Полтавщині. Далі на Кременчук.

8:06 - крилата ракета на півночі Житомирщини в північно-східному напрямку. Продовжує курс на Київщину.

8:32 - група "шахедів" на Чернігівщині, курс на південь. Крилата ракета на межі Житомирської та Київської областей, постійно змінює напрямок.

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