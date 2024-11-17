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Новини
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Росія здійснила масовий пуск ракет різних типів по території України, вибухи лунають у різних регіонах (оновлено)

ракети

Вночі армія РФ підняла стратегічну авіацію, зафіксовано пуски ракети, а також ворог здійснив пуск ракет з акваторії Чорного моря, ймовірно, кораблів. Також продовжується атака "шахедів".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Повітряні сили та моніторингові канали.

03:17  військові повідомили про зліт до семи бортів Ту-95мс з Оленєгорська. Орієнтовно в районі пускових рубежів очікуються близько 06:00.

О 05:42 Повітряні сили повідомили, що стратегічні бомбардувальники здійснили пуски ракет.

За даними моніторингових каналів, в повітрі 16 бортів Ту-95мс (10 злетіли з аеродрому "Оленья" та шість – з "Енгельса").

О 06:10 ПС повідомили, що з акваторії Чорного моря зафіксовані пуски "Калібрів".

О 8:22 стало відомо про загрозу балістики з Феодосії. Згодом Повітряні сили повідомили про балістичну ракету на Кропивнийький.

6:25 - Крилата ракета на Київ

6:29 - Ракета на Чернігівщину

6:33 - ракети на Миколаївщині курсом на Вінниччину та Миколаївщину

6:35 - крилаті ракети на сході Чернігівщини курс південний

6:37 - "калібр" на Миколаївщині в західному напрямку!

6:39 - Ракета Х-101 на Харківщині курс на Полтавщину!

6:41 - Ракети на Чернігівщині курсом на південь!

6:42 - Ракети на Херсонщині в напрямку Кіровоградщини!

6:43 - Ракети з акваторії Чорного моря курсом на Одещину!

6:44 - Крилата ракета на Харківщині курс західний

6:45 - "Калібр" на Миколаївщині курс на Миколаїв. Крилаті ракети з Запорізької області на Дніпропетровську.

6:46 - Калібри з Миколаївщини курсом на Кіровоградську область. 

6:47 - Крилаті ракети в районі Каховки з акваторії Чорного моря курсом на Одещину!

О 6:49 зафіксовано пуски ракет з акваторії Чорного моря курсом на Одещину!

6:50 - Ракети на Полтавщині курс південний та південно-східний

6:51 - Калібр з Запорізької області в напрямку Дніпропетровщини!

6:52 - Група ракет на Чернігівщині курс на Полтавщину. "Калібр" з Херсонської області на Нікополь

6:55 - Крилата ракета на півночі Житомирщини курс західний

6:56 - ракети Дудчани, Очаків курсом на північний захід

 6:58 - Крилата ракета на Чернігівщині курсом на Ніжин

6:59 - Ракета на Одещині!

7:00 - зафіксована балістика з Воронежа.

О 7:00 стало відомо про пуск ракет з акваторії Чорного моря курсом на Одещину,  Херсонщину та Миколаївщину.

7:02 - Повітряні сили повідомили про ракети на Київ.

7:03 - Ракета з Одещини курсом на Вінниччину.

7:04 - Крилаті ракети з Житомирської області курсом через Шепетівку

7:05 - Ракети на Вінниччину з Білої Церкви та Черкащини

7:06 - Ракета на Хмельниччину з Житомирської області.

7:08 - Ракета на Одещину.

О 7.10 зафіксовано пуск "Кинджалів" з Тамбова

Повітряні сили повідомили о 7:11 крилатій ракеті на південь від Кременчука

7:11 - "Кинджал" з Харкова на Полтавщину. Згодом Повітряні уточнили курс - на Кременчук.

А о 7:13 про балістичну загрозу для Кременчука. Чернігівщині та "Кинджал" через Глухів на Київ.

7:15 - крилата ракета на Чернігівщині курс на Київщину

7:16 - Ракета на Житомирщині курс на Романів

7:17 - крилата ракета на Тернопільщині курс західний та на півдні, заході Вінниччини

7:18 - ракети на Запоріжжі з північно-західного напрямку

7:19 -  крилата ракета  на Дніпропетровщині курсом на Дніпро.

7:20 - крилата ракета на півдні Тернопільщини курс західний

О 7:21 - Повітряні сили повідомили про балістику  з Тамбова.

7:22 - Ракети на Одещині курс південний. Крилата ракета курсом на Зеленодольськ.

7:23 - крилата ракета з Чернігівщини курс на Київ.

7:24 - крилата ракета на Івано-Франківськ.

О 7:25 - зафіксовано пуски "Кинджалів"

7:26 - крилата ракета на Хмельниччині курсом на Старокостянтинів. 

7:28 - крилата ракета на Одесу з півночі

7:29 -  ракета в Чернівецькій області, курс західний

7:34 - ракети на півдні Київської області курсом на Вінниччину, на півдні Хмельницької області курс західний

7:36 - ракети на півночі та сході Івано-Франківської області курсом на захід.

7:38 -  крилата ракета у Волинській області, курсом на Ковель

7:39 - Група ракет з Хмельниччини на Тернопільщину. Крилата ракета  з Кіровоградщини на Вінниччину.

7:42 - крилата ракета на півдні Житомирської області, курс західний

7:44 - крилата ракета з Тернопільщини курсом на Львівщину, на півдні Тернопільщини на Івано-Франківщину. Згодом стало відомом, що ракети продовжили рух на Яремче та Добротвір

7:55 - крилата ракета з Вінниччини на Хмельниччину. Група крилатих ракет на півночі Хмельниччини курсом на захід.

7:56 - балістика на Полтаву.

7:57 - крилата ракета на півночі Харківщини курс на південь.

7:59 - пуски КИНДЖАЛІВ з Тамбова на КИЇВ!

8:00 - Балістика на Полтавщині. Далі на Кременчук.

8:06 - крилата ракета на півночі Житомирщини в північно-східному напрямку. Продовжує курс на Київщину.

8:32 -  група "шахедів" на Чернігівщині, курс на південь. Крилата ракета на межі Житомирської та Київської областей, постійно змінює напрямок.

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Автор: 

обстріл (28183) ракети (4000)


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Топ коментарі
+54
Ці заборони від Заходу на удари вглиб рф, схожі на геноцид українського народу Заходом руками кацапів
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17.11.2024 07:24
+39
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17.11.2024 08:14
+37
Поки ця гра буде в одні ворота,змін не буде.Якби зараз у відповідь полетіло хоча б десяток ракет по мордору,то була б зовсім інша справа.А так воно бикує майже безкарно
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17.11.2024 07:34
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та я ще в 2014 році головою думав а не сракою як більшість. ну а стервенко та лачін з пердулою для мене ж такі зелені уроди як і сам лідор

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17.11.2024 08:57 Відповісти
оце і страшно.
Мільйони ботів в фермах це страшна сила(
Руйнівна
Її наслідки навколо нас(
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17.11.2024 09:06 Відповісти
це система зеленського-єрмака.
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17.11.2024 09:08 Відповісти
Не зовсім. Це система олігархів. Єконом варіант при значних перевагах для отримання бажаного кінцевого результата олігархами.
Ви ж бачите, вони і зняти і призначити, і покарати без суді і слідства, і обісрати будь кого можуть миттєво. Аби було замовлення.
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17.11.2024 09:15 Відповісти
не зовсім. кловуном руководить *****
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17.11.2024 09:43 Відповісти
Через олігархів хіба що. Зараз їх влада в Україні як ніколи до цього, найповніша. А їм до ср...и все крім їх статків.
Я не уявляю, як народ все бідніше, а кримінал, олігархи і їм підпорядкована влада разом з іфлюенсерами все багатше і багатше. Хоча ні, уявляю і навіть усвідомлюю, і від того мені сумно. Бо спільними діями цього шобла ми як в терновнику(
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17.11.2024 10:20 Відповісти
І навіть власну недоторканість забезпечити можуть миттєво не дивлячість на закони.
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17.11.2024 10:22 Відповісти
До війни чудово підготовлений лише народ який в перші місяці дав відпір, а коли повернулася «влада» стало тільки гірше.
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17.11.2024 08:45 Відповісти
Так звана росія це світове зло ,тільки знищення путіна і його злочиної кліки може зупинити це терористичне злочине імперське утворення і хтось ще хоче русского язика і "великой русской культури"? ось воно злочина варварська орда і огидний "русский мир".
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17.11.2024 08:17 Відповісти
Ну шо пан Шольц, дозвонився? Побалакав?
А трампуша з синком і регентом Ілоною як, - завершили війну за 24 год?
Пі-дор гуттієреш - як канапки в Казані, хоть рожрав?
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17.11.2024 08:27 Відповісти
А шо вам они все должны? Спраси у Вовы и Елдака.
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17.11.2024 21:12 Відповісти
должны. Бо зброю нашу забрали під пусті обіцянки. То хай вдавляться
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18.11.2024 01:18 Відповісти
Що там наша ППО? Далі Кієв прикриває?
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17.11.2024 08:27 Відповісти
Ну ти ж щось пишеш, значить твою сраку таки прикрила?
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17.11.2024 08:33 Відповісти
То влаштуйся в ППО і прикривай своє місто більш вправно
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17.11.2024 13:28 Відповісти
Може припиниш *******, бульбашка? Навіть на Печерську є влучання!

Це навіть не враховуючи того, що в Києві живе 15% населення країни! А ти Жмеринку хотів замість Києва прикрити?
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17.11.2024 14:26 Відповісти
Ми думали,а хтось не думав....
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17.11.2024 08:37 Відповісти
На Рівненщині вісім вибухів..
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17.11.2024 08:41 Відповісти
😢😢😢😢😢
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17.11.2024 10:24 Відповісти
Внаслідок влучань чи збитих кацапських цілей?
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17.11.2024 10:59 Відповісти
Відповідь Путіна на дзвінок Шольца і натяк на те, що перемир'я буде на його умовах. Лохі вірять в Трампа.
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17.11.2024 08:46 Відповісти
Верьте в Зеленского, как в 2019.
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17.11.2024 21:14 Відповісти
Атака была по энергетической инфраструктуре. Подробнее:

▪️Киев. Возгорание крыши 5-ти этажного жилого дома. Падение обломков в возле "Сильпо" в Голосеевском районе. На Русановке обломки упали на в парке.
▪️Одесса. Прилеты по энергетической инфраструктуре. В городе пропал свет, водоснабжение, остановился весь электротранспорт.
▪️Николаев. Прилет шахеда по жилому дому. 2 погибших еще 6 человек ранены.
▪️Ровно. Прилет по энергетической инфраструктуре в области. Пропал свет, водоснабжение.
▪️Кременчуг, Полтава. Раздавались взрывы, сейчас поднимается дым на месте предполагаемого прилета. В области аварийные отключения
▪️ Волынь . В области попадания. Пострадала энергетическая инфраструктура.
▪️Винницкая область . Попадание в объекты критической инфраструктуры.
▪️Кривой Рог. Прилеты, отключения света.

В Винницкой, Волынской, Черкасской, Черниговской, Ивано-Франковской областях - отключения света из-за прилетов. В Киевской, Донецкой, Днепропетровской, Житомирской, Хмельницкой - экстренные отключения.
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17.11.2024 08:57 Відповісти
У Львівській області також влучання зафіксовані, жінка загинула, декілька поранених
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17.11.2024 11:01 Відповісти
зато наші бпла сьогодні пару шибок в Іркутську вибили
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17.11.2024 08:58 Відповісти
Іжевську напевно

Іркутськ напевно в 10 тисячах кілометрів, від України
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17.11.2024 09:45 Відповісти
Від Києва до Іркутська по прямій - 4900 кілометрів.
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17.11.2024 12:15 Відповісти
Так, апіска
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17.11.2024 15:03 Відповісти
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17.11.2024 08:59 Відповісти
Наша реальна надія тільки на Господа Бога, треба молитися та каятись в гріхах
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17.11.2024 09:02 Відповісти
Який твій найбільший гріх?
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17.11.2024 09:17 Відповісти
Його гріх у тому, що він-кацапська наволоч.
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17.11.2024 09:22 Відповісти
насажуйся на бутилку і починай молитися
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17.11.2024 14:28 Відповісти
Схавали конспірологи?
Свідки всесильного трампа, свідки таємних переговорів, віруючі що "ру-воєнкори не можуть брехати".

пуйлові все одно: воно жосі хоче знищити Україну . Навіть по 3 місяцям щоденних шахедів можна було здогадатись
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17.11.2024 09:05 Відповісти
А де потужніший? Спить ще? Де скликання СБ ООН ? Кацапня збирає ООН постійно, незрозуміло взагалі нащо, а тут страна террорист бомби кидає, і головує в ООН! Мені одному здається шо то нонсенс якійсь?
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17.11.2024 09:14 Відповісти
А що з того ООН?
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17.11.2024 09:23 Відповісти
Міжнародна площадка, на якій, якби в Україні була проукраїнська влада, можна було б вимагати/просити додаткових санкцій проти агресора та його китайських пн.корейських посіпак, засобів самооборони, озброєння від тих, хто не підтримує кацапських фашистів, показувати кремлядсько-фашистський терор на весь світ, збільшуючи кількість своїх союзників, тощо.
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17.11.2024 11:08 Відповісти
Пародія,такеж нікчемне утворення,як і передвісник ООН-Ліга Націй.
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17.11.2024 11:23 Відповісти
Ліга націй твій улюблений совок ********* із свого состава
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17.11.2024 14:29 Відповісти
ну, "совок"-мабуть твій,улюблений,а з того що його з Ліги Націй поперли,йому було все одно.
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17.11.2024 17:28 Відповісти
"...нонсенс якійсь.."?
... оон сенс який?
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17.11.2024 09:29 Відповісти
"...Афоня,а что там ООН про Гондурас решил?-Кто он?..."
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17.11.2024 10:18 Відповісти
Так де там наша балістика?
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17.11.2024 09:45 Відповісти
Палянистика...
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17.11.2024 09:48 Відповісти
Одна чортівня тільки вчора хвалилась, що наша енергетика готова до зими, друга чортівня сьогодні відповіла на це бахвальство масованим обстрілом і руйнуваннями.

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17.11.2024 09:59 Відповісти
Просто залишу це тут.
Україна готова до зими. Енергомережі децентралізовано, є домовленості щодо ракет для ППО, - Зеленський Джерело:
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17.11.2024 10:06 Відповісти
Ці заборони від Заходу на удари вглиб рф, схожі на геноцид українського народу Заходом руками кацапів

Найбільше "вподобайок" тут у цього коментаря.
Тобто, якщо якийсь маніяк вас буде ґвалтувати, а я пройду повз вас і не зупиню його - то насправді я зґвалтував вас його "руками".
Ви якісь кончені, якщо плюсуєте явний кацапський наратив, який основну частину провини перекладає з кацапів на Захід.
Просто кончені.
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17.11.2024 10:24 Відповісти
Це найнята кремлем тролятня відпрацьовує, проукраїнських тут переважно швидко блокують. Не переймайтесь.
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17.11.2024 11:10 Відповісти
саме так

якщо ти міг допомогти і не допоміг (інша справа: що саме ти міг зробити) - це називається злочинна бездіяльність

згідно ККУ за бездіяльність можна отримати також вирок, як і за злочинну діяльність
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17.11.2024 12:11 Відповісти
якщо б некончений захід, такого п*ца тут би не було. Так що відповідальність за геноцид частково лежить на них. І колись ми за це у них спитаємо.
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18.11.2024 01:21 Відповісти
06:10 ПС https://t.me/kpszsu/23020 повідомили , що з акваторії Чорного моря зафіксовані пуски "Калібрів".
Оцей пункт не зрозумілий. Чому їхні корита ще досі вільно плавають? Де наші надводні дрони на морі?
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17.11.2024 10:38 Відповісти
100%. Також хотілось це зауважити. Кацапи у Чорному морі тихо сиділи до ракетного пуску. Мабуть будьоний з мальком також вирішили їх не палити з обов'язкового благословення зрадника зеузурпатора.
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17.11.2024 11:16 Відповісти
вони можуть калібри прямо з бухти наварасейська запускати, а з підлотки так взагалі з під Одеси.
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17.11.2024 12:59 Відповісти
Хто контролює о.Зміїний той контролює Чорне Море. Забули вихваляння лампасів?
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17.11.2024 12:46 Відповісти
до семи бортів Ту-95мсю

Ну от видно, що "пісатєлі" цієї статті взагалі не розуміються у військовій термінології. "Борти" - це що таке? Є бомбардувальники, винищувачі, штурмовики, ну військові літаки, ну, в крайньому випадку, просто літаки. Це в українців усе має бути круто, от і взяли з кацапської "борт". Та, навіть, і кацапи їх бортами не називають. І про яку Україну може йти мова? Їм же "борти" давай.
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17.11.2024 16:01 Відповісти
Русизм - это особая форма человеконенавистнической идеологии, основанная на великодержавном шовинизме, полной бездуховности и безнравственности.
Отличается от известных форм фашизма, расизма, национализма, особой жестокостью, как к человеку, так и к природе. Принцип действия - уничтожение всего и вся, тактика выжженной земли. Отличается шизофренической формой мании мирового господства. Обладая рабской психологией, паразитирует на ложной истории, на оккупированных территориях и угнетаемых народах. Русизму характерен постоянный политический, юридическо-правовой и идеологический терроризм

Джохар Дудаев
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17.11.2024 16:28 Відповісти
Слухав його постфактум...
Знав про що казав!
Шкода що не дослухались...
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17.11.2024 17:39 Відповісти
Хто мені пояснить що це було ? Ескалація чи кацапи бавляться у війну ? Мене весь час дивує Захід. Україна значить ескалує, а московія проводить ... "навчання "Як ошукати дурних західних політиків". От якби ми бабахнули тими Томагавками, які Байден був ПОВИНЕН передати у лютому 22 року замість того, що він казав про невтручання США у війну ніяким чином, то можливо Україна не втратила б півмільйона своїх синів та дочок. Але для Байдена вони були українцями, а не геть американцями. А, як відомо "чужого не шкода". І для самої демократичної демократії у світі. Не знаю як ви, але я поставив оцінку Байдену "2 з плюсом" за невиконану "домашню роботу". Так, і ще. Не пишіть мені, що США чи Захід нам нічого не винні. От просто не пишіть. Спочатку читайте Будапештський меморандум, який вони спочатку під стіл сховали, а потім почали шукати в ньому юридичні"казуси", щоб виправдати своє БОЯГУЗСТВО : "а раптом жуйло вдарить крилатими по Вашингтону!" Не думаючи, що кацапські крилаті літають дуже НЕВПЕВНЕННО та з великими похибками на "нерівності землі". У Сирії ж це було ! Але всі чогось забули у 22 році.
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17.11.2024 16:30 Відповісти
Не думаю что у нас и сейчас есть спецы по Томагавкам. А в 22м тем более. И что будет если мы уничтожим случайно хранилище ядерных отходов под Москвой? Россияне решат ответить ядеркой по нам, а заодно уничтожат посольства всех держав в крупных городах.
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17.11.2024 17:24 Відповісти
Россияне могут хоть все расх@ячить, но нам западными ракетами нельзя. Напоминает библейское "ударили по правой щеке - подставь левую"
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17.11.2024 17:19 Відповісти
Відповіді ніякої,тому війна буде ще не один рік,кацапи не бояться,хизуються,сміються,і вбивають,всіх,дітей жінок,цивільних,світ і ООН обезпокоєні,США за перл харбор скинули ядерні ракети,а в нас що
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18.11.2024 08:38 Відповісти
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