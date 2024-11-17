Росія здійснила масовий пуск ракет різних типів по території України, вибухи лунають у різних регіонах (оновлено)
Вночі армія РФ підняла стратегічну авіацію, зафіксовано пуски ракети, а також ворог здійснив пуск ракет з акваторії Чорного моря, ймовірно, кораблів. Також продовжується атака "шахедів".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Повітряні сили та моніторингові канали.
03:17 військові повідомили про зліт до семи бортів Ту-95мс з Оленєгорська. Орієнтовно в районі пускових рубежів очікуються близько 06:00.
О 05:42 Повітряні сили повідомили, що стратегічні бомбардувальники здійснили пуски ракет.
За даними моніторингових каналів, в повітрі 16 бортів Ту-95мс (10 злетіли з аеродрому "Оленья" та шість – з "Енгельса").
О 06:10 ПС повідомили, що з акваторії Чорного моря зафіксовані пуски "Калібрів".
О 8:22 стало відомо про загрозу балістики з Феодосії. Згодом Повітряні сили повідомили про балістичну ракету на Кропивнийький.
6:25 - Крилата ракета на Київ
6:29 - Ракета на Чернігівщину
6:33 - ракети на Миколаївщині курсом на Вінниччину та Миколаївщину
6:35 - крилаті ракети на сході Чернігівщини курс південний
6:37 - "калібр" на Миколаївщині в західному напрямку!
6:39 - Ракета Х-101 на Харківщині курс на Полтавщину!
6:41 - Ракети на Чернігівщині курсом на південь!
6:42 - Ракети на Херсонщині в напрямку Кіровоградщини!
6:43 - Ракети з акваторії Чорного моря курсом на Одещину!
6:44 - Крилата ракета на Харківщині курс західний
6:45 - "Калібр" на Миколаївщині курс на Миколаїв. Крилаті ракети з Запорізької області на Дніпропетровську.
6:46 - Калібри з Миколаївщини курсом на Кіровоградську область.
6:47 - Крилаті ракети в районі Каховки з акваторії Чорного моря курсом на Одещину!
О 6:49 зафіксовано пуски ракет з акваторії Чорного моря курсом на Одещину!
6:50 - Ракети на Полтавщині курс південний та південно-східний
6:51 - Калібр з Запорізької області в напрямку Дніпропетровщини!
6:52 - Група ракет на Чернігівщині курс на Полтавщину. "Калібр" з Херсонської області на Нікополь
6:55 - Крилата ракета на півночі Житомирщини курс західний
6:56 - ракети Дудчани, Очаків курсом на північний захід
6:58 - Крилата ракета на Чернігівщині курсом на Ніжин
6:59 - Ракета на Одещині!
7:00 - зафіксована балістика з Воронежа.
О 7:00 стало відомо про пуск ракет з акваторії Чорного моря курсом на Одещину, Херсонщину та Миколаївщину.
7:02 - Повітряні сили повідомили про ракети на Київ.
7:03 - Ракета з Одещини курсом на Вінниччину.
7:04 - Крилаті ракети з Житомирської області курсом через Шепетівку
7:05 - Ракети на Вінниччину з Білої Церкви та Черкащини
7:06 - Ракета на Хмельниччину з Житомирської області.
7:08 - Ракета на Одещину.
О 7.10 зафіксовано пуск "Кинджалів" з Тамбова
Повітряні сили повідомили о 7:11 крилатій ракеті на південь від Кременчука
7:11 - "Кинджал" з Харкова на Полтавщину. Згодом Повітряні уточнили курс - на Кременчук.
А о 7:13 про балістичну загрозу для Кременчука. Чернігівщині та "Кинджал" через Глухів на Київ.
7:15 - крилата ракета на Чернігівщині курс на Київщину
7:16 - Ракета на Житомирщині курс на Романів
7:17 - крилата ракета на Тернопільщині курс західний та на півдні, заході Вінниччини
7:18 - ракети на Запоріжжі з північно-західного напрямку
7:19 - крилата ракета на Дніпропетровщині курсом на Дніпро.
7:20 - крилата ракета на півдні Тернопільщини курс західний
О 7:21 - Повітряні сили повідомили про балістику з Тамбова.
7:22 - Ракети на Одещині курс південний. Крилата ракета курсом на Зеленодольськ.
7:23 - крилата ракета з Чернігівщини курс на Київ.
7:24 - крилата ракета на Івано-Франківськ.
О 7:25 - зафіксовано пуски "Кинджалів"
7:26 - крилата ракета на Хмельниччині курсом на Старокостянтинів.
7:28 - крилата ракета на Одесу з півночі
7:29 - ракета в Чернівецькій області, курс західний
7:34 - ракети на півдні Київської області курсом на Вінниччину, на півдні Хмельницької області курс західний
7:36 - ракети на півночі та сході Івано-Франківської області курсом на захід.
7:38 - крилата ракета у Волинській області, курсом на Ковель
7:39 - Група ракет з Хмельниччини на Тернопільщину. Крилата ракета з Кіровоградщини на Вінниччину.
7:42 - крилата ракета на півдні Житомирської області, курс західний
7:44 - крилата ракета з Тернопільщини курсом на Львівщину, на півдні Тернопільщини на Івано-Франківщину. Згодом стало відомом, що ракети продовжили рух на Яремче та Добротвір
7:55 - крилата ракета з Вінниччини на Хмельниччину. Група крилатих ракет на півночі Хмельниччини курсом на захід.
7:56 - балістика на Полтаву.
7:57 - крилата ракета на півночі Харківщини курс на південь.
7:59 - пуски КИНДЖАЛІВ з Тамбова на КИЇВ!
8:00 - Балістика на Полтавщині. Далі на Кременчук.
8:06 - крилата ракета на півночі Житомирщини в північно-східному напрямку. Продовжує курс на Київщину.
8:32 - група "шахедів" на Чернігівщині, курс на південь. Крилата ракета на межі Житомирської та Київської областей, постійно змінює напрямок.
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Мільйони ботів в фермах це страшна сила(
Руйнівна
Її наслідки навколо нас(
Ви ж бачите, вони і зняти і призначити, і покарати без суді і слідства, і обісрати будь кого можуть миттєво. Аби було замовлення.
Я не уявляю, як народ все бідніше, а кримінал, олігархи і їм підпорядкована влада разом з іфлюенсерами все багатше і багатше. Хоча ні, уявляю і навіть усвідомлюю, і від того мені сумно. Бо спільними діями цього шобла ми як в терновнику(
А трампуша з синком і регентом Ілоною як, - завершили війну за 24 год?
Пі-дор гуттієреш - як канапки в Казані, хоть рожрав?
Це навіть не враховуючи того, що в Києві живе 15% населення країни! А ти Жмеринку хотів замість Києва прикрити?
▪️Киев. Возгорание крыши 5-ти этажного жилого дома. Падение обломков в возле "Сильпо" в Голосеевском районе. На Русановке обломки упали на в парке.
▪️Одесса. Прилеты по энергетической инфраструктуре. В городе пропал свет, водоснабжение, остановился весь электротранспорт.
▪️Николаев. Прилет шахеда по жилому дому. 2 погибших еще 6 человек ранены.
▪️Ровно. Прилет по энергетической инфраструктуре в области. Пропал свет, водоснабжение.
▪️Кременчуг, Полтава. Раздавались взрывы, сейчас поднимается дым на месте предполагаемого прилета. В области аварийные отключения
▪️ Волынь . В области попадания. Пострадала энергетическая инфраструктура.
▪️Винницкая область . Попадание в объекты критической инфраструктуры.
▪️Кривой Рог. Прилеты, отключения света.
В Винницкой, Волынской, Черкасской, Черниговской, Ивано-Франковской областях - отключения света из-за прилетов. В Киевской, Донецкой, Днепропетровской, Житомирской, Хмельницкой - экстренные отключения.
Іркутськ напевно в 10 тисячах кілометрів, від України
Свідки всесильного трампа, свідки таємних переговорів, віруючі що "ру-воєнкори не можуть брехати".
пуйлові все одно: воно жосі хоче знищити Україну . Навіть по 3 місяцям щоденних шахедів можна було здогадатись
... оон сенс який?
Україна готова до зими. Енергомережі децентралізовано, є домовленості щодо ракет для ППО, - Зеленський Джерело:
Найбільше "вподобайок" тут у цього коментаря.
Тобто, якщо якийсь маніяк вас буде ґвалтувати, а я пройду повз вас і не зупиню його - то насправді я зґвалтував вас його "руками".
Ви якісь кончені, якщо плюсуєте явний кацапський наратив, який основну частину провини перекладає з кацапів на Захід.
Просто кончені.
якщо ти міг допомогти і не допоміг (інша справа: що саме ти міг зробити) - це називається злочинна бездіяльність
згідно ККУ за бездіяльність можна отримати також вирок, як і за злочинну діяльність
Оцей пункт не зрозумілий. Чому їхні корита ще досі вільно плавають? Де наші надводні дрони на морі?
Ну от видно, що "пісатєлі" цієї статті взагалі не розуміються у військовій термінології. "Борти" - це що таке? Є бомбардувальники, винищувачі, штурмовики, ну військові літаки, ну, в крайньому випадку, просто літаки. Це в українців усе має бути круто, от і взяли з кацапської "борт". Та, навіть, і кацапи їх бортами не називають. І про яку Україну може йти мова? Їм же "борти" давай.
Отличается от известных форм фашизма, расизма, национализма, особой жестокостью, как к человеку, так и к природе. Принцип действия - уничтожение всего и вся, тактика выжженной земли. Отличается шизофренической формой мании мирового господства. Обладая рабской психологией, паразитирует на ложной истории, на оккупированных территориях и угнетаемых народах. Русизму характерен постоянный политический, юридическо-правовой и идеологический терроризм
Джохар Дудаев
Знав про що казав!
Шкода що не дослухались...