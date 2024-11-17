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Россия осуществила массированный пуск ракет разных типов на территории Украины, взрывы раздаются в разных регионах (обновлено)

ракети

Ночью армия РФ подняла стратегическую авиацию, зафиксированы пуски ракеты, а также враг осуществил пуск ракет из акватории Черного моря, вероятно, кораблей. Также продолжается атака "шахедов".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы и мониторинговые каналы.

03:17 военные сообщили о взлете до семи бортов Ту-95мс из Оленегорска. Ориентировочно в районе пусковых рубежей ожидаются около 06:00.

В 05:42 Воздушные силы сообщили, что стратегические бомбардировщики осуществили пуски ракет.

По данным мониторинговых каналов, в воздухе 16 бортов Ту-95мс (10 взлетели с аэродрома "Оленья" и шесть - с "Энгельса").

В 06:10 ПС сообщили, что из акватории Черного моря зафиксированы пуски "Калибров".

В 8:22 стало известно об угрозе баллистики из Феодосии. Впоследствии Воздушные силы сообщили о баллистической ракете на Кропивнийкий.

6:25 - Крылатая ракета на Киев

6:29 - Ракета на Черниговщину

6:33 - ракеты на Николаевщине курсом на Винницкую и Николаевскую области

6:35 - крылатые ракеты на востоке Черниговщины курс южный

6:37 - "калибр" на Николаевщине в западном направлении!

6:39 - Ракета Х-101 на Харьковщине курс на Полтавщину!

6:41 - Ракеты на Черниговщине курсом на юг!

6:42 - Ракеты на Херсонщине в направлении Кировоградщины!

6:43 - Ракеты из акватории Черного моря курсом на Одесскую область!

6:44 - Крылатая ракета на Харьковщине курс западный

6:45 - "Калибр" на Николаевщине курс на Николаев. Крылатые ракеты из Запорожской области на Днепропетровскую.

6:46 - Калибры с Николаевщины курсом на Кировоградскую область.

6:47 - Крылатые ракеты в районе Каховки из акватории Черного моря курсом на Одесскую область!

В 6:49 зафиксированы пуски ракет из акватории Черного моря курсом на Одесскую область!

6:50 - Ракеты на Полтавщине курс южный и юго-восточный

6:51 - Калибр из Запорожской области в направлении Днепропетровщины!

6:52 - Группа ракет на Черниговщине курс на Полтавщину. "Калибр" из Херсонской области на Никополь

6:55 - Крылатая ракета на севере Житомирской области курс западный

6:56 - ракеты Дудчаны, Очаков курсом на северо-запад

6:58 - Крылатая ракета на Черниговщине курсом на Нежин

6:59 - Ракета на Одесщине!

7:00 – зафиксированная баллистика из Воронежа.

В 7:00 стало известно о пуске ракет с акватории Черного моря курсом в Одесскую, Херсонскую и Николаевскую области.

7:02 – Воздушные силы сообщили о ракетах на Киев.

7:03 – Ракета с Одесщины курсом на Виннитчину.

7:04 - Крылатые ракеты из Житомирской области курсом через Шепетовку

7:05 - Ракеты в Винницкой области из Белой Церкви и Черкасщины.

7:06 – Ракета на Хмельнитчину из Житомирской области.

7:08 - Ракета на Одесщину.

В 7.10 зафиксирован пуск "Кинжалов" из Тамбова.

Воздушные силы сообщили в 7:11 крылатой ракете к югу от Кременчуга

7:11 - "Кинжал" из Харькова на Полтавщину. Впоследствии Воздушные уточнили курс – на Кременчуг.

А в 7:13 о баллистической угрозе Кременчугу. Черниговщине и "Кинжал" через Глухов на Киев.

7:15 - крылатая ракета на Черниговщине курс на Киевщину.

7:16 - Ракета на Житомирщине курс на Романов.

7:17 - крылатая ракета на Тернопольщине курс западный и на юге, западе Винниччины

7:18 – ракеты в Запорожской области с северо-западного направления.

7:19 – крылатая ракета на Днепропетровщине курсом на Днепр.

7:20 – крылатая ракета на юге Тернопольщины курс западный.

В 7:21 – Воздушные силы сообщили о баллистике из Тамбова.

7:22 - Ракеты на Одесщине курс южный. Крылатая ракета курсом на Зеленодольск.

7:23 – крылатая ракета с Черниговщины курс на Киев.

7:24 – крылатая ракета на Ивано-Франковск.

В 7:25 - зафиксированы пуски "Кинжалов"

7:26 – крылатая ракета на Хмельнитчине курсом на Староконстантинов.

7:28 - крылатая ракета в Одессу с севера

7:29 - ракета в Черновицкой области, курс западный

7:34 - ракеты на юге Киевской области курсом на Виннитчину, на юге Хмельницкой области курс западный

7:36 – ракеты на севере и востоке Ивано-Франковской области курсом на запад.

7:38 - крылатая ракета в Волынской области, курсом на Ковель

7:39 - Группа ракет из Хмельнитчины на Тернопольщину. Крылатая ракета из Кировоградщины на Виннитчину.

7:42 - крылатая ракета на юге Житомирской области, курс западный

7:44 – крылатая ракета с Тернопольщины курсом на Львовщину, на юге Тернопольщины на Ивано-Франковщину. Впоследствии стало известно, что ракеты продолжили движение на Яремче и Добротвор.

7:55 - крылатая ракета из Винницкой области на Хмельнитчину. Группа крылатых ракет на севере Хмельнитчины курсом на запад.

7:56 – баллистика на Полтаву.

7:57 – крылатая ракета на севере Харьковщины курс на юг.

7:59 – пуски КИНДЖАЛОВ из Тамбова на КИЕВ!

8:00 – Баллистика на Полтавщине. Дальше на Кременчуг.

8:06 – крылатая ракета на севере Житомирщины в северо-восточном направлении. Продолжает курс в Киевскую область.

8:32 – группа "шахедов" на Черниговщине, курс на юг. Крылатая ракета на границе Житомирской и Киевской областей постоянно меняет направление.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Волынской и Винницкой областях повреждена энергетическая инфраструктура

Автор: 

обстрел (27043) ракеты (3566)


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Топ комментарии
+54
Ці заборони від Заходу на удари вглиб рф, схожі на геноцид українського народу Заходом руками кацапів
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17.11.2024 07:24
+39
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17.11.2024 08:14
+37
Поки ця гра буде в одні ворота,змін не буде.Якби зараз у відповідь полетіло хоча б десяток ракет по мордору,то була б зовсім інша справа.А так воно бикує майже безкарно
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17.11.2024 07:34
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та я ще в 2014 році головою думав а не сракою як більшість. ну а стервенко та лачін з пердулою для мене ж такі зелені уроди як і сам лідор

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17.11.2024 08:57 Ответить
оце і страшно.
Мільйони ботів в фермах це страшна сила(
Руйнівна
Її наслідки навколо нас(
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17.11.2024 09:06 Ответить
це система зеленського-єрмака.
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17.11.2024 09:08 Ответить
Не зовсім. Це система олігархів. Єконом варіант при значних перевагах для отримання бажаного кінцевого результата олігархами.
Ви ж бачите, вони і зняти і призначити, і покарати без суді і слідства, і обісрати будь кого можуть миттєво. Аби було замовлення.
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17.11.2024 09:15 Ответить
не зовсім. кловуном руководить *****
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17.11.2024 09:43 Ответить
Через олігархів хіба що. Зараз їх влада в Україні як ніколи до цього, найповніша. А їм до ср...и все крім їх статків.
Я не уявляю, як народ все бідніше, а кримінал, олігархи і їм підпорядкована влада разом з іфлюенсерами все багатше і багатше. Хоча ні, уявляю і навіть усвідомлюю, і від того мені сумно. Бо спільними діями цього шобла ми як в терновнику(
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17.11.2024 10:20 Ответить
І навіть власну недоторканість забезпечити можуть миттєво не дивлячість на закони.
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17.11.2024 10:22 Ответить
До війни чудово підготовлений лише народ який в перші місяці дав відпір, а коли повернулася «влада» стало тільки гірше.
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17.11.2024 08:45 Ответить
Так звана росія це світове зло ,тільки знищення путіна і його злочиної кліки може зупинити це терористичне злочине імперське утворення і хтось ще хоче русского язика і "великой русской культури"? ось воно злочина варварська орда і огидний "русский мир".
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17.11.2024 08:17 Ответить
Ну шо пан Шольц, дозвонився? Побалакав?
А трампуша з синком і регентом Ілоною як, - завершили війну за 24 год?
Пі-дор гуттієреш - як канапки в Казані, хоть рожрав?
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17.11.2024 08:27 Ответить
А шо вам они все должны? Спраси у Вовы и Елдака.
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17.11.2024 21:12 Ответить
должны. Бо зброю нашу забрали під пусті обіцянки. То хай вдавляться
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18.11.2024 01:18 Ответить
Що там наша ППО? Далі Кієв прикриває?
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17.11.2024 08:27 Ответить
Ну ти ж щось пишеш, значить твою сраку таки прикрила?
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17.11.2024 08:33 Ответить
То влаштуйся в ППО і прикривай своє місто більш вправно
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17.11.2024 13:28 Ответить
Може припиниш *******, бульбашка? Навіть на Печерську є влучання!

Це навіть не враховуючи того, що в Києві живе 15% населення країни! А ти Жмеринку хотів замість Києва прикрити?
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17.11.2024 14:26 Ответить
Ми думали,а хтось не думав....
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17.11.2024 08:37 Ответить
На Рівненщині вісім вибухів..
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17.11.2024 08:41 Ответить
😢😢😢😢😢
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17.11.2024 10:24 Ответить
Внаслідок влучань чи збитих кацапських цілей?
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17.11.2024 10:59 Ответить
Відповідь Путіна на дзвінок Шольца і натяк на те, що перемир'я буде на його умовах. Лохі вірять в Трампа.
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17.11.2024 08:46 Ответить
Верьте в Зеленского, как в 2019.
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17.11.2024 21:14 Ответить
Атака была по энергетической инфраструктуре. Подробнее:

▪️Киев. Возгорание крыши 5-ти этажного жилого дома. Падение обломков в возле "Сильпо" в Голосеевском районе. На Русановке обломки упали на в парке.
▪️Одесса. Прилеты по энергетической инфраструктуре. В городе пропал свет, водоснабжение, остановился весь электротранспорт.
▪️Николаев. Прилет шахеда по жилому дому. 2 погибших еще 6 человек ранены.
▪️Ровно. Прилет по энергетической инфраструктуре в области. Пропал свет, водоснабжение.
▪️Кременчуг, Полтава. Раздавались взрывы, сейчас поднимается дым на месте предполагаемого прилета. В области аварийные отключения
▪️ Волынь . В области попадания. Пострадала энергетическая инфраструктура.
▪️Винницкая область . Попадание в объекты критической инфраструктуры.
▪️Кривой Рог. Прилеты, отключения света.

В Винницкой, Волынской, Черкасской, Черниговской, Ивано-Франковской областях - отключения света из-за прилетов. В Киевской, Донецкой, Днепропетровской, Житомирской, Хмельницкой - экстренные отключения.
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17.11.2024 08:57 Ответить
У Львівській області також влучання зафіксовані, жінка загинула, декілька поранених
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17.11.2024 11:01 Ответить
зато наші бпла сьогодні пару шибок в Іркутську вибили
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17.11.2024 08:58 Ответить
Іжевську напевно

Іркутськ напевно в 10 тисячах кілометрів, від України
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17.11.2024 09:45 Ответить
Від Києва до Іркутська по прямій - 4900 кілометрів.
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17.11.2024 12:15 Ответить
Так, апіска
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17.11.2024 15:03 Ответить
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17.11.2024 08:59 Ответить
Наша реальна надія тільки на Господа Бога, треба молитися та каятись в гріхах
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17.11.2024 09:02 Ответить
Який твій найбільший гріх?
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17.11.2024 09:17 Ответить
Його гріх у тому, що він-кацапська наволоч.
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17.11.2024 09:22 Ответить
насажуйся на бутилку і починай молитися
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17.11.2024 14:28 Ответить
Схавали конспірологи?
Свідки всесильного трампа, свідки таємних переговорів, віруючі що "ру-воєнкори не можуть брехати".

пуйлові все одно: воно жосі хоче знищити Україну . Навіть по 3 місяцям щоденних шахедів можна було здогадатись
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17.11.2024 09:05 Ответить
А де потужніший? Спить ще? Де скликання СБ ООН ? Кацапня збирає ООН постійно, незрозуміло взагалі нащо, а тут страна террорист бомби кидає, і головує в ООН! Мені одному здається шо то нонсенс якійсь?
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17.11.2024 09:14 Ответить
А що з того ООН?
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17.11.2024 09:23 Ответить
Міжнародна площадка, на якій, якби в Україні була проукраїнська влада, можна було б вимагати/просити додаткових санкцій проти агресора та його китайських пн.корейських посіпак, засобів самооборони, озброєння від тих, хто не підтримує кацапських фашистів, показувати кремлядсько-фашистський терор на весь світ, збільшуючи кількість своїх союзників, тощо.
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17.11.2024 11:08 Ответить
Пародія,такеж нікчемне утворення,як і передвісник ООН-Ліга Націй.
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17.11.2024 11:23 Ответить
Ліга націй твій улюблений совок ********* із свого состава
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17.11.2024 14:29 Ответить
ну, "совок"-мабуть твій,улюблений,а з того що його з Ліги Націй поперли,йому було все одно.
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17.11.2024 17:28 Ответить
"...нонсенс якійсь.."?
... оон сенс який?
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17.11.2024 09:29 Ответить
"...Афоня,а что там ООН про Гондурас решил?-Кто он?..."
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17.11.2024 10:18 Ответить
Так де там наша балістика?
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17.11.2024 09:45 Ответить
Палянистика...
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17.11.2024 09:48 Ответить
Одна чортівня тільки вчора хвалилась, що наша енергетика готова до зими, друга чортівня сьогодні відповіла на це бахвальство масованим обстрілом і руйнуваннями.

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17.11.2024 09:59 Ответить
Просто залишу це тут.
Україна готова до зими. Енергомережі децентралізовано, є домовленості щодо ракет для ППО, - Зеленський Джерело:
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17.11.2024 10:06 Ответить
Ці заборони від Заходу на удари вглиб рф, схожі на геноцид українського народу Заходом руками кацапів

Найбільше "вподобайок" тут у цього коментаря.
Тобто, якщо якийсь маніяк вас буде ґвалтувати, а я пройду повз вас і не зупиню його - то насправді я зґвалтував вас його "руками".
Ви якісь кончені, якщо плюсуєте явний кацапський наратив, який основну частину провини перекладає з кацапів на Захід.
Просто кончені.
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17.11.2024 10:24 Ответить
Це найнята кремлем тролятня відпрацьовує, проукраїнських тут переважно швидко блокують. Не переймайтесь.
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17.11.2024 11:10 Ответить
саме так

якщо ти міг допомогти і не допоміг (інша справа: що саме ти міг зробити) - це називається злочинна бездіяльність

згідно ККУ за бездіяльність можна отримати також вирок, як і за злочинну діяльність
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17.11.2024 12:11 Ответить
якщо б некончений захід, такого п*ца тут би не було. Так що відповідальність за геноцид частково лежить на них. І колись ми за це у них спитаємо.
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18.11.2024 01:21 Ответить
06:10 ПС https://t.me/kpszsu/23020 повідомили , що з акваторії Чорного моря зафіксовані пуски "Калібрів".
Оцей пункт не зрозумілий. Чому їхні корита ще досі вільно плавають? Де наші надводні дрони на морі?
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17.11.2024 10:38 Ответить
100%. Також хотілось це зауважити. Кацапи у Чорному морі тихо сиділи до ракетного пуску. Мабуть будьоний з мальком також вирішили їх не палити з обов'язкового благословення зрадника зеузурпатора.
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17.11.2024 11:16 Ответить
вони можуть калібри прямо з бухти наварасейська запускати, а з підлотки так взагалі з під Одеси.
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17.11.2024 12:59 Ответить
Хто контролює о.Зміїний той контролює Чорне Море. Забули вихваляння лампасів?
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17.11.2024 12:46 Ответить
до семи бортів Ту-95мсю

Ну от видно, що "пісатєлі" цієї статті взагалі не розуміються у військовій термінології. "Борти" - це що таке? Є бомбардувальники, винищувачі, штурмовики, ну військові літаки, ну, в крайньому випадку, просто літаки. Це в українців усе має бути круто, от і взяли з кацапської "борт". Та, навіть, і кацапи їх бортами не називають. І про яку Україну може йти мова? Їм же "борти" давай.
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17.11.2024 16:01 Ответить
Русизм - это особая форма человеконенавистнической идеологии, основанная на великодержавном шовинизме, полной бездуховности и безнравственности.
Отличается от известных форм фашизма, расизма, национализма, особой жестокостью, как к человеку, так и к природе. Принцип действия - уничтожение всего и вся, тактика выжженной земли. Отличается шизофренической формой мании мирового господства. Обладая рабской психологией, паразитирует на ложной истории, на оккупированных территориях и угнетаемых народах. Русизму характерен постоянный политический, юридическо-правовой и идеологический терроризм

Джохар Дудаев
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17.11.2024 16:28 Ответить
Слухав його постфактум...
Знав про що казав!
Шкода що не дослухались...
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17.11.2024 17:39 Ответить
Хто мені пояснить що це було ? Ескалація чи кацапи бавляться у війну ? Мене весь час дивує Захід. Україна значить ескалує, а московія проводить ... "навчання "Як ошукати дурних західних політиків". От якби ми бабахнули тими Томагавками, які Байден був ПОВИНЕН передати у лютому 22 року замість того, що він казав про невтручання США у війну ніяким чином, то можливо Україна не втратила б півмільйона своїх синів та дочок. Але для Байдена вони були українцями, а не геть американцями. А, як відомо "чужого не шкода". І для самої демократичної демократії у світі. Не знаю як ви, але я поставив оцінку Байдену "2 з плюсом" за невиконану "домашню роботу". Так, і ще. Не пишіть мені, що США чи Захід нам нічого не винні. От просто не пишіть. Спочатку читайте Будапештський меморандум, який вони спочатку під стіл сховали, а потім почали шукати в ньому юридичні"казуси", щоб виправдати своє БОЯГУЗСТВО : "а раптом жуйло вдарить крилатими по Вашингтону!" Не думаючи, що кацапські крилаті літають дуже НЕВПЕВНЕННО та з великими похибками на "нерівності землі". У Сирії ж це було ! Але всі чогось забули у 22 році.
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17.11.2024 16:30 Ответить
Не думаю что у нас и сейчас есть спецы по Томагавкам. А в 22м тем более. И что будет если мы уничтожим случайно хранилище ядерных отходов под Москвой? Россияне решат ответить ядеркой по нам, а заодно уничтожат посольства всех держав в крупных городах.
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17.11.2024 17:24 Ответить
Россияне могут хоть все расх@ячить, но нам западными ракетами нельзя. Напоминает библейское "ударили по правой щеке - подставь левую"
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17.11.2024 17:19 Ответить
Відповіді ніякої,тому війна буде ще не один рік,кацапи не бояться,хизуються,сміються,і вбивають,всіх,дітей жінок,цивільних,світ і ООН обезпокоєні,США за перл харбор скинули ядерні ракети,а в нас що
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18.11.2024 08:38 Ответить
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