Россия осуществила массированный пуск ракет разных типов на территории Украины, взрывы раздаются в разных регионах (обновлено)

Ночью армия РФ подняла стратегическую авиацию, зафиксированы пуски ракеты, а также враг осуществил пуск ракет из акватории Черного моря, вероятно, кораблей. Также продолжается атака "шахедов".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы и мониторинговые каналы.

03:17 военные сообщили о взлете до семи бортов Ту-95мс из Оленегорска. Ориентировочно в районе пусковых рубежей ожидаются около 06:00.

В 05:42 Воздушные силы сообщили, что стратегические бомбардировщики осуществили пуски ракет.

По данным мониторинговых каналов, в воздухе 16 бортов Ту-95мс (10 взлетели с аэродрома "Оленья" и шесть - с "Энгельса").

В 06:10 ПС сообщили, что из акватории Черного моря зафиксированы пуски "Калибров".

В 8:22 стало известно об угрозе баллистики из Феодосии. Впоследствии Воздушные силы сообщили о баллистической ракете на Кропивнийкий.

6:25 - Крылатая ракета на Киев

6:29 - Ракета на Черниговщину

6:33 - ракеты на Николаевщине курсом на Винницкую и Николаевскую области

6:35 - крылатые ракеты на востоке Черниговщины курс южный

6:37 - "калибр" на Николаевщине в западном направлении!

6:39 - Ракета Х-101 на Харьковщине курс на Полтавщину!

6:41 - Ракеты на Черниговщине курсом на юг!

6:42 - Ракеты на Херсонщине в направлении Кировоградщины!

6:43 - Ракеты из акватории Черного моря курсом на Одесскую область!

6:44 - Крылатая ракета на Харьковщине курс западный

6:45 - "Калибр" на Николаевщине курс на Николаев. Крылатые ракеты из Запорожской области на Днепропетровскую.

6:46 - Калибры с Николаевщины курсом на Кировоградскую область.

6:47 - Крылатые ракеты в районе Каховки из акватории Черного моря курсом на Одесскую область!

В 6:49 зафиксированы пуски ракет из акватории Черного моря курсом на Одесскую область!

6:50 - Ракеты на Полтавщине курс южный и юго-восточный

6:51 - Калибр из Запорожской области в направлении Днепропетровщины!

6:52 - Группа ракет на Черниговщине курс на Полтавщину. "Калибр" из Херсонской области на Никополь

6:55 - Крылатая ракета на севере Житомирской области курс западный

6:56 - ракеты Дудчаны, Очаков курсом на северо-запад

6:58 - Крылатая ракета на Черниговщине курсом на Нежин

6:59 - Ракета на Одесщине!

7:00 – зафиксированная баллистика из Воронежа.

В 7:00 стало известно о пуске ракет с акватории Черного моря курсом в Одесскую, Херсонскую и Николаевскую области.

7:02 – Воздушные силы сообщили о ракетах на Киев.

7:03 – Ракета с Одесщины курсом на Виннитчину.

7:04 - Крылатые ракеты из Житомирской области курсом через Шепетовку

7:05 - Ракеты в Винницкой области из Белой Церкви и Черкасщины.

7:06 – Ракета на Хмельнитчину из Житомирской области.

7:08 - Ракета на Одесщину.

В 7.10 зафиксирован пуск "Кинжалов" из Тамбова.

Воздушные силы сообщили в 7:11 крылатой ракете к югу от Кременчуга

7:11 - "Кинжал" из Харькова на Полтавщину. Впоследствии Воздушные уточнили курс – на Кременчуг.

А в 7:13 о баллистической угрозе Кременчугу. Черниговщине и "Кинжал" через Глухов на Киев.

7:15 - крылатая ракета на Черниговщине курс на Киевщину.

7:16 - Ракета на Житомирщине курс на Романов.

7:17 - крылатая ракета на Тернопольщине курс западный и на юге, западе Винниччины

7:18 – ракеты в Запорожской области с северо-западного направления.

7:19 – крылатая ракета на Днепропетровщине курсом на Днепр.

7:20 – крылатая ракета на юге Тернопольщины курс западный.

В 7:21 – Воздушные силы сообщили о баллистике из Тамбова.

7:22 - Ракеты на Одесщине курс южный. Крылатая ракета курсом на Зеленодольск.

7:23 – крылатая ракета с Черниговщины курс на Киев.

7:24 – крылатая ракета на Ивано-Франковск.

В 7:25 - зафиксированы пуски "Кинжалов"

7:26 – крылатая ракета на Хмельнитчине курсом на Староконстантинов.

7:28 - крылатая ракета в Одессу с севера

7:29 - ракета в Черновицкой области, курс западный

7:34 - ракеты на юге Киевской области курсом на Виннитчину, на юге Хмельницкой области курс западный

7:36 – ракеты на севере и востоке Ивано-Франковской области курсом на запад.

7:38 - крылатая ракета в Волынской области, курсом на Ковель

7:39 - Группа ракет из Хмельнитчины на Тернопольщину. Крылатая ракета из Кировоградщины на Виннитчину.

7:42 - крылатая ракета на юге Житомирской области, курс западный

7:44 – крылатая ракета с Тернопольщины курсом на Львовщину, на юге Тернопольщины на Ивано-Франковщину. Впоследствии стало известно, что ракеты продолжили движение на Яремче и Добротвор.

7:55 - крылатая ракета из Винницкой области на Хмельнитчину. Группа крылатых ракет на севере Хмельнитчины курсом на запад.

7:56 – баллистика на Полтаву.

7:57 – крылатая ракета на севере Харьковщины курс на юг.

7:59 – пуски КИНДЖАЛОВ из Тамбова на КИЕВ!

8:00 – Баллистика на Полтавщине. Дальше на Кременчуг.

8:06 – крылатая ракета на севере Житомирщины в северо-восточном направлении. Продолжает курс в Киевскую область.

8:32 – группа "шахедов" на Черниговщине, курс на юг. Крылатая ракета на границе Житомирской и Киевской областей постоянно меняет направление.

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