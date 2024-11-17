Россия осуществила массированный пуск ракет разных типов на территории Украины, взрывы раздаются в разных регионах (обновлено)
Ночью армия РФ подняла стратегическую авиацию, зафиксированы пуски ракеты, а также враг осуществил пуск ракет из акватории Черного моря, вероятно, кораблей. Также продолжается атака "шахедов".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы и мониторинговые каналы.
03:17 военные сообщили о взлете до семи бортов Ту-95мс из Оленегорска. Ориентировочно в районе пусковых рубежей ожидаются около 06:00.
В 05:42 Воздушные силы сообщили, что стратегические бомбардировщики осуществили пуски ракет.
По данным мониторинговых каналов, в воздухе 16 бортов Ту-95мс (10 взлетели с аэродрома "Оленья" и шесть - с "Энгельса").
В 06:10 ПС сообщили, что из акватории Черного моря зафиксированы пуски "Калибров".
В 8:22 стало известно об угрозе баллистики из Феодосии. Впоследствии Воздушные силы сообщили о баллистической ракете на Кропивнийкий.
6:25 - Крылатая ракета на Киев
6:29 - Ракета на Черниговщину
6:33 - ракеты на Николаевщине курсом на Винницкую и Николаевскую области
6:35 - крылатые ракеты на востоке Черниговщины курс южный
6:37 - "калибр" на Николаевщине в западном направлении!
6:39 - Ракета Х-101 на Харьковщине курс на Полтавщину!
6:41 - Ракеты на Черниговщине курсом на юг!
6:42 - Ракеты на Херсонщине в направлении Кировоградщины!
6:43 - Ракеты из акватории Черного моря курсом на Одесскую область!
6:44 - Крылатая ракета на Харьковщине курс западный
6:45 - "Калибр" на Николаевщине курс на Николаев. Крылатые ракеты из Запорожской области на Днепропетровскую.
6:46 - Калибры с Николаевщины курсом на Кировоградскую область.
6:47 - Крылатые ракеты в районе Каховки из акватории Черного моря курсом на Одесскую область!
В 6:49 зафиксированы пуски ракет из акватории Черного моря курсом на Одесскую область!
6:50 - Ракеты на Полтавщине курс южный и юго-восточный
6:51 - Калибр из Запорожской области в направлении Днепропетровщины!
6:52 - Группа ракет на Черниговщине курс на Полтавщину. "Калибр" из Херсонской области на Никополь
6:55 - Крылатая ракета на севере Житомирской области курс западный
6:56 - ракеты Дудчаны, Очаков курсом на северо-запад
6:58 - Крылатая ракета на Черниговщине курсом на Нежин
6:59 - Ракета на Одесщине!
7:00 – зафиксированная баллистика из Воронежа.
В 7:00 стало известно о пуске ракет с акватории Черного моря курсом в Одесскую, Херсонскую и Николаевскую области.
7:02 – Воздушные силы сообщили о ракетах на Киев.
7:03 – Ракета с Одесщины курсом на Виннитчину.
7:04 - Крылатые ракеты из Житомирской области курсом через Шепетовку
7:05 - Ракеты в Винницкой области из Белой Церкви и Черкасщины.
7:06 – Ракета на Хмельнитчину из Житомирской области.
7:08 - Ракета на Одесщину.
В 7.10 зафиксирован пуск "Кинжалов" из Тамбова.
Воздушные силы сообщили в 7:11 крылатой ракете к югу от Кременчуга
7:11 - "Кинжал" из Харькова на Полтавщину. Впоследствии Воздушные уточнили курс – на Кременчуг.
А в 7:13 о баллистической угрозе Кременчугу. Черниговщине и "Кинжал" через Глухов на Киев.
7:15 - крылатая ракета на Черниговщине курс на Киевщину.
7:16 - Ракета на Житомирщине курс на Романов.
7:17 - крылатая ракета на Тернопольщине курс западный и на юге, западе Винниччины
7:18 – ракеты в Запорожской области с северо-западного направления.
7:19 – крылатая ракета на Днепропетровщине курсом на Днепр.
7:20 – крылатая ракета на юге Тернопольщины курс западный.
В 7:21 – Воздушные силы сообщили о баллистике из Тамбова.
7:22 - Ракеты на Одесщине курс южный. Крылатая ракета курсом на Зеленодольск.
7:23 – крылатая ракета с Черниговщины курс на Киев.
7:24 – крылатая ракета на Ивано-Франковск.
В 7:25 - зафиксированы пуски "Кинжалов"
7:26 – крылатая ракета на Хмельнитчине курсом на Староконстантинов.
7:28 - крылатая ракета в Одессу с севера
7:29 - ракета в Черновицкой области, курс западный
7:34 - ракеты на юге Киевской области курсом на Виннитчину, на юге Хмельницкой области курс западный
7:36 – ракеты на севере и востоке Ивано-Франковской области курсом на запад.
7:38 - крылатая ракета в Волынской области, курсом на Ковель
7:39 - Группа ракет из Хмельнитчины на Тернопольщину. Крылатая ракета из Кировоградщины на Виннитчину.
7:42 - крылатая ракета на юге Житомирской области, курс западный
7:44 – крылатая ракета с Тернопольщины курсом на Львовщину, на юге Тернопольщины на Ивано-Франковщину. Впоследствии стало известно, что ракеты продолжили движение на Яремче и Добротвор.
7:55 - крылатая ракета из Винницкой области на Хмельнитчину. Группа крылатых ракет на севере Хмельнитчины курсом на запад.
7:56 – баллистика на Полтаву.
7:57 – крылатая ракета на севере Харьковщины курс на юг.
7:59 – пуски КИНДЖАЛОВ из Тамбова на КИЕВ!
8:00 – Баллистика на Полтавщине. Дальше на Кременчуг.
8:06 – крылатая ракета на севере Житомирщины в северо-восточном направлении. Продолжает курс в Киевскую область.
8:32 – группа "шахедов" на Черниговщине, курс на юг. Крылатая ракета на границе Житомирской и Киевской областей постоянно меняет направление.
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Мільйони ботів в фермах це страшна сила(
Руйнівна
Її наслідки навколо нас(
Ви ж бачите, вони і зняти і призначити, і покарати без суді і слідства, і обісрати будь кого можуть миттєво. Аби було замовлення.
Я не уявляю, як народ все бідніше, а кримінал, олігархи і їм підпорядкована влада разом з іфлюенсерами все багатше і багатше. Хоча ні, уявляю і навіть усвідомлюю, і від того мені сумно. Бо спільними діями цього шобла ми як в терновнику(
А трампуша з синком і регентом Ілоною як, - завершили війну за 24 год?
Пі-дор гуттієреш - як канапки в Казані, хоть рожрав?
Це навіть не враховуючи того, що в Києві живе 15% населення країни! А ти Жмеринку хотів замість Києва прикрити?
▪️Киев. Возгорание крыши 5-ти этажного жилого дома. Падение обломков в возле "Сильпо" в Голосеевском районе. На Русановке обломки упали на в парке.
▪️Одесса. Прилеты по энергетической инфраструктуре. В городе пропал свет, водоснабжение, остановился весь электротранспорт.
▪️Николаев. Прилет шахеда по жилому дому. 2 погибших еще 6 человек ранены.
▪️Ровно. Прилет по энергетической инфраструктуре в области. Пропал свет, водоснабжение.
▪️Кременчуг, Полтава. Раздавались взрывы, сейчас поднимается дым на месте предполагаемого прилета. В области аварийные отключения
▪️ Волынь . В области попадания. Пострадала энергетическая инфраструктура.
▪️Винницкая область . Попадание в объекты критической инфраструктуры.
▪️Кривой Рог. Прилеты, отключения света.
В Винницкой, Волынской, Черкасской, Черниговской, Ивано-Франковской областях - отключения света из-за прилетов. В Киевской, Донецкой, Днепропетровской, Житомирской, Хмельницкой - экстренные отключения.
Іркутськ напевно в 10 тисячах кілометрів, від України
Свідки всесильного трампа, свідки таємних переговорів, віруючі що "ру-воєнкори не можуть брехати".
пуйлові все одно: воно жосі хоче знищити Україну . Навіть по 3 місяцям щоденних шахедів можна було здогадатись
... оон сенс який?
Україна готова до зими. Енергомережі децентралізовано, є домовленості щодо ракет для ППО, - Зеленський Джерело:
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Тобто, якщо якийсь маніяк вас буде ґвалтувати, а я пройду повз вас і не зупиню його - то насправді я зґвалтував вас його "руками".
Ви якісь кончені, якщо плюсуєте явний кацапський наратив, який основну частину провини перекладає з кацапів на Захід.
Просто кончені.
якщо ти міг допомогти і не допоміг (інша справа: що саме ти міг зробити) - це називається злочинна бездіяльність
згідно ККУ за бездіяльність можна отримати також вирок, як і за злочинну діяльність
Оцей пункт не зрозумілий. Чому їхні корита ще досі вільно плавають? Де наші надводні дрони на морі?
Ну от видно, що "пісатєлі" цієї статті взагалі не розуміються у військовій термінології. "Борти" - це що таке? Є бомбардувальники, винищувачі, штурмовики, ну військові літаки, ну, в крайньому випадку, просто літаки. Це в українців усе має бути круто, от і взяли з кацапської "борт". Та, навіть, і кацапи їх бортами не називають. І про яку Україну може йти мова? Їм же "борти" давай.
Отличается от известных форм фашизма, расизма, национализма, особой жестокостью, как к человеку, так и к природе. Принцип действия - уничтожение всего и вся, тактика выжженной земли. Отличается шизофренической формой мании мирового господства. Обладая рабской психологией, паразитирует на ложной истории, на оккупированных территориях и угнетаемых народах. Русизму характерен постоянный политический, юридическо-правовой и идеологический терроризм
Джохар Дудаев
Знав про що казав!
Шкода що не дослухались...