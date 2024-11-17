В Волынской и Винницкой областях повреждена энергетическая инфраструктура
В Волынской и Винницкой области во время воздушной тревоги враг атаковал энергетическую инфраструктуру.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
"К сожалению, Волынская область во время воздушной тревоги потерпела попадания", - сообщил глава ОВА Иван Рудницкий.
Пострадала энергетическая инфраструктура. По предварительной информации - без жертв и пострадавших. Сейчас все соответствующие службы работают, продолжается ликвидация последствий.
Также о попадании в объекты критической инфраструктуры сообщает Суспільне.
В обоих регионах введены экстренные отключения.
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А ну ще нам розкажи про злочину минулу владу! А краще вертайся на батьківщину.