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В Волынской и Винницкой областях повреждена энергетическая инфраструктура

енергетика

В Волынской и Винницкой области во время воздушной тревоги враг атаковал энергетическую инфраструктуру.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"К сожалению, Волынская область во время воздушной тревоги потерпела попадания", - сообщил глава ОВА Иван Рудницкий.

Пострадала энергетическая инфраструктура. По предварительной информации - без жертв и пострадавших. Сейчас все соответствующие службы работают, продолжается ликвидация последствий.

Также о попадании в объекты критической инфраструктуры сообщает Суспільне.

В обоих регионах введены экстренные отключения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Враг атакует объекты генерации и передачи электроэнергии по всей Украине, - Галущенко

Автор: 

Винницкая область (1032) обстрел (27043) энергетика (2554) Волынская область (995)


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Топ комментарии
+9
Алло, Наєм! А де сотні мільйонів євро, які виділили на захист інфраструктури у 2024 закордонні? Ти ж без жодного звіту втік з посади керівника державного агентства вслід за Кубраковим!
А ну ще нам розкажи про злочину минулу владу! А краще вертайся на батьківщину.
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17.11.2024 09:03
+8
Там всю популяцію "глубінного народу" так лікувати потрібно.
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17.11.2024 09:07
+7
Все що летіло західніше Києва прилетіло без найменшої протидії. Привєт ф-16...
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17.11.2024 09:04
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Вже напевне в Ковелі прилетіло..
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17.11.2024 08:52 Ответить
немає світла і води пишуть вмісцевих каналах
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17.11.2024 09:13 Ответить
Той карлик одержимий. Його лікувати потрібно тільки кулею в бошку. І в історію він ввійде . як *****, як би йому це не подобалось. Кончене *****
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17.11.2024 09:00 Ответить
Там всю популяцію "глубінного народу" так лікувати потрібно.
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17.11.2024 09:07 Ответить
та популяція тваринна. Вб"єш альфа-самця- інші гриви посхиляють. Вбити потрібно тільки одного. Набагато легше. Ми поки вбиваємо тих тварин, але втрачаємо наших найкращих патріотів. Це дурня. Вбити потрібно лише путіна. Побачите, що війну буде закінчено одним пострілом головному самцю в бошку.
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17.11.2024 10:07 Ответить
****** став вже символом, який мабуть вже овощ, а на його місці "репліки" які озвучують ідеї "колективного *******".
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17.11.2024 10:11 Ответить
Немає в світі нічого більш ,огиднішого і мерзенішого ніж фашиська імперська росія ,
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17.11.2024 09:01 Ответить
Алло, Наєм! А де сотні мільйонів євро, які виділили на захист інфраструктури у 2024 закордонні? Ти ж без жодного звіту втік з посади керівника державного агентства вслід за Кубраковим!
А ну ще нам розкажи про злочину минулу владу! А краще вертайся на батьківщину.
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17.11.2024 09:03 Ответить
Все що летіло західніше Києва прилетіло без найменшої протидії. Привєт ф-16...
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17.11.2024 09:04 Ответить
Ота ціла одна ракета просто перевантажила всю систему ППО Волинської області, тому і маємо влучання.
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17.11.2024 09:04 Ответить
На Волині лише ''ішахєди'' є чим збивати
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17.11.2024 09:13 Ответить
Потрібно уточнювати, одна повільна крилата ракета, яка легко збивається тими засобами, що й шахіди, а це мобільні вогневі групи з кулеметами, пзрк, зенітні установки на кшталт більше 130 Гепардів, які Україна отримала від західних партнерів, літаки, інші засоби ППО.
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17.11.2024 10:18 Ответить
Набагато більше навіть цікавить не те, що у нас майже нема ППО окрім Київа, а те, чи будуть удари по їхній енергетиці у відповідь? Вона ж у них так само повністю беззахисна.
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17.11.2024 09:31 Ответить
Ми віддали всю свою енергетику, нафтогаз, вугледобувну промисловість росолігархам ще в часи міністра порошенка. У нього всі друзі там. А зараз ми вилуплюємо очі і питаємо - а як це так? росія повністю володіла нашим енергетичним комплексом, навіть князьки обленерго , міськенерго- всі служили росолігархам. В них вільний доступ до всього, що стосується нашої структури енергозабезпечення. Що ми знаємо про їхнє енергозабезпечення? Можемо ми чітко влучати в болючі місця? Зараз росолігархів вже не цікавить їхня власність в Україні, і тому вони продають на бомбардування все те, що їм належало. Самі вони вже давно за кордоном. Будують новий бізнес.
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17.11.2024 10:27 Ответить
 
 