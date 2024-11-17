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Новини
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У Волинській та Вінницькій областях пошкоджена енергетична інфраструктура

енергетика

У Волинській та Вінницькій області  під час повітряної тривоги ворог атакував енергетичну інфраструктуру.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"На жаль, Волинська область під час повітряної тривоги зазнала влучань", - повідомив очільник  ОВА Іван Рудницький.

Постраждала енергетична інфраструктура. За попередньою інформацією - без жертв та постраждалих. Наразі усі відповідні служби працюють, триває ліквідація наслідків.

Також про влучання в обєкти критичної інфраструктури повідомляє Суспільне.

В обох регіонах запроваджено  екстрені відключення.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ворог атакує об’єкти генерації та передачі електроенергії по всій Україні, - Галущенко

Автор: 

Вінницька область (1008) Волинь (840) обстріл (28183) енергетика (2576)


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Топ коментарі
+9
Алло, Наєм! А де сотні мільйонів євро, які виділили на захист інфраструктури у 2024 закордонні? Ти ж без жодного звіту втік з посади керівника державного агентства вслід за Кубраковим!
А ну ще нам розкажи про злочину минулу владу! А краще вертайся на батьківщину.
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17.11.2024 09:03
+8
Там всю популяцію "глубінного народу" так лікувати потрібно.
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17.11.2024 09:07
+7
Все що летіло західніше Києва прилетіло без найменшої протидії. Привєт ф-16...
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17.11.2024 09:04
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Вже напевне в Ковелі прилетіло..
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17.11.2024 08:52 Відповісти
немає світла і води пишуть вмісцевих каналах
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17.11.2024 09:13 Відповісти
Той карлик одержимий. Його лікувати потрібно тільки кулею в бошку. І в історію він ввійде . як *****, як би йому це не подобалось. Кончене *****
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17.11.2024 09:00 Відповісти
Там всю популяцію "глубінного народу" так лікувати потрібно.
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17.11.2024 09:07 Відповісти
та популяція тваринна. Вб"єш альфа-самця- інші гриви посхиляють. Вбити потрібно тільки одного. Набагато легше. Ми поки вбиваємо тих тварин, але втрачаємо наших найкращих патріотів. Це дурня. Вбити потрібно лише путіна. Побачите, що війну буде закінчено одним пострілом головному самцю в бошку.
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17.11.2024 10:07 Відповісти
****** став вже символом, який мабуть вже овощ, а на його місці "репліки" які озвучують ідеї "колективного *******".
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17.11.2024 10:11 Відповісти
Немає в світі нічого більш ,огиднішого і мерзенішого ніж фашиська імперська росія ,
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17.11.2024 09:01 Відповісти
Алло, Наєм! А де сотні мільйонів євро, які виділили на захист інфраструктури у 2024 закордонні? Ти ж без жодного звіту втік з посади керівника державного агентства вслід за Кубраковим!
А ну ще нам розкажи про злочину минулу владу! А краще вертайся на батьківщину.
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17.11.2024 09:03 Відповісти
Все що летіло західніше Києва прилетіло без найменшої протидії. Привєт ф-16...
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17.11.2024 09:04 Відповісти
Ота ціла одна ракета просто перевантажила всю систему ППО Волинської області, тому і маємо влучання.
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17.11.2024 09:04 Відповісти
На Волині лише ''ішахєди'' є чим збивати
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17.11.2024 09:13 Відповісти
Потрібно уточнювати, одна повільна крилата ракета, яка легко збивається тими засобами, що й шахіди, а це мобільні вогневі групи з кулеметами, пзрк, зенітні установки на кшталт більше 130 Гепардів, які Україна отримала від західних партнерів, літаки, інші засоби ППО.
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17.11.2024 10:18 Відповісти
Набагато більше навіть цікавить не те, що у нас майже нема ППО окрім Київа, а те, чи будуть удари по їхній енергетиці у відповідь? Вона ж у них так само повністю беззахисна.
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17.11.2024 09:31 Відповісти
Ми віддали всю свою енергетику, нафтогаз, вугледобувну промисловість росолігархам ще в часи міністра порошенка. У нього всі друзі там. А зараз ми вилуплюємо очі і питаємо - а як це так? росія повністю володіла нашим енергетичним комплексом, навіть князьки обленерго , міськенерго- всі служили росолігархам. В них вільний доступ до всього, що стосується нашої структури енергозабезпечення. Що ми знаємо про їхнє енергозабезпечення? Можемо ми чітко влучати в болючі місця? Зараз росолігархів вже не цікавить їхня власність в Україні, і тому вони продають на бомбардування все те, що їм належало. Самі вони вже давно за кордоном. Будують новий бізнес.
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17.11.2024 10:27 Відповісти
 
 