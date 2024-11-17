У Волинській та Вінницькій областях пошкоджена енергетична інфраструктура
У Волинській та Вінницькій області під час повітряної тривоги ворог атакував енергетичну інфраструктуру.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
"На жаль, Волинська область під час повітряної тривоги зазнала влучань", - повідомив очільник ОВА Іван Рудницький.
Постраждала енергетична інфраструктура. За попередньою інформацією - без жертв та постраждалих. Наразі усі відповідні служби працюють, триває ліквідація наслідків.
Також про влучання в обєкти критичної інфраструктури повідомляє Суспільне.
В обох регіонах запроваджено екстрені відключення.
Топ коментарі
+9 Вальд Ще
показати весь коментар17.11.2024 09:03
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+7 Andrew Moon #595758
показати весь коментар17.11.2024 09:04
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