У Волинській та Вінницькій областях пошкоджена енергетична інфраструктура

У Волинській та Вінницькій області під час повітряної тривоги ворог атакував енергетичну інфраструктуру.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"На жаль, Волинська область під час повітряної тривоги зазнала влучань", - повідомив очільник ОВА Іван Рудницький.

Постраждала енергетична інфраструктура. За попередньою інформацією - без жертв та постраждалих. Наразі усі відповідні служби працюють, триває ліквідація наслідків.

Також про влучання в обєкти критичної інфраструктури повідомляє Суспільне.

В обох регіонах запроваджено екстрені відключення.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ворог атакує об’єкти генерації та передачі електроенергії по всій Україні, - Галущенко