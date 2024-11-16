Окупанти вдарили по Миколаєву

Ввечері суботи, 16 листопада, російські загарбники завдали удару по Миколаєву.

Про це повідомив у Telegram очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.

"Чітко розуміємо куди. Поки без викликів швидкої. Сподіваюсь, все буде так і надалі", - повідомив Кім про ворожий "приліт".

Зазначимо, що о 19:21 Повітряні сили ЗСУ попереджали про застосування росіянами балістичного озброєння з півдня.

Згодом мер Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив, що у місті пролунав вибух.

Дивіться також: Ворог атакував Миколаїв дронами: 5 людей загинули (оновлено). ВІДЕО+ФОТОрепортаж