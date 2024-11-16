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Новини Війна
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Окупанти вдарили по Миколаєву

Окупанти завдали удару по Миколаєву

Ввечері суботи, 16 листопада, російські загарбники завдали удару по Миколаєву.

Про це повідомив у Telegram очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.

"Чітко розуміємо куди. Поки без викликів швидкої. Сподіваюсь, все буде так і надалі", - повідомив Кім про ворожий "приліт".

Зазначимо, що о 19:21 Повітряні сили ЗСУ попереджали про застосування росіянами балістичного озброєння з півдня.

Згодом мер Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив, що у місті пролунав вибух.

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Автор: 

Миколаїв (1790) обстріл (28183)


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таном на 19:49 інформація про травмованих людей не надходила, повідомив начальник Миколаївської (https://t.me/+xAcD70sjUOAyOGQy) ОВА

"Чітко розуміємо куди. Поки без викликів швидкої. Сподіваюсь, все буде так і надалі".
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16.11.2024 20:48 Відповісти
Куди воно чітко розуміє?
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16.11.2024 21:07 Відповісти
Мабуть ви з Миколаєва
... ну раз на ставленика сонцесяйного найвеличнішого лідора ********** кіма кажете "воно".
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16.11.2024 21:40 Відповісти
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17.11.2024 22:57 Відповісти
 
 