Окупанти вдарили по Миколаєву
Ввечері суботи, 16 листопада, російські загарбники завдали удару по Миколаєву.
Про це повідомив у Telegram очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.
"Чітко розуміємо куди. Поки без викликів швидкої. Сподіваюсь, все буде так і надалі", - повідомив Кім про ворожий "приліт".
Зазначимо, що о 19:21 Повітряні сили ЗСУ попереджали про застосування росіянами балістичного озброєння з півдня.
Згодом мер Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив, що у місті пролунав вибух.
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"Чітко розуміємо куди. Поки без викликів швидкої. Сподіваюсь, все буде так і надалі".
... ну раз на ставленика сонцесяйного найвеличнішого лідора ********** кіма кажете "воно".