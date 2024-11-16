Оккупанты ударили по Николаеву

Вечером субботы, 16 ноября, российские захватчики нанесли удар по Николаеву.

Об этом сообщил в Telegram глава Николаевской ОГА Виталий Ким, информирует Цензор.НЕТ.

"Четко понимаем куда. Пока без вызовов скорой. Надеюсь, все будет так и в дальнейшем", - сообщил Ким о вражеском "прилете".

Отметим, что в 19:21 Воздушные силы ВСУ предупреждали о применении россиянами баллистического вооружения с юга.

Впоследствии мэр Николаева Александр Сенкевич сообщил, что в городе прогремел взрыв.

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