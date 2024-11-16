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Новости Война
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Оккупанты ударили по Николаеву

Окупанти завдали удару по Миколаєву

Вечером субботы, 16 ноября, российские захватчики нанесли удар по Николаеву.

Об этом сообщил в Telegram глава Николаевской ОГА Виталий Ким, информирует Цензор.НЕТ.

"Четко понимаем куда. Пока без вызовов скорой. Надеюсь, все будет так и в дальнейшем", - сообщил Ким о вражеском "прилете".

Отметим, что в 19:21 Воздушные силы ВСУ предупреждали о применении россиянами баллистического вооружения с юга.

Впоследствии мэр Николаева Александр Сенкевич сообщил, что в городе прогремел взрыв.

Смотрите: Россияне ударили КАБом по с. Осиново на Харьковщине: Три человека пострадали. ФОТОрепортаж (обновлено)

Николаев (2145) обстрел (27043)


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таном на 19:49 інформація про травмованих людей не надходила, повідомив начальник Миколаївської (https://t.me/+xAcD70sjUOAyOGQy) ОВА

"Чітко розуміємо куди. Поки без викликів швидкої. Сподіваюсь, все буде так і надалі".
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16.11.2024 20:48 Ответить
Куди воно чітко розуміє?
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16.11.2024 21:07 Ответить
Мабуть ви з Миколаєва
... ну раз на ставленика сонцесяйного найвеличнішого лідора ********** кіма кажете "воно".
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16.11.2024 21:40 Ответить
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17.11.2024 22:57 Ответить
 
 