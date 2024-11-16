Оккупанты ударили по Николаеву
Вечером субботы, 16 ноября, российские захватчики нанесли удар по Николаеву.
Об этом сообщил в Telegram глава Николаевской ОГА Виталий Ким, информирует Цензор.НЕТ.
"Четко понимаем куда. Пока без вызовов скорой. Надеюсь, все будет так и в дальнейшем", - сообщил Ким о вражеском "прилете".
Отметим, что в 19:21 Воздушные силы ВСУ предупреждали о применении россиянами баллистического вооружения с юга.
Впоследствии мэр Николаева Александр Сенкевич сообщил, что в городе прогремел взрыв.
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"Чітко розуміємо куди. Поки без викликів швидкої. Сподіваюсь, все буде так і надалі".
... ну раз на ставленика сонцесяйного найвеличнішого лідора ********** кіма кажете "воно".