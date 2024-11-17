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В Киеве, на Киевщине, Донетчине, Днепропетровщине, Черкасщине применяются экстренные отключения света

Аварійні відключення світла

В Киеве и ряде областей введены экстренные отключения света. Во время которых графики, которые могут быть спрогнозированы заранее, - не действуют.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ДТЭК.

"Киев, Киевщина, Донетчина, Днепропетровщина: по указанию Укрэнерго применяются экстренные отключения света", - говорится в сообщении.

О введении применены аварийных отключений электроэнергии также сообщил начальник Черкасской ОВА Игорь Табурец. Он отметил, что меры направлены на сохранение энергосистемы Украины.

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обстрел (27043) ДТЭК (520) Укрэнерго (658) отключение света (423)


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