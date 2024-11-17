Войска РФ атаковали Днепр и область: ранен человек, есть повреждения

Войска РФ утром 17 ноября атаковали Днепр.

Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, пока известно об одном пострадавшем человеке. 42-летний мужчина получил осколочные ранения. Ему оказывают всю необходимую помощь.

Повреждение

По данным ОВА, повреждены многоэтажки, учебное заведение, автомобиль.

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"Громко было также на Криворожье, в Самаровском районе и Каменском. Возникло несколько пожаров. Последствия вражеских обстрелов уточняются", - отметил Лысак.

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Как сообщалось, утром 17 ноября российские захватчики осуществили массированный удар по энергосистеме.

Так, россияне трижды ударили по Запорожью, целились по критической инфраструктуре. В Волынской и Винницкой области во время воздушной тревоги враг атаковал энергетическую инфраструктуру.

Также Цензор.НЕТ информировал, что российские оккупанты утром атаковали Николаев несколькими волнами беспилотников. Враг попал в жилой сектор. Кроме того, россияне ночью атаковали Киев беспилотниками, раздались взрывы.