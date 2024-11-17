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Росіяни тричі вдарили по Запоріжжю, цілили по критичній інфраструктурі. Дві людини дістали поранення (оновлено)

Запоріжжя

Зранку російські загарбники атакували Запоріжжя. У місті було чутно вибухи.

Як інформує  Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник запорізької ОВА Іван Федоров.

"Росіяни завдали 3 удари по Запоріжжю. Як і по всій території України, цілили по критичній інфраструктурі області", - йдеться в повідомленні.

Федоров зазначив, що  станом на зараз інформації про постраждалих немає, масштаби руйнувань зʼясовуються.

За уточненою інформацією, через ворожу атаку на Запоріжжя дістали поранення двоє людей.

"59-річний чоловік у лікарні. Медики надають всю необхідну допомогу. 18-річний юнак після огляду лікарів від госпіталізації відмовився", - повідомив Федоров.

Обстріли області за добу 

 Впродовж доби окупанти завдали 392 удари по 11 населених пунктах Запорізької області. 41-річний чоловік дістав поранення внаслідок російських атак по Василівському району.

 Війська РФ здійснили 3 авіаційні удари по Темирівці. А також:

  • 226 БпЛА різної модифікації атакували Степногірськ, Приморське, Лобкове, Гуляйполе, Щербаки, Новоандріївку, Новоданилівку, Малу Токмачку, Білогір'я та Новодарівку;
  • 3 обстріли з РСЗВ накрили Новодарівку та Малу Токмачку;
  • 160 артобстрілів завдано по території Лобкового, Гуляйполя, Щербаків, Новоандріївки, Новоданилівки, Малої Токмачки, Білогір'я та Новодарівки.

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Автор: 

Запоріжжя (2258) обстріл (28183) Запорізька область (3558)


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Які 3,14дараси ці кацапи.
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17.11.2024 09:18 Відповісти
Прильотів було більш ниж три
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17.11.2024 10:57 Відповісти
 
 