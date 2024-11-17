Росіяни тричі вдарили по Запоріжжю, цілили по критичній інфраструктурі. Дві людини дістали поранення (оновлено)
Зранку російські загарбники атакували Запоріжжя. У місті було чутно вибухи.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник запорізької ОВА Іван Федоров.
"Росіяни завдали 3 удари по Запоріжжю. Як і по всій території України, цілили по критичній інфраструктурі області", - йдеться в повідомленні.
Федоров зазначив, що станом на зараз інформації про постраждалих немає, масштаби руйнувань зʼясовуються.
За уточненою інформацією, через ворожу атаку на Запоріжжя дістали поранення двоє людей.
"59-річний чоловік у лікарні. Медики надають всю необхідну допомогу. 18-річний юнак після огляду лікарів від госпіталізації відмовився", - повідомив Федоров.
Обстріли області за добу
Впродовж доби окупанти завдали 392 удари по 11 населених пунктах Запорізької області. 41-річний чоловік дістав поранення внаслідок російських атак по Василівському району.
Війська РФ здійснили 3 авіаційні удари по Темирівці. А також:
- 226 БпЛА різної модифікації атакували Степногірськ, Приморське, Лобкове, Гуляйполе, Щербаки, Новоандріївку, Новоданилівку, Малу Токмачку, Білогір'я та Новодарівку;
- 3 обстріли з РСЗВ накрили Новодарівку та Малу Токмачку;
- 160 артобстрілів завдано по території Лобкового, Гуляйполя, Щербаків, Новоандріївки, Новоданилівки, Малої Токмачки, Білогір'я та Новодарівки.
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