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Новости
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Россияне трижды ударили по Запорожью, целили по критической инфраструктуре

Запоріжжя

Утром российские захватчики атаковали Запорожье. В городе были слышны взрывы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник запорожской ОГА Иван Федоров.

"Россияне нанесли 3 удара по Запорожью. Как и по всей территории Украины, целились по критической инфраструктуре области", - говорится в сообщении.

Федоров отметил, что по состоянию на сейчас информации о пострадавших нет, масштабы разрушений выясняются.

Обстрелы области за сутки

В течение суток оккупанты нанесли 392 удара по 11 населенным пунктам Запорожской области. 41-летний мужчина получил ранения в результате российских атак по Васильевскому району.

Войска РФ осуществили 3 авиационных удара по Темировке. А также:

  • 226 БпЛА различной модификации атаковали Степногорск, Приморское, Лобково, Гуляйполе, Щербаки, Новоандреевку, Новоданиловку, Малую Токмачку, Белогорье и Новодаровку;
  • 3 обстрела из РСЗО накрыли Новодаровку и Малую Токмачку;
  • 160 артобстрелов нанесено по территории Лобкового, Гуляйполя, Щербаков, Новоандреевки, Новоданиловки, Малой Токмачки, Белогорья и Новодаровки.

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Запорожье (2649) обстрел (27043) Запорожская область (3066)


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Які 3,14дараси ці кацапи.
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17.11.2024 09:18 Ответить
Прильотів було більш ниж три
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17.11.2024 10:57 Ответить
 
 