Россияне трижды ударили по Запорожью, целили по критической инфраструктуре
Утром российские захватчики атаковали Запорожье. В городе были слышны взрывы.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник запорожской ОГА Иван Федоров.
"Россияне нанесли 3 удара по Запорожью. Как и по всей территории Украины, целились по критической инфраструктуре области", - говорится в сообщении.
Федоров отметил, что по состоянию на сейчас информации о пострадавших нет, масштабы разрушений выясняются.
Обстрелы области за сутки
В течение суток оккупанты нанесли 392 удара по 11 населенным пунктам Запорожской области. 41-летний мужчина получил ранения в результате российских атак по Васильевскому району.
Войска РФ осуществили 3 авиационных удара по Темировке. А также:
- 226 БпЛА различной модификации атаковали Степногорск, Приморское, Лобково, Гуляйполе, Щербаки, Новоандреевку, Новоданиловку, Малую Токмачку, Белогорье и Новодаровку;
- 3 обстрела из РСЗО накрыли Новодаровку и Малую Токмачку;
- 160 артобстрелов нанесено по территории Лобкового, Гуляйполя, Щербаков, Новоандреевки, Новоданиловки, Малой Токмачки, Белогорья и Новодаровки.
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Владимир #594971
показать весь комментарий17.11.2024 09:18 Ответить Мне нравится 6
Андрей Антипов #596194
показать весь комментарий17.11.2024 10:57 Ответить Мне нравится 0
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