Війська РФ атакували Дніпро та область: поранено людину, є пошкодження

Війська РФ зранку 17 листопада атакували Дніпро.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, наразі відомо про одну постраждалу людину. 42-річний чоловік отримав осколкові поранення. Йому надають всю необхідну допомогу.

Пошкодження

За даними ОВА, пошкоджено багатоповерхівки, навчальний заклад, автівку.

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"Гучно було також на Криворіжжі, у Самарівському районі та Камʼянському. Виникло декілька пожеж. Наслідки ворожих обстрілів уточнюються", - зазначив Лисак.

Масована атака на Україну 17 листопада 2024 року

Як повідомлялося, зранку 17 листопада російські загарбники здійснили масований удар по енергосистемі.

Так, росіяни тричі вдарили по Запоріжжю, цілили по критичній інфраструктурі. У Волинській та Вінницькій області під час повітряної тривоги ворог атакував енергетичну інфраструктуру.

Також Цензор.НЕТ інформував, що російські окупанти зранку атакували Миколаїв декількома хвилями безпілотників. Ворог влучив у житловий сектор. Окрім того, росіяни вночі атакували Київ безпілотниками, пролунали вибухи.