Враг попал по объекту критической инфраструктуры Ривненщины
В Ривненской области целью врага стал объект критической инфраструктуры.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Александр Коваль.
"Сейчас все службы работают над ликвидацией последствий удара. Будем постепенно восстанавливать электро- и водоснабжение", - говорится в сообщении.
Коваль отметил, что в результате удара также пострадали соседние жилые дома, там выбиты стекла. Руководство громады готово предоставить людям временное жилье.
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Микола Січень #486030
показать весь комментарий17.11.2024 09:28 Ответить Мне нравится 0
Vitalii Didiichuk
показать весь комментарий17.11.2024 09:48 Ответить Мне нравится 0
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