РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6860 посетителей онлайн
Новости
2 836 2

Враг попал по объекту критической инфраструктуры Ривненщины

ракети

В Ривненской области целью врага стал объект критической инфраструктуры.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Александр Коваль.

"Сейчас все службы работают над ликвидацией последствий удара. Будем постепенно восстанавливать электро- и водоснабжение", - говорится в сообщении.

Коваль отметил, что в результате удара также пострадали соседние жилые дома, там выбиты стекла. Руководство громады готово предоставить людям временное жилье.

Также читайте: Войска РФ атаковали Днепр и область: ранен человек, есть повреждения

Автор: 

обстрел (27043) ракеты (3566) Ровенская область (1231)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Свинособаки..
показать весь комментарий
17.11.2024 09:28 Ответить
Не ображайте собак
показать весь комментарий
17.11.2024 09:48 Ответить
 
 