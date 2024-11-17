Враг попал по объекту критической инфраструктуры Ривненщины

В Ривненской области целью врага стал объект критической инфраструктуры.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Александр Коваль.

"Сейчас все службы работают над ликвидацией последствий удара. Будем постепенно восстанавливать электро- и водоснабжение", - говорится в сообщении.

Коваль отметил, что в результате удара также пострадали соседние жилые дома, там выбиты стекла. Руководство громады готово предоставить людям временное жилье.

Также читайте: Войска РФ атаковали Днепр и область: ранен человек, есть повреждения