Ворог поцілив по об’єкту критичної інфраструктури Рівненщини
У Рівненській області ціллю ворога став об'єкт критичної інфраструктури.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Олександр Коваль.
"Наразі усі служби працюють над ліквідацією наслідків удару. Будемо поступово відновлювати електро- та водопостачання", - йдеться в повідомленні.
Коваль зазначив, що внаслідок удару також постраждали сусідні житлові будинки, там вибиті шибки. Керівництво громади готове надати людям тимчасове житло.
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Микола Січень #486030
показати весь коментар17.11.2024 09:28 Відповісти Мені подобається 0
Vitalii Didiichuk
показати весь коментар17.11.2024 09:48 Відповісти Мені подобається 0
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