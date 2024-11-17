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Ворог поцілив по об’єкту критичної інфраструктури Рівненщини

ракети

У Рівненській області ціллю ворога став об'єкт критичної інфраструктури.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Олександр Коваль.

"Наразі усі служби працюють над ліквідацією наслідків удару. Будемо поступово відновлювати електро- та водопостачання", - йдеться в повідомленні.

Коваль зазначив, що внаслідок удару також постраждали сусідні житлові будинки, там вибиті шибки. Керівництво громади готове надати людям тимчасове житло.

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Автор: 

обстріл (28183) ракети (4000) Рівненська область (1170)


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Свинособаки..
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17.11.2024 09:28 Відповісти
Не ображайте собак
показати весь коментар
17.11.2024 09:48 Відповісти
 
 