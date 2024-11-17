Над Києвом знищено кілька ракет Х-101/55, декілька "Кинджалів" та "Іскандерів" і десяток дронів, - КМВА

Збройні сили РФ сьогодні, 17 листопада 2024 року, завдали масованого, комбінованого ракетно-дронового удару по Україні.

Про це повідомив у телеграм-каналі начальник КМВА Сергій Попко, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, востаннє такого потужного удару ворог завдав майже 3 місяці тому.

За даними КМВА, для атаки мирних українських міст, зокрема і Києва, противник застосував крилаті ракети Х-101/55 з бортів стратегічної авіації Ту-95МС, аеробалістичні ракети "Кинджал" з МіГ-31К, балістичні ракети Іскандер-М(KN-23), ракети "Циркон", крилаті ракети "Калібр" з акваторії Чорного моря, ударні БпЛА. Під ударом опинилася практично вся територія України.

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Чим ворог бив по Києву?

"В столиці повітряна тривога оголошувалася двічі і сумарно тривала майже 5 годин. Силами оборони в повітряному просторі Києва були виявлені та знищені кілька крилатих ракет Х-101/55, кілька аеробалістичних ракет "Кинджал", кілька балістичних ракет Іскандер-М(KN-23), ймовірно, також гіперзвукову ракету типу "Циркон", до десятка ударних БпЛА (точні кількість та тип озброєння оприлюднять Повітряні Сили). Внаслідок масованого, комбінованого ракетно-дронового удару по Києву в Печерському районі пошкоджено 5-типоверховий житловий будинок. В Голосіївському та Дніпровському районах зафіксовано падіння уламків на відкритій території та нежитлові приміщення. Достеменно відомо про одну постраждалу із забійною раною голови, її в задовільному стані було госпіталізовано до лікарняного закладу", - йдеться у повідомленні.

Масована атака на Україну 17 листопада 2024 року

Як повідомлялося, зранку 17 листопада російські загарбники здійснили масований удар по енергосистемі.

Так, росіяни тричі вдарили по Запоріжжю, цілили по критичній інфраструктурі. У Волинській та Вінницькій області під час повітряної тривоги ворог атакував енергетичну інфраструктуру.

Також Цензор.НЕТ інформував, що російські окупанти зранку атакували Миколаїв декількома хвилями безпілотників. Ворог влучив у житловий сектор. Окрім того, росіяни вночі атакували Київ безпілотниками, пролунали вибухи.

Згодом стало відомо, що війська РФ атакували Дніпро та область, поранено людину, є пошкодження. Також ворог поцілив по об’єкту критичної інфраструктури Рівненщини.