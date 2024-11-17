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Сьогоднішня атака РФ - відповідь Путіна всім, хто дзвонив йому та відвідував, - Сибіга

Володимир Путін

Сьогоднішня масована атака РФ на Україну - відповідь Путіна на заклики щодо умиротворення. 

Про це пише у твіттері глава МЗС України Андрій Сибіга, інформує Цензор.НЕТ.

"Росія здійснила одну з наймасштабніших повітряних атак: безпілотники та ракети по мирних містах, мирних жителях, які сплять, критичній інфраструктурі. Це справжня відповідь військового злочинця Путіна всім, хто останнім часом телефонував і відвідував його. Нам потрібен мир через силу, а не умиротворення", - наголошує він.

Також читайте: Росія здійснила масовий пуск ракет різних типів по території України, вибухи лунають у різних регіонах (оновлено)

Нагадаємо, 15 листопада 2024 року канцлер ФРН Олаф Шольц вперше за два роки поговорив телефоном із диктатором РФ Володимиром Путіним. Після цієї розмови Шольц має намір поговорити із Зеленським.

Масована атака на Україну 17 листопада 2024 року

Як повідомлялося, зранку 17 листопада російські загарбники здійснили масований удар по енергосистемі.

Так, росіяни тричі вдарили по Запоріжжю, цілили по критичній інфраструктурі. У Волинській та Вінницькій області під час повітряної тривоги ворог атакував енергетичну інфраструктуру.

Також Цензор.НЕТ інформував, що російські окупанти зранку атакували Миколаїв декількома хвилями безпілотників. Ворог влучив у житловий сектор. Окрім того, росіяни вночі атакували Київ безпілотниками, пролунали вибухи.

Згодом стало відомо, що війська РФ атакували Дніпро та область, поранено людину, є пошкодження. Також ворог поцілив по об’єкту критичної інфраструктури Рівненщини.

Автор: 

обстріл (28183) путін (23746) Сибіга (361)


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Топ коментарі
+25
Нє увідєлі мір в глазах *****?
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17.11.2024 09:37
+23
Не треба все перекладати на партнерів ,краще подивитись на дії нашої влади.
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17.11.2024 09:40
+22
Ага, і тому хто в ''очко'' *уйлу заглядав
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17.11.2024 09:38
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Нє увідєлі мір в глазах *****?
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17.11.2024 09:37 Відповісти
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17.11.2024 14:51 Відповісти
Ага, і тому хто в ''очко'' *уйлу заглядав
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17.11.2024 09:38 Відповісти
Ну от була ж новина тиждень тому, що зелені ведуть перемовини з кацапами про взаємне припинення обстрілів енергосистеми. Тепер зрозуміло, про що домовилися
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17.11.2024 09:42 Відповісти
земля масковская слухамі полніться
Була новина що "еслі бабушке прішіть орган дедішкі - то она станет дедушка" але так і не пришили...
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17.11.2024 14:53 Відповісти
воно звонило, але трубку ніхто не взяв
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17.11.2024 09:45 Відповісти
потужно обламав незламного кловуна
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17.11.2024 09:47 Відповісти
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17.11.2024 09:39 Відповісти
І тим хто марить затягнути рашку на перемовини "саміту миру"
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17.11.2024 09:39 Відповісти
Не треба все перекладати на партнерів ,краще подивитись на дії нашої влади.
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17.11.2024 09:40 Відповісти
масований ракетний обстріл - це НЕ стихійне лихо - а має конкретне людське їм'я-фамілію замовника - владімір путін.
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17.11.2024 14:56 Відповісти
Ну чо, адекватна реакція. Треба і шольца іноді хоча б тангенціально зачепити. А гуталінус вже майже нікого і не цікавить зовсім...
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17.11.2024 09:41 Відповісти
Теж дивуюся. Заява справді адекватна.
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17.11.2024 09:46 Відповісти
Підтримую.
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17.11.2024 10:41 Відповісти
Відповідь путіна: "У мене на Банковій все схвачено.
Зермак-татаров - мої люди так шо отвалітє".
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17.11.2024 09:44 Відповісти
Що за маячня! Були б свої люди - війни не було б! Була війна, коли сидів свій януковоч? Є війна в Білорусі в якій сидить свій Лукаш? Є війна в Грузії, де сидять свої ручні керівники?
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17.11.2024 10:57 Відповісти
Маячня у тебе в голові! Ти , можливо, московіт або послідовник Чучхе? Тобі краще жити у концтаборі?
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17.11.2024 12:26 Відповісти
Сибіга, а хто там 'мир в глазах увидел' пару років назад?
І через це здав південь за просто так. Шольц?
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17.11.2024 09:44 Відповісти
Сьогоднішня масована атака РФ на Україну - відповідь Путіна на "зелене" -Україна наразі готова до зими краще, ніж у попередні роки війни. Росія накопичила засоби ураження і здійснюватиме комбіновані удари, але Україна має домовленості щодо постачання ракет для різних систем ППО. -
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17.11.2024 09:49 Відповісти
...... не пройшла і доба від заяви, а уже прилетіло...
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17.11.2024 10:43 Відповісти
Та ні, то зеленому кловуну
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17.11.2024 09:51 Відповісти
думаю Шольцу пох, якщо цей Сивохо Сигиба хотів його пристидити
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17.11.2024 09:51 Відповісти
дебильная заява зебила
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17.11.2024 09:54 Відповісти
Я думаю, це відповідь тим хто в бюджет 2025 на велике асфальтівництво заклав грошей в десятки разів більше ніж на виготовлення дронів та ракет
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17.11.2024 09:56 Відповісти
Де ваша відровідь ***** та кацапським покидькам.Сибіга?
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17.11.2024 09:58 Відповісти
В першу чергу це відповідь Зєлєбєням на збільшення зарплат прокурорам і суддям в 2025 році замість збільшення випуску дронів і ракет.
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17.11.2024 09:59 Відповісти
Ну щож. Будем хєрачить по НПЗ...
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17.11.2024 10:01 Відповісти
Судячи з бюджету на 2025 рік - асфальтом
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17.11.2024 10:18 Відповісти
ПУТІН ЗДОХНИ ЧМО
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17.11.2024 10:11 Відповісти
Захід не розумів, не розуміє і НІКОЛИ не зрозуміє росію. Їх менталітети лежать в різних просторах. Результат розмови Шольца та путлера був передбачуваний для всіх за винятком Шольца і західних ліваків лібералів. По тій розмові путлер зібрав своє кодло і сказав "А як я нагнув тих слабаків та імпотентів! Приповзли до мене. Тепер давайте лупіть десятикратно і вони скоро прибіжать вмовляти мене "взяти ммільйон на блюдечці з кайомочкою". Ще й хвостом будуть виляти щоб я взяв." І що головне-він правий.
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17.11.2024 10:18 Відповісти
це, на мою думку, Захід несміливо намагається запобігти себе від путіна
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17.11.2024 10:44 Відповісти
Кацапський покидьок не задовольниться лише тим, що відрубали від України, а захоче ще кілька регіонів.
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17.11.2024 10:23 Відповісти
Мені приснився сон що ***** скоро здохне , готуйтеся !

етнічний московит в кордонах 1991 отримає паспорт не громадянина! 10 ст Конституції переписана , жодної протекції для московитам і його нарєчія!
Другий раз ми помилки не допустим
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17.11.2024 10:27 Відповісти
СМЕРТЬ рашистам-неофашстам.
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17.11.2024 10:47 Відповісти
сьогоднішня атака росії - свідчення того, що скотина хвора. Хворих скотів забивають. Хворого путіна потрібно вбити. Вб"ють путіна - вся російська скотина гриви похилить. це нація рабів. Якщо у рабів немає хазяїна, вони втрачають мотивацію.
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17.11.2024 11:02 Відповісти
Флаєр-рекламка: подзвони Пу - замов ракету.
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17.11.2024 11:44 Відповісти
Скільки не пиши і кажи, немає добра наносити в глиб кацапії удари, ця тварюка б'є по мирних містах мирним жителям, не поле бою, саме мирні квартали райони. Допомога скоротилася, залишаються тільки хвилювання співчуття, і більше ні куя.
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17.11.2024 14:25 Відповісти
слідкуємо за Шольцем. Це вірна прикмета можливих відключень електроенергії.
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17.11.2024 17:01 Відповісти
 
 