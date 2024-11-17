Сьогоднішня атака РФ - відповідь Путіна всім, хто дзвонив йому та відвідував, - Сибіга
Сьогоднішня масована атака РФ на Україну - відповідь Путіна на заклики щодо умиротворення.
Про це пише у твіттері глава МЗС України Андрій Сибіга, інформує Цензор.НЕТ.
"Росія здійснила одну з наймасштабніших повітряних атак: безпілотники та ракети по мирних містах, мирних жителях, які сплять, критичній інфраструктурі. Це справжня відповідь військового злочинця Путіна всім, хто останнім часом телефонував і відвідував його. Нам потрібен мир через силу, а не умиротворення", - наголошує він.
Нагадаємо, 15 листопада 2024 року канцлер ФРН Олаф Шольц вперше за два роки поговорив телефоном із диктатором РФ Володимиром Путіним. Після цієї розмови Шольц має намір поговорити із Зеленським.
Масована атака на Україну 17 листопада 2024 року
Як повідомлялося, зранку 17 листопада російські загарбники здійснили масований удар по енергосистемі.
Так, росіяни тричі вдарили по Запоріжжю, цілили по критичній інфраструктурі. У Волинській та Вінницькій області під час повітряної тривоги ворог атакував енергетичну інфраструктуру.
Також Цензор.НЕТ інформував, що російські окупанти зранку атакували Миколаїв декількома хвилями безпілотників. Ворог влучив у житловий сектор. Окрім того, росіяни вночі атакували Київ безпілотниками, пролунали вибухи.
Згодом стало відомо, що війська РФ атакували Дніпро та область, поранено людину, є пошкодження. Також ворог поцілив по об’єкту критичної інфраструктури Рівненщини.
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Була новина що "еслі бабушке прішіть орган дедішкі - то она станет дедушка" але так і не пришили...
Зермак-татаров - мої люди так шо отвалітє".
І через це здав південь за просто так. Шольц?
С ивохоСигиба хотів його пристидити
етнічний московит в кордонах 1991 отримає паспорт не громадянина! 10 ст Конституції переписана , жодної протекції для московитам і його нарєчія!
Другий раз ми помилки не допустим