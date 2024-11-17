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Сегодняшняя атака РФ – ответ Путина всем, кто звонил ему и посещал, - Сибига

Володимир Путін

Сегодняшняя массированная атака РФ на Украину - ответ Путина на призывы к умиротворению.

Об этом пишет в твиттере глава МИД Украины Андрей Сибига, информирует Цензор.НЕТ.

"Россия осуществила одну из самых масштабных воздушных атак: беспилотники и ракеты по мирным городам, мирным жителям, которые спят, критической инфраструктуре. Это настоящий ответ военного преступника Путина всем, кто в последнее время звонил и посещал его. Нам нужен мир через силу, а не умиротворение", - отмечает он.

Также читайте: Россия осуществила массовый пуск ракет разных типов по территории Украины, взрывы раздаются в разных регионах (обновлено)

Напомним, 15 ноября 2024 года канцлер ФРГ Олаф Шольц впервые за два года поговорил по телефону с диктатором РФ Владимиром Путиным. После этого разговора Шольц намерен поговорить с Зеленским.

Массированная атака на Украину 17 ноября 2024 года

Как сообщалось, утром 17 ноября российские захватчики осуществили массированный удар по энергосистеме.

Так, россияне трижды ударили по Запорожью, целились по критической инфраструктуре. В Волынской и Винницкой области во время воздушной тревоги враг атаковал энергетическую инфраструктуру.

Также Цензор.НЕТ информировал, что российские оккупанты утром атаковали Николаев несколькими волнами беспилотников. Враг попал в жилой сектор. Кроме того, россияне ночью атаковали Киев беспилотниками, раздались взрывы.

Впоследствии стало известно, что войска РФ атаковали Днепр и область, ранен человек, есть повреждения. Также враг попал по объекту критической инфраструктуры Ривненской области.

Автор: 

обстрел (27043) путин владимир (31236) Сибига Андрей (388)


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Топ комментарии
+25
Нє увідєлі мір в глазах *****?
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17.11.2024 09:37
+23
Не треба все перекладати на партнерів ,краще подивитись на дії нашої влади.
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17.11.2024 09:40
+22
Ага, і тому хто в ''очко'' *уйлу заглядав
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17.11.2024 09:38
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Нє увідєлі мір в глазах *****?
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17.11.2024 09:37 Ответить
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17.11.2024 14:51 Ответить
Ага, і тому хто в ''очко'' *уйлу заглядав
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17.11.2024 09:38 Ответить
Ну от була ж новина тиждень тому, що зелені ведуть перемовини з кацапами про взаємне припинення обстрілів енергосистеми. Тепер зрозуміло, про що домовилися
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17.11.2024 09:42 Ответить
земля масковская слухамі полніться
Була новина що "еслі бабушке прішіть орган дедішкі - то она станет дедушка" але так і не пришили...
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17.11.2024 14:53 Ответить
воно звонило, але трубку ніхто не взяв
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17.11.2024 09:45 Ответить
потужно обламав незламного кловуна
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17.11.2024 09:47 Ответить
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17.11.2024 09:39 Ответить
І тим хто марить затягнути рашку на перемовини "саміту миру"
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17.11.2024 09:39 Ответить
Не треба все перекладати на партнерів ,краще подивитись на дії нашої влади.
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17.11.2024 09:40 Ответить
масований ракетний обстріл - це НЕ стихійне лихо - а має конкретне людське їм'я-фамілію замовника - владімір путін.
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17.11.2024 14:56 Ответить
Ну чо, адекватна реакція. Треба і шольца іноді хоча б тангенціально зачепити. А гуталінус вже майже нікого і не цікавить зовсім...
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17.11.2024 09:41 Ответить
Теж дивуюся. Заява справді адекватна.
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17.11.2024 09:46 Ответить
Підтримую.
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17.11.2024 10:41 Ответить
Відповідь путіна: "У мене на Банковій все схвачено.
Зермак-татаров - мої люди так шо отвалітє".
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17.11.2024 09:44 Ответить
Що за маячня! Були б свої люди - війни не було б! Була війна, коли сидів свій януковоч? Є війна в Білорусі в якій сидить свій Лукаш? Є війна в Грузії, де сидять свої ручні керівники?
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17.11.2024 10:57 Ответить
Маячня у тебе в голові! Ти , можливо, московіт або послідовник Чучхе? Тобі краще жити у концтаборі?
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17.11.2024 12:26 Ответить
Сибіга, а хто там 'мир в глазах увидел' пару років назад?
І через це здав південь за просто так. Шольц?
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17.11.2024 09:44 Ответить
Сьогоднішня масована атака РФ на Україну - відповідь Путіна на "зелене" -Україна наразі готова до зими краще, ніж у попередні роки війни. Росія накопичила засоби ураження і здійснюватиме комбіновані удари, але Україна має домовленості щодо постачання ракет для різних систем ППО. -
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17.11.2024 09:49 Ответить
...... не пройшла і доба від заяви, а уже прилетіло...
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17.11.2024 10:43 Ответить
Та ні, то зеленому кловуну
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17.11.2024 09:51 Ответить
думаю Шольцу пох, якщо цей Сивохо Сигиба хотів його пристидити
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17.11.2024 09:51 Ответить
дебильная заява зебила
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17.11.2024 09:54 Ответить
Я думаю, це відповідь тим хто в бюджет 2025 на велике асфальтівництво заклав грошей в десятки разів більше ніж на виготовлення дронів та ракет
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17.11.2024 09:56 Ответить
Де ваша відровідь ***** та кацапським покидькам.Сибіга?
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17.11.2024 09:58 Ответить
В першу чергу це відповідь Зєлєбєням на збільшення зарплат прокурорам і суддям в 2025 році замість збільшення випуску дронів і ракет.
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17.11.2024 09:59 Ответить
Ну щож. Будем хєрачить по НПЗ...
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17.11.2024 10:01 Ответить
Судячи з бюджету на 2025 рік - асфальтом
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17.11.2024 10:18 Ответить
ПУТІН ЗДОХНИ ЧМО
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17.11.2024 10:11 Ответить
Захід не розумів, не розуміє і НІКОЛИ не зрозуміє росію. Їх менталітети лежать в різних просторах. Результат розмови Шольца та путлера був передбачуваний для всіх за винятком Шольца і західних ліваків лібералів. По тій розмові путлер зібрав своє кодло і сказав "А як я нагнув тих слабаків та імпотентів! Приповзли до мене. Тепер давайте лупіть десятикратно і вони скоро прибіжать вмовляти мене "взяти ммільйон на блюдечці з кайомочкою". Ще й хвостом будуть виляти щоб я взяв." І що головне-він правий.
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17.11.2024 10:18 Ответить
це, на мою думку, Захід несміливо намагається запобігти себе від путіна
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17.11.2024 10:44 Ответить
Кацапський покидьок не задовольниться лише тим, що відрубали від України, а захоче ще кілька регіонів.
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17.11.2024 10:23 Ответить
Мені приснився сон що ***** скоро здохне , готуйтеся !

етнічний московит в кордонах 1991 отримає паспорт не громадянина! 10 ст Конституції переписана , жодної протекції для московитам і його нарєчія!
Другий раз ми помилки не допустим
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17.11.2024 10:27 Ответить
СМЕРТЬ рашистам-неофашстам.
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17.11.2024 10:47 Ответить
сьогоднішня атака росії - свідчення того, що скотина хвора. Хворих скотів забивають. Хворого путіна потрібно вбити. Вб"ють путіна - вся російська скотина гриви похилить. це нація рабів. Якщо у рабів немає хазяїна, вони втрачають мотивацію.
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17.11.2024 11:02 Ответить
Флаєр-рекламка: подзвони Пу - замов ракету.
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17.11.2024 11:44 Ответить
Скільки не пиши і кажи, немає добра наносити в глиб кацапії удари, ця тварюка б'є по мирних містах мирним жителям, не поле бою, саме мирні квартали райони. Допомога скоротилася, залишаються тільки хвилювання співчуття, і більше ні куя.
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17.11.2024 14:25 Ответить
слідкуємо за Шольцем. Це вірна прикмета можливих відключень електроенергії.
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17.11.2024 17:01 Ответить
 
 