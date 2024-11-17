Сегодняшняя атака РФ – ответ Путина всем, кто звонил ему и посещал, - Сибига
Сегодняшняя массированная атака РФ на Украину - ответ Путина на призывы к умиротворению.
Об этом пишет в твиттере глава МИД Украины Андрей Сибига, информирует Цензор.НЕТ.
"Россия осуществила одну из самых масштабных воздушных атак: беспилотники и ракеты по мирным городам, мирным жителям, которые спят, критической инфраструктуре. Это настоящий ответ военного преступника Путина всем, кто в последнее время звонил и посещал его. Нам нужен мир через силу, а не умиротворение", - отмечает он.
Напомним, 15 ноября 2024 года канцлер ФРГ Олаф Шольц впервые за два года поговорил по телефону с диктатором РФ Владимиром Путиным. После этого разговора Шольц намерен поговорить с Зеленским.
Массированная атака на Украину 17 ноября 2024 года
Как сообщалось, утром 17 ноября российские захватчики осуществили массированный удар по энергосистеме.
Так, россияне трижды ударили по Запорожью, целились по критической инфраструктуре. В Волынской и Винницкой области во время воздушной тревоги враг атаковал энергетическую инфраструктуру.
Также Цензор.НЕТ информировал, что российские оккупанты утром атаковали Николаев несколькими волнами беспилотников. Враг попал в жилой сектор. Кроме того, россияне ночью атаковали Киев беспилотниками, раздались взрывы.
Впоследствии стало известно, что войска РФ атаковали Днепр и область, ранен человек, есть повреждения. Также враг попал по объекту критической инфраструктуры Ривненской области.
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Була новина що "еслі бабушке прішіть орган дедішкі - то она станет дедушка" але так і не пришили...
Зермак-татаров - мої люди так шо отвалітє".
І через це здав південь за просто так. Шольц?
С ивохоСигиба хотів його пристидити
етнічний московит в кордонах 1991 отримає паспорт не громадянина! 10 ст Конституції переписана , жодної протекції для московитам і його нарєчія!
Другий раз ми помилки не допустим