Ворог влучив ракетою в об’єкт інфраструктури в Кривому Розі, лікарні перейшли на генератори
Російські загарбники під час повітряної тривоги атакували Кривий ріг. Зафіксовано влучання в обʼєкт інфраструктури.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул.
"Ворог влучив ракетою в обʼєкт інфраструктури. Руйнування великі, але Слава Богу, втрат поки не бачимо. Є пошкодження в житловому секторі та двох школах", - йдеться в повідомленні.
Внаслідок атаки виникли аварійні відключення котелень, насосних станцій та декілька потужних гідроударів на мережах водо- та теплозабезпечення. Згодом Укренерго застосувало аварійні відключення.
"Лікарні перейшли на генератори. Була просадка по воді, багато насосних перейшли на генератори, зараз іде напресовка тиску в трубах. Котельні - перепідключення. Там де не високовольтні - перейшли на генератори", - зазначив Вілкул.
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