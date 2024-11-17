Ворог влучив ракетою в об’єкт інфраструктури в Кривому Розі, лікарні перейшли на генератори

Російські загарбники під час повітряної тривоги атакували Кривий ріг. Зафіксовано влучання в обʼєкт інфраструктури.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул.

"Ворог влучив ракетою в обʼєкт інфраструктури. Руйнування великі, але Слава Богу, втрат поки не бачимо. Є пошкодження в житловому секторі та двох школах", - йдеться в повідомленні.

Внаслідок атаки виникли аварійні відключення котелень, насосних станцій та декілька потужних гідроударів на мережах водо- та теплозабезпечення. Згодом Укренерго застосувало аварійні відключення.

"Лікарні перейшли на генератори. Була просадка по воді, багато насосних перейшли на генератори, зараз іде напресовка тиску в трубах. Котельні - перепідключення. Там де не високовольтні - перейшли на генератори", - зазначив Вілкул.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Над Києвом знищено кілька ракет Х-101/55, декілька "Кинжалів" та "Іскандерів" і десяток дронів, - КМВА