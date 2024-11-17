Из-за массированного вражеского обстрела обесточены несколько железнодорожных участков на юге, западе и северо-востоке Украины. На Днепропетровщине погибли два железнодорожника

В результате российской атаки утром 17 ноября с задержкой курсируют 6 пассажирских поездов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в АО "Укрзализныця".

"По состоянию на сейчас с задержкой курсируют следующие пассажирские поезда:

№51 Запорожье - Одесса;

№207 Харьков - Одесса;

№25/135 Ясиня, Черновцы - Одесса;

№78 Ковель - Одесса;

№87 Запорожье - Ковель;

№59 Харьков - Одесса", - говорится в сообщении.

В "Укрзализныце" добавили, что на эти участки уже выехали резервные тепловозы для восстановления движения. И отметили, что о перечне задержек можно узнать на uz-vezemo.uz.gov.ua.

Обстрелы железной дороги на Днепропетровщине:

В результате вражеского обстрела депо погибли двое железнодорожников. Еще трое наших коллег ранены, их состояние пока удовлетворительное.

"Вечная память погибшим. Искренние соболезнования их родным и близким. Мы все благодарны каждому железнодорожнику за храбрость и повседневный нелегкий труд", - рассказали в "Укрзалізниці"

Массированная атака на Украину 17 ноября 2024 года

Как сообщалось, утром 17 ноября российские захватчики осуществили массированный удар по энергосистеме.

Так, россияне трижды ударили по Запорожью, целились по критической инфраструктуре. В Волынской и Винницкой области во время воздушной тревоги враг атаковал энергетическую инфраструктуру.

Также Цензор.НЕТ информировал, что российские оккупанты утром атаковали Николаев несколькими волнами беспилотников. Враг попал в жилой сектор. Кроме того, россияне ночью атаковали Киев беспилотниками, раздались взрывы.

Впоследствии стало известно, что войска РФ атаковали Днепр и область, ранен человек, есть повреждения. Также враг попал по объекту критической инфраструктуры Ривненской области.

Российские захватчики во время воздушной тревоги атаковали Кривой Рог. Зафиксировано попадание в объект инфраструктуры, больницы перешли на генераторы.

По сообщению ДТЭК, в результате атак было серьезно повреждено оборудование теплоэлектростанций. Это уже восьмая массированная атака на энергетические предприятия компании за этот год. Всего с начала полномасштабного вторжения теплоэлектростанции ДТЭК были обстреляны более 190 раз.

В лесных массивах Мукачевского и Раховского районов Закарпатской области за пределами населенных пунктов зафиксировано падение обломков вражеских ракет и БпЛА.

Также враг ударил по объекту критической инфраструктуры в Ивано-Франковской области.

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