Через масований ворожий обстріл знеструмлені декілька залізничних ділянок на півдні, заході та північному сході України. На Дніпропетровщині загинули двоє залізничників

Внаслідок російської атаки зранку 17 листопада з затримкою курсують 6 пасажирських поїздів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в АТ "Укрзалізниця".

"Станом на зараз із затримкою курсують наступні пасажирські поїзди:

№51 Запоріжжя - Одеса;

№207 Харків - Одеса;

№25/135 Ясіня, Чернівці - Одеса;

№78 Ковель - Одеса;

№87 Запоріжжя - Ковель;

№59 Харків - Одеса", - йдеться в повідомленні.

В "Укрзалізниці" додали, що на ці ділянки вже виїхали резервні тепловози для відновлення руху. Та зазначили, що про перелік затримок можна дізнатися на uz-vezemo.uz.gov.ua.

Обстріли залізниці на Дніпропетровщині:

Внаслідок ворожого обстрілу депо загинуло двоє залізничників. Ще троє наших колег поранено, їх стан наразі задовільний.

"Вічна памʼять загиблим. Щирі співчуття їхнім рідним та близьким. Ми всі вдячні кожному залізничнику за хоробрість і повсякденну нелегку працю", - розповіли в "Укрзалізниці"

Масована атака на Україну 17 листопада 2024 року

Як повідомлялося, зранку 17 листопада російські загарбники здійснили масований удар по енергосистемі.

Так, росіяни тричі вдарили по Запоріжжю, цілили по критичній інфраструктурі. У Волинській та Вінницькій області під час повітряної тривоги ворог атакував енергетичну інфраструктуру.

Також Цензор.НЕТ інформував, що російські окупанти зранку атакували Миколаїв декількома хвилями безпілотників. Ворог влучив у житловий сектор. Окрім того, росіяни вночі атакували Київ безпілотниками, пролунали вибухи.

Згодом стало відомо, що війська РФ атакували Дніпро та область, поранено людину, є пошкодження. Також ворог поцілив по об’єкту критичної інфраструктури Рівненщини.

Російські загарбники під час повітряної тривоги атакували Кривий Ріг. Зафіксовано влучання в обʼєкт інфраструктури, лікарні перейшли на генератори.

За повідомлення ДТЕК, внаслідок атак було серйозно пошкоджено обладнання теплоелектростанцій. Це вже восьма масована атака на енергетичні підприємства компанії за цей рік. Всього з початку повномасштабного вторгнення теплоелектростанції ДТЕК були обстріляні понад 190 разів.

У лісових масивах Мукачівського та Рахівського районів Закарпатської області за межами населених пунктів зафіксовано падіння уламків ворожих ракет та БпЛА.

Також ворог вдарив по об'єкту критичної інфраструктури в Івано-Франківській області.

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