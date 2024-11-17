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Новини
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Ворог ударив по об’єкту критичної інфраструктури на Івано-Франківщині

ракета на Прикарпаття

Сьогодні під час масованого обстрілу території України війська РФ атакували Івано-Франківщину.

Про це повідомила у телеграм-каналі голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук, інформує Цензор.НЕТ.

"На Прикарпатті теж було неспокійно. Під ударом, зокрема, - об’єкт критичної інфрастурктури. На місці події виникла пожежа, рятувальники працюють над її ліквідацією", - зазначила вона.

Попередньо, на щастя, обійшлось без постраждалих. Усі відповідні служби працюють на місці. Ситуація контрольована.

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"В області працювала ППО. Уламками пошкоджено житловий будинок в одній з громад Прикарпаття.
Дякуємо нашим захисникам, які стоять на захисті неба", - додала Онищук.

Масована атака на Україну 17 листопада 2024 року

Як повідомлялося, зранку 17 листопада російські загарбники здійснили масований удар по енергосистемі.

Так, росіяни тричі вдарили по Запоріжжю, цілили по критичній інфраструктурі. У Волинській та Вінницькій області під час повітряної тривоги ворог атакував енергетичну інфраструктуру.

Також Цензор.НЕТ інформував, що російські окупанти зранку атакували Миколаїв декількома хвилями безпілотників. Ворог влучив у житловий сектор. Окрім того, росіяни вночі атакували Київ безпілотниками, пролунали вибухи.

Згодом стало відомо, що війська РФ атакували Дніпро та область, поранено людину, є пошкодження. Також ворог поцілив по об’єкту критичної інфраструктури Рівненщини. На Закарпатті зафіксовано падіння уламків ворожих ракет та БпЛА.

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обстріл (28183) Івано-Франківська область (944)


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Кримський міст і кацапські електростанції можуть спати спокійно - «план стійкості» їх оберігає?
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17.11.2024 10:01 Відповісти
Читайте та заздріть, такі глибокі думки й посилити неможливо без криворагульського диплому юржидиста:
"Провів сьогодні ще одну нараду з підготовки нашого внутрішнього Плану стійкості - пункт про політику героїв. Доволі широка була нарада - не тільки Міністерство ветеранів. Різні урядовці. Багато аспектів. Дуже важливо, щоб було не менше конкретики в рішеннях держави. Конкретні програми, які працюють. Конкретні заходи підтримки. Конкретні речі в питаннях памʼяті про війну і подвиг українського народу. І конкретні пропозиції на післявоєнний час для наших воїнів, які довели, що є найбільш міцною силою у Європі, здатною захищати свій дім і всю Європу", - зазначив преПізидент.
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17.11.2024 10:08 Відповісти
набір слів...
слова хороші, а зміст відсутній...
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17.11.2024 10:32 Відповісти
який зміст- воно ї.а.у.е
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17.11.2024 10:36 Відповісти
Потрібен вечірній потужний відосик у відповідь
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17.11.2024 10:05 Відповісти
И на десерт-скумбрию под коксом в прямом эфире...
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17.11.2024 10:52 Відповісти
 
 