Ворог ударив по об’єкту критичної інфраструктури на Івано-Франківщині

Сьогодні під час масованого обстрілу території України війська РФ атакували Івано-Франківщину.

Про це повідомила у телеграм-каналі голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук, інформує Цензор.НЕТ.

"На Прикарпатті теж було неспокійно. Під ударом, зокрема, - об’єкт критичної інфрастурктури. На місці події виникла пожежа, рятувальники працюють над її ліквідацією", - зазначила вона.

Попередньо, на щастя, обійшлось без постраждалих. Усі відповідні служби працюють на місці. Ситуація контрольована.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рашисти обстріляли теплоелектростанції ДТЕК: серйозно пошкоджено обладнання

"В області працювала ППО. Уламками пошкоджено житловий будинок в одній з громад Прикарпаття.

Дякуємо нашим захисникам, які стоять на захисті неба", - додала Онищук.

Масована атака на Україну 17 листопада 2024 року

Як повідомлялося, зранку 17 листопада російські загарбники здійснили масований удар по енергосистемі.

Так, росіяни тричі вдарили по Запоріжжю, цілили по критичній інфраструктурі. У Волинській та Вінницькій області під час повітряної тривоги ворог атакував енергетичну інфраструктуру.

Також Цензор.НЕТ інформував, що російські окупанти зранку атакували Миколаїв декількома хвилями безпілотників. Ворог влучив у житловий сектор. Окрім того, росіяни вночі атакували Київ безпілотниками, пролунали вибухи.

Згодом стало відомо, що війська РФ атакували Дніпро та область, поранено людину, є пошкодження. Також ворог поцілив по об’єкту критичної інфраструктури Рівненщини. На Закарпатті зафіксовано падіння уламків ворожих ракет та БпЛА.