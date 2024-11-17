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Новини
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Рашисти обстріляли теплоелектростанції ДТЕК: серйозно пошкоджено обладнання

Удар по енергетиці 27 квітня

Сьогодні, 17 листопада 2024 року, війська РФ здійснили масовану терористичну атаку на енергетичну інфраструктуру України. Атаковано теплоелектростанції ДТЕК.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДТЕК.

За попередньою інформацією, постраждалих немає.

Наслідки атаки

Як зазначається, внаслідок атак було серйозно пошкоджено обладання станцій. Після закінчення обстрілів працівники підприємств оперативно розпочали усунення їх наслідків та відновлення роботи обладнання.

"Це вже восьма масована атака на енергетичні підприємства компанії за цей рік. Всього з початку повномасштабного вторгнення теплоелектростанції ДТЕК були обстріляні понад 190 разів", - наголошують у компанії.

Масована атака на Україну 17 листопада 2024 року

Як повідомлялося, зранку 17 листопада російські загарбники здійснили масований удар по енергосистемі.

Так, росіяни тричі вдарили по Запоріжжю, цілили по критичній інфраструктурі. У Волинській та Вінницькій області під час повітряної тривоги ворог атакував енергетичну інфраструктуру.

Також Цензор.НЕТ інформував, що російські окупанти зранку атакували Миколаїв декількома хвилями безпілотників. Ворог влучив у житловий сектор. Окрім того, росіяни вночі атакували Київ безпілотниками, пролунали вибухи.

Згодом стало відомо, що війська РФ атакували Дніпро та область, поранено людину, є пошкодження. Також ворог поцілив по об’єкту критичної інфраструктури Рівненщини.

Автор: 

обстріл (28183) енергетика (2576) ДТЕК (1981)


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Топ коментарі
+16
як тіки наш членограй прохрипів що країна готова до зими так зразу і вдарили по єнергетиці чи совпадіня
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17.11.2024 09:56
+13
Пропоную громадянину України Ренату Ахметову більше вкладати коштів у приватизовану їм особисто енергетичну генерацію України.
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17.11.2024 09:53
+8
Клоунам треба було більше розповідати, як вони демонтували ТЕЦ у Донецькій області і за допомогою цього обладнання відремонтували 60% генерації.
Протягом лише пари тижнів після цього знову обстріляли електростанції.
Для когось це війна, а для когось - тупе шоу для імбецилів.
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17.11.2024 10:11
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Пропоную громадянину України Ренату Ахметову більше вкладати коштів у приватизовану їм особисто енергетичну генерацію України.
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17.11.2024 09:53 Відповісти
Нізя, він корифан Боневтіка, то вумний нарід розповсюджував брехню, ніби він разом з Порошенко відмивали кошти від "Ротердам +", а як виявилося, він є справжній дружбан Боневтіка, його менеджер Денис Шмигаль, працює прем'єр-міністром України і разом із Боневтіками, арахаміями, шевченками, бенями закупляли дешеву електроенергію в Білорусі і продавали її громадянам в три дорога. Цього ще не побачив маланець Бігус інфо?
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17.11.2024 10:30 Відповісти
І в захист своїх об'єктів , бо на держструктури , всіляких агенства, надії мало - багато розкладається.
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17.11.2024 09:55 Відповісти
як тіки наш членограй прохрипів що країна готова до зими так зразу і вдарили по єнергетиці чи совпадіня
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17.11.2024 09:56 Відповісти
Статус "бідоносець" вчергове підтверджено.
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17.11.2024 10:09 Відповісти
Ну да, якби не говорли то русаки не вдарили б... це шо для тупих і ще тупіших написано?
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17.11.2024 10:11 Відповісти
маю надію, що ти скупило усю літературу видану препізедентом? А вузько направлений жидевр для майбутньої психіатрії під назвою: "Збірка промов найЗеличнішого", котрому зі сльозами на очах аплодували перекладачі, а сурдоперекладачі стогнали від вивихів?
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17.11.2024 10:28 Відповісти
Потужно, але я не читаю ригатню написану для чмонь, і навіть не чув про неї. Ти вже її бачу скупило, коли так багато про неї знаєш.
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17.11.2024 10:51 Відповісти
нічого дивного, зебіли пісьменники, а не читачі. Скуповуй, допоки знижка від зебіла зебілам:
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17.11.2024 11:08 Відповісти
Чел в тебе параноя? Я щось писав про чмоню зе? **** ти мені про нього пишеш... піди до психолога, психіатра, Мб допоможе.
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17.11.2024 11:32 Відповісти
примітив скурвлений, рекламуєш бо тобі допомогло?
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17.11.2024 11:39 Відповісти
Помітив ти рекламуєш скурвлені твори зе про якого я навіть не писав, тут вже бачу шиза всьо.
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17.11.2024 11:47 Відповісти
Дабле, все мітиш навколо чи інколи стримуєшся, бо не маєш сечі терпіти ці пекельні борошна?
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17.11.2024 11:57 Відповісти
цікаво, коли піднімуть тарифи? ще в цьому році, чи вже в січні, коли бориспіль запустять?
хоча....
там же типу вибори, намічаються?
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17.11.2024 10:03 Відповісти
О, тепер в ахметки є причина знову підняти вартість електроенергії.
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17.11.2024 10:05 Відповісти
... і теплоенергії...
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18.11.2024 09:04 Відповісти
Клоунам треба було більше розповідати, як вони демонтували ТЕЦ у Донецькій області і за допомогою цього обладнання відремонтували 60% генерації.
Протягом лише пари тижнів після цього знову обстріляли електростанції.
Для когось це війна, а для когось - тупе шоу для імбецилів.
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17.11.2024 10:11 Відповісти
Даремно чехвостити Ахметку - він все-таки не знищує власне добро і як-не-як допомагає ЗСУ. Можливо, не на всю потужність, але все-таки хоч щось. В Україні є купа не дуже бідніштх і особливо багато тих, хто набув статки вже під час війни і тримає їх у шухлядчх, піл подушками і у клітчатих сумкчз на сусідських городах, які не лише нічого не дають ЗСУ, а й видирають те, що дають інші.
А щосередитись треба на ударах по кацапськиз енергооб'єктах, забивши на джентльменство. Лише так можна привести їх до розуміння, шо так робити не можна, бо шкодять самі собі.
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17.11.2024 10:16 Відповісти
давайте його пошкодуємо бо ж не винен, що вічно пропихав ригів із Яниковощем та іншу скацаплену піда...тію?
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17.11.2024 10:40 Відповісти
Пошкодуємо? В тебе вус відклеївся, лапоть
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17.11.2024 10:54 Відповісти
ковтай наживку зебільний Андрейка ти в ОПі.
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17.11.2024 11:21 Відповісти
ви справді подумали, що мені Ахметова шкода? Я просто акцентую на тому, що є й гірші за нього. У мене склалося враження, що роблячи з Ахметова чорта ( яким він по суті і є), відволікають нашу увагу від інших "героїв" нашої оборони, особливо з владних кабінетів. Та й про Бєню щось давно нічого поганого не чути - наче то не його шапіто сьогодні в кабінетах. Та й Пінчук якось пропав з поверхні.
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17.11.2024 12:39 Відповісти
вірно я вас тлумачу, оскільки підписаний та в курсі дописів... Щодо перерахованих- все у них добре, такі не тонуть.
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17.11.2024 12:50 Відповісти
Так отож! Свого часу помазані зеленкою писали, що треба палити магазини "Рошен" навіть у Львові. Я втовкмачував у дурні голови, що там працюють люди, які годують свої сім'ї, а над магазинами є квартири інших людей, які до Порошенка стосунку не мають. Тк ж і ДТЕКом - там працюють люди, які годують свої сім'ї і які роблять корисне для всіх, а не лише для Ахметова. Тому відновлення і захист цих об'єктів Ахметова зачіпає чи не найменше, зате нас зачіпає дуже сильно. Найбільша різниця між Порошенком і Ахметовим полягає в тому, що Порошенко бізнес будував сам, купляючи збиткові і непрацюючі підприємства і роблячи з них успішні. Ахметов же купив підприжмства діючі, з великими активами і критично важливі для країни і швидше отримував надприбутки, ніж вкладав у них. Зокрема тижо помер Укртелеком. Але це не означає, що не потрібно розділяти Ахметова і його активи. Можливо ці активи, особливо критичні мали б змірити власника, чи повернутись до державного управління.
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17.11.2024 13:05 Відповісти
чи повернутись до державного управління. вже воно Укртелеком віддало, але без кабелів та обладнання із вмістом дорогоцінних металів, саме так і буде з усім, що Гудку буде не доцільним. Та й у минулому, постійно скуповувало активи вбитих власників.
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17.11.2024 13:23 Відповісти
Ну ось! Тому варто було б розділити поняття Гудок і ДТЕК, щоб вони жодним чином не асрціювалися одне з одним.
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17.11.2024 14:09 Відповісти
як там у титульної нації в Україні: "Як прийшло так і пішло?" Чи: Кучмо дав, а ***** забрав?
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17.11.2024 10:22 Відповісти
Шановний менеджмент Євросоюзу та лідери G7, можете вже приступати до відновлення України; нас сьогодні вночі вже розхєрачили! Ані води, ані електрики...
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17.11.2024 11:13 Відповісти
 
 