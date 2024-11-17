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Рашисты обстреляли теплоэлектростанции ДТЭК: серьезно повреждено оборудование

Удар по енергетиці 27 квітня

Сегодня, 17 ноября 2024 года, войска РФ осуществили массированную террористическую атаку на энергетическую инфраструктуру Украины. Атакованы теплоэлектростанции ДТЭК.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ДТЭК.

По предварительной информации, пострадавших нет.

Последствия атаки

Как отмечается, в результате атак было серьезно повреждено оборудование станций. После окончания обстрелов работники предприятий оперативно начали устранение их последствий и восстановление работы оборудования.

"Это уже восьмая массированная атака на энергетические предприятия компании за этот год. Всего с начала полномасштабного вторжения теплоэлектростанции ДТЭК были обстреляны более 190 раз", - отмечают в компании.

Массированная атака на Украину 17 ноября 2024 года

Как сообщалось, утром 17 ноября российские захватчики осуществили массированный удар по энергосистеме.

Так, россияне трижды ударили по Запорожью, целились по критической инфраструктуре. В Волынской и Винницкой области во время воздушной тревоги враг атаковал энергетическую инфраструктуру.

Также Цензор.НЕТ информировал, что российские оккупанты утром атаковали Николаев несколькими волнами беспилотников. Враг попал в жилой сектор. Кроме того, россияне ночью атаковали Киев беспилотниками, раздались взрывы.

Впоследствии стало известно, что войска РФ атаковали Днепр и область, ранен человек, есть повреждения. Также враг попал по объекту критической инфраструктуры Ривненской области.

Автор: 

обстрел (27043) энергетика (2554) ДТЭК (520)


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Топ комментарии
+16
як тіки наш членограй прохрипів що країна готова до зими так зразу і вдарили по єнергетиці чи совпадіня
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17.11.2024 09:56
+13
Пропоную громадянину України Ренату Ахметову більше вкладати коштів у приватизовану їм особисто енергетичну генерацію України.
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17.11.2024 09:53
+8
Клоунам треба було більше розповідати, як вони демонтували ТЕЦ у Донецькій області і за допомогою цього обладнання відремонтували 60% генерації.
Протягом лише пари тижнів після цього знову обстріляли електростанції.
Для когось це війна, а для когось - тупе шоу для імбецилів.
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17.11.2024 10:11
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Пропоную громадянину України Ренату Ахметову більше вкладати коштів у приватизовану їм особисто енергетичну генерацію України.
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17.11.2024 09:53 Ответить
Нізя, він корифан Боневтіка, то вумний нарід розповсюджував брехню, ніби він разом з Порошенко відмивали кошти від "Ротердам +", а як виявилося, він є справжній дружбан Боневтіка, його менеджер Денис Шмигаль, працює прем'єр-міністром України і разом із Боневтіками, арахаміями, шевченками, бенями закупляли дешеву електроенергію в Білорусі і продавали її громадянам в три дорога. Цього ще не побачив маланець Бігус інфо?
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17.11.2024 10:30 Ответить
І в захист своїх об'єктів , бо на держструктури , всіляких агенства, надії мало - багато розкладається.
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17.11.2024 09:55 Ответить
як тіки наш членограй прохрипів що країна готова до зими так зразу і вдарили по єнергетиці чи совпадіня
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17.11.2024 09:56 Ответить
Статус "бідоносець" вчергове підтверджено.
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17.11.2024 10:09 Ответить
Ну да, якби не говорли то русаки не вдарили б... це шо для тупих і ще тупіших написано?
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17.11.2024 10:11 Ответить
маю надію, що ти скупило усю літературу видану препізедентом? А вузько направлений жидевр для майбутньої психіатрії під назвою: "Збірка промов найЗеличнішого", котрому зі сльозами на очах аплодували перекладачі, а сурдоперекладачі стогнали від вивихів?
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17.11.2024 10:28 Ответить
Потужно, але я не читаю ригатню написану для чмонь, і навіть не чув про неї. Ти вже її бачу скупило, коли так багато про неї знаєш.
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17.11.2024 10:51 Ответить
нічого дивного, зебіли пісьменники, а не читачі. Скуповуй, допоки знижка від зебіла зебілам:
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17.11.2024 11:08 Ответить
Чел в тебе параноя? Я щось писав про чмоню зе? **** ти мені про нього пишеш... піди до психолога, психіатра, Мб допоможе.
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17.11.2024 11:32 Ответить
примітив скурвлений, рекламуєш бо тобі допомогло?
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17.11.2024 11:39 Ответить
Помітив ти рекламуєш скурвлені твори зе про якого я навіть не писав, тут вже бачу шиза всьо.
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17.11.2024 11:47 Ответить
Дабле, все мітиш навколо чи інколи стримуєшся, бо не маєш сечі терпіти ці пекельні борошна?
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17.11.2024 11:57 Ответить
цікаво, коли піднімуть тарифи? ще в цьому році, чи вже в січні, коли бориспіль запустять?
хоча....
там же типу вибори, намічаються?
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17.11.2024 10:03 Ответить
О, тепер в ахметки є причина знову підняти вартість електроенергії.
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17.11.2024 10:05 Ответить
... і теплоенергії...
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18.11.2024 09:04 Ответить
Клоунам треба було більше розповідати, як вони демонтували ТЕЦ у Донецькій області і за допомогою цього обладнання відремонтували 60% генерації.
Протягом лише пари тижнів після цього знову обстріляли електростанції.
Для когось це війна, а для когось - тупе шоу для імбецилів.
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17.11.2024 10:11 Ответить
Даремно чехвостити Ахметку - він все-таки не знищує власне добро і як-не-як допомагає ЗСУ. Можливо, не на всю потужність, але все-таки хоч щось. В Україні є купа не дуже бідніштх і особливо багато тих, хто набув статки вже під час війни і тримає їх у шухлядчх, піл подушками і у клітчатих сумкчз на сусідських городах, які не лише нічого не дають ЗСУ, а й видирають те, що дають інші.
А щосередитись треба на ударах по кацапськиз енергооб'єктах, забивши на джентльменство. Лише так можна привести їх до розуміння, шо так робити не можна, бо шкодять самі собі.
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17.11.2024 10:16 Ответить
давайте його пошкодуємо бо ж не винен, що вічно пропихав ригів із Яниковощем та іншу скацаплену піда...тію?
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17.11.2024 10:40 Ответить
Пошкодуємо? В тебе вус відклеївся, лапоть
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17.11.2024 10:54 Ответить
ковтай наживку зебільний Андрейка ти в ОПі.
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17.11.2024 11:21 Ответить
ви справді подумали, що мені Ахметова шкода? Я просто акцентую на тому, що є й гірші за нього. У мене склалося враження, що роблячи з Ахметова чорта ( яким він по суті і є), відволікають нашу увагу від інших "героїв" нашої оборони, особливо з владних кабінетів. Та й про Бєню щось давно нічого поганого не чути - наче то не його шапіто сьогодні в кабінетах. Та й Пінчук якось пропав з поверхні.
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17.11.2024 12:39 Ответить
вірно я вас тлумачу, оскільки підписаний та в курсі дописів... Щодо перерахованих- все у них добре, такі не тонуть.
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17.11.2024 12:50 Ответить
Так отож! Свого часу помазані зеленкою писали, що треба палити магазини "Рошен" навіть у Львові. Я втовкмачував у дурні голови, що там працюють люди, які годують свої сім'ї, а над магазинами є квартири інших людей, які до Порошенка стосунку не мають. Тк ж і ДТЕКом - там працюють люди, які годують свої сім'ї і які роблять корисне для всіх, а не лише для Ахметова. Тому відновлення і захист цих об'єктів Ахметова зачіпає чи не найменше, зате нас зачіпає дуже сильно. Найбільша різниця між Порошенком і Ахметовим полягає в тому, що Порошенко бізнес будував сам, купляючи збиткові і непрацюючі підприємства і роблячи з них успішні. Ахметов же купив підприжмства діючі, з великими активами і критично важливі для країни і швидше отримував надприбутки, ніж вкладав у них. Зокрема тижо помер Укртелеком. Але це не означає, що не потрібно розділяти Ахметова і його активи. Можливо ці активи, особливо критичні мали б змірити власника, чи повернутись до державного управління.
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17.11.2024 13:05 Ответить
чи повернутись до державного управління. вже воно Укртелеком віддало, але без кабелів та обладнання із вмістом дорогоцінних металів, саме так і буде з усім, що Гудку буде не доцільним. Та й у минулому, постійно скуповувало активи вбитих власників.
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17.11.2024 13:23 Ответить
Ну ось! Тому варто було б розділити поняття Гудок і ДТЕК, щоб вони жодним чином не асрціювалися одне з одним.
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17.11.2024 14:09 Ответить
як там у титульної нації в Україні: "Як прийшло так і пішло?" Чи: Кучмо дав, а ***** забрав?
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17.11.2024 10:22 Ответить
Шановний менеджмент Євросоюзу та лідери G7, можете вже приступати до відновлення України; нас сьогодні вночі вже розхєрачили! Ані води, ані електрики...
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17.11.2024 11:13 Ответить
 
 