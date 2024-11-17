Рашисты обстреляли теплоэлектростанции ДТЭК: серьезно повреждено оборудование
Сегодня, 17 ноября 2024 года, войска РФ осуществили массированную террористическую атаку на энергетическую инфраструктуру Украины. Атакованы теплоэлектростанции ДТЭК.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ДТЭК.
По предварительной информации, пострадавших нет.
Последствия атаки
Как отмечается, в результате атак было серьезно повреждено оборудование станций. После окончания обстрелов работники предприятий оперативно начали устранение их последствий и восстановление работы оборудования.
"Это уже восьмая массированная атака на энергетические предприятия компании за этот год. Всего с начала полномасштабного вторжения теплоэлектростанции ДТЭК были обстреляны более 190 раз", - отмечают в компании.
Массированная атака на Украину 17 ноября 2024 года
Как сообщалось, утром 17 ноября российские захватчики осуществили массированный удар по энергосистеме.
Так, россияне трижды ударили по Запорожью, целились по критической инфраструктуре. В Волынской и Винницкой области во время воздушной тревоги враг атаковал энергетическую инфраструктуру.
Также Цензор.НЕТ информировал, что российские оккупанты утром атаковали Николаев несколькими волнами беспилотников. Враг попал в жилой сектор. Кроме того, россияне ночью атаковали Киев беспилотниками, раздались взрывы.
Впоследствии стало известно, что войска РФ атаковали Днепр и область, ранен человек, есть повреждения. Также враг попал по объекту критической инфраструктуры Ривненской области.
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хоча....
там же типу вибори, намічаються?
Протягом лише пари тижнів після цього знову обстріляли електростанції.
Для когось це війна, а для когось - тупе шоу для імбецилів.
А щосередитись треба на ударах по кацапськиз енергооб'єктах, забивши на джентльменство. Лише так можна привести їх до розуміння, шо так робити не можна, бо шкодять самі собі.