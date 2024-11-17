Рашисты обстреляли теплоэлектростанции ДТЭК: серьезно повреждено оборудование

Сегодня, 17 ноября 2024 года, войска РФ осуществили массированную террористическую атаку на энергетическую инфраструктуру Украины. Атакованы теплоэлектростанции ДТЭК.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ДТЭК.

По предварительной информации, пострадавших нет.

Последствия атаки

Как отмечается, в результате атак было серьезно повреждено оборудование станций. После окончания обстрелов работники предприятий оперативно начали устранение их последствий и восстановление работы оборудования.

"Это уже восьмая массированная атака на энергетические предприятия компании за этот год. Всего с начала полномасштабного вторжения теплоэлектростанции ДТЭК были обстреляны более 190 раз", - отмечают в компании.

Массированная атака на Украину 17 ноября 2024 года

Как сообщалось, утром 17 ноября российские захватчики осуществили массированный удар по энергосистеме.

Так, россияне трижды ударили по Запорожью, целились по критической инфраструктуре. В Волынской и Винницкой области во время воздушной тревоги враг атаковал энергетическую инфраструктуру.

Также Цензор.НЕТ информировал, что российские оккупанты утром атаковали Николаев несколькими волнами беспилотников. Враг попал в жилой сектор. Кроме того, россияне ночью атаковали Киев беспилотниками, раздались взрывы.

Впоследствии стало известно, что войска РФ атаковали Днепр и область, ранен человек, есть повреждения. Также враг попал по объекту критической инфраструктуры Ривненской области.