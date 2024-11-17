На Закарпатті зафіксовано падіння уламків ворожих ракет та БпЛА

Під час сьогоднішньої ранкової масованої атаки у лісових масивах Мукачівського та Рахівського районів за межами населених пунктів зафіксовано падіння уламків ворожих ракет та БпЛА.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Закарпатської ОВА Мирослав Білецький.

"Інформація про постраждалих та руйнування не надходила. На місці працюють фахівці Головного управління ДСНС у Закарпатській області", - йдеться в повідомленні.

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