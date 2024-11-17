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На Закарпатті зафіксовано падіння уламків ворожих ракет та БпЛА

На Закарпатті виявили уламки ракет та дронів

Під час сьогоднішньої ранкової масованої атаки у лісових масивах Мукачівського та Рахівського районів за межами населених пунктів зафіксовано падіння уламків ворожих ракет та БпЛА.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Закарпатської ОВА Мирослав Білецький.

"Інформація про постраждалих та руйнування не надходила. На місці працюють фахівці Головного управління ДСНС у Закарпатській області", - йдеться в повідомленні.

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Автор: 

обстріл (28183) Закарпатська область (2043)


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Вже і до нас добралися, уроди московські …
А Трамп про якісь переговори триндить. Які, нафіг, переговори до того як путін і його кліка повішені будуть ???
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17.11.2024 11:14 Відповісти
 
 