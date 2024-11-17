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На Закарпатье зафиксировано падение обломков вражеских ракет и БпЛА

На Закарпатті виявили уламки ракет та дронів

Во время сегодняшней утренней массированной атаки в лесных массивах Мукачевского и Раховского районов за пределами населенных пунктов зафиксировано падение обломков вражеских ракет и БпЛА.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Закарпатской ОГА Мирослав Билецкий.

"Информация о пострадавших и разрушениях не поступала. На месте работают специалисты Главного управления ГСЧС в Закарпатской области", - говорится в сообщении.

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Автор: 

обстрел (27043) Закарпатская область (2582)


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Вже і до нас добралися, уроди московські …
А Трамп про якісь переговори триндить. Які, нафіг, переговори до того як путін і його кліка повішені будуть ???
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17.11.2024 11:14 Ответить
 
 