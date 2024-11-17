На Закарпатье зафиксировано падение обломков вражеских ракет и БпЛА

Во время сегодняшней утренней массированной атаки в лесных массивах Мукачевского и Раховского районов за пределами населенных пунктов зафиксировано падение обломков вражеских ракет и БпЛА.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Закарпатской ОГА Мирослав Билецкий.

"Информация о пострадавших и разрушениях не поступала. На месте работают специалисты Главного управления ГСЧС в Закарпатской области", - говорится в сообщении.

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