Враг ударил по объекту критической инфраструктуры на Ивано-Франковщине
Сегодня во время массированного обстрела территории Украины войска РФ атаковали Ивано-Франковскую область.
Об этом сообщила в телеграмм-канале председатель Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук, информирует Цензор.НЕТ.
"На Прикарпатье тоже было неспокойно. Под ударом, в частности, - объект критической инфрастурктуры. На месте происшествия возник пожар, спасатели работают над его ликвидацией", - отметила она.
Предварительно, к счастью, обошлось без пострадавших. Все соответствующие службы работают на месте. Ситуация под контролем.
"В области работала ПВО. Обломками поврежден жилой дом в одной из громад Прикарпатья.
Спасибо нашим защитникам, которые стоят на защите неба", - добавила Онищук.
Массированная атака на Украину 17 ноября 2024 года
Как сообщалось, утром 17 ноября российские захватчики осуществили массированный удар по энергосистеме.
Так, россияне трижды ударили по Запорожью, целились по критической инфраструктуре. В Волынской и Винницкой области во время воздушной тревоги враг атаковал энергетическую инфраструктуру.
Также Цензор.НЕТ информировал, что российские оккупанты утром атаковали Николаев несколькими волнами беспилотников. Враг попал в жилой сектор. Кроме того, россияне ночью атаковали Киев беспилотниками, раздались взрывы.
Впоследствии стало известно, что войска РФ атаковали Днепр и область, ранен человек, есть повреждения. Также враг попал по объекту критической инфраструктуры Ровенской области. На Закарпатье зафиксировано падение обломков вражеских ракет и БпЛА.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
"Провів сьогодні ще одну нараду з підготовки нашого внутрішнього Плану стійкості - пункт про політику героїв. Доволі широка була нарада - не тільки Міністерство ветеранів. Різні урядовці. Багато аспектів. Дуже важливо, щоб було не менше конкретики в рішеннях держави. Конкретні програми, які працюють. Конкретні заходи підтримки. Конкретні речі в питаннях памʼяті про війну і подвиг українського народу. І конкретні пропозиції на післявоєнний час для наших воїнів, які довели, що є найбільш міцною силою у Європі, здатною захищати свій дім і всю Європу", - зазначив преПізидент.
слова хороші, а зміст відсутній...