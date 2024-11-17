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Враг ударил по объекту критической инфраструктуры на Ивано-Франковщине

ракета на Прикарпаття

Сегодня во время массированного обстрела территории Украины войска РФ атаковали Ивано-Франковскую область.

Об этом сообщила в телеграмм-канале председатель Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук, информирует Цензор.НЕТ.

"На Прикарпатье тоже было неспокойно. Под ударом, в частности, - объект критической инфрастурктуры. На месте происшествия возник пожар, спасатели работают над его ликвидацией", - отметила она.

Предварительно, к счастью, обошлось без пострадавших. Все соответствующие службы работают на месте. Ситуация под контролем.

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"В области работала ПВО. Обломками поврежден жилой дом в одной из громад Прикарпатья.
Спасибо нашим защитникам, которые стоят на защите неба", - добавила Онищук.

Массированная атака на Украину 17 ноября 2024 года

Как сообщалось, утром 17 ноября российские захватчики осуществили массированный удар по энергосистеме.

Так, россияне трижды ударили по Запорожью, целились по критической инфраструктуре. В Волынской и Винницкой области во время воздушной тревоги враг атаковал энергетическую инфраструктуру.

Также Цензор.НЕТ информировал, что российские оккупанты утром атаковали Николаев несколькими волнами беспилотников. Враг попал в жилой сектор. Кроме того, россияне ночью атаковали Киев беспилотниками, раздались взрывы.

Впоследствии стало известно, что войска РФ атаковали Днепр и область, ранен человек, есть повреждения. Также враг попал по объекту критической инфраструктуры Ровенской области. На Закарпатье зафиксировано падение обломков вражеских ракет и БпЛА. 

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обстрел (27043) Ивано-Франковская область (916)


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Кримський міст і кацапські електростанції можуть спати спокійно - «план стійкості» їх оберігає?
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17.11.2024 10:01 Ответить
Читайте та заздріть, такі глибокі думки й посилити неможливо без криворагульського диплому юржидиста:
"Провів сьогодні ще одну нараду з підготовки нашого внутрішнього Плану стійкості - пункт про політику героїв. Доволі широка була нарада - не тільки Міністерство ветеранів. Різні урядовці. Багато аспектів. Дуже важливо, щоб було не менше конкретики в рішеннях держави. Конкретні програми, які працюють. Конкретні заходи підтримки. Конкретні речі в питаннях памʼяті про війну і подвиг українського народу. І конкретні пропозиції на післявоєнний час для наших воїнів, які довели, що є найбільш міцною силою у Європі, здатною захищати свій дім і всю Європу", - зазначив преПізидент.
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17.11.2024 10:08 Ответить
набір слів...
слова хороші, а зміст відсутній...
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17.11.2024 10:32 Ответить
який зміст- воно ї.а.у.е
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17.11.2024 10:36 Ответить
Потрібен вечірній потужний відосик у відповідь
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17.11.2024 10:05 Ответить
И на десерт-скумбрию под коксом в прямом эфире...
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17.11.2024 10:52 Ответить
 
 