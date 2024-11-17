УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10283 відвідувача онлайн
Новини
6 534 61

РФ запустила близько 120 ракет і 90 дронів. ППО знищила понад 140 повітряних цілей, - Зеленський

ракети

Війська РФ завдали масованого комбінованого удару по всіх регіонах України. За цю ніч і ранок російські терористи застосували дрони різних типів, зокрема "шахеди", а також крилаті, балістичні та аеробалістичні ракети: "Циркони", "Іскандери", "Кинджали".

Про це повідомив у телеграм-каналі президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

"Загалом близько 120 ракет і 90 дронів. Наші сили ППО знищили більше 140 повітряних цілей. Ціллю ворога була наша енергетична інфраструктура по всій Україні. На жаль, є пошкодження обʼєктів від влучань та падіння уламків. У Миколаєві внаслідок атаки дрона двоє людей загинули та ще шестеро поранені, серед них двоє дітей. Мої співчуття рідним та близьким загиблих. Станом на зараз є знеструмлені райони, всі необхідні сили залучені для ліквідації наслідків та відновлення", - зауважив глава держави.

"Ми вдячні всій нашій протиповітряній обороні, яка була залучена до відбиття цієї атаки: зенітним ракетним військам, нашій авіації - пілотам F-16, "сушок" та МіГів, мобільним вогневим групам, РЕБ – усі організовано відпрацювали. Дякую вам за надійний захист!", - додає Зеленський.

Раніше Зеленський заявляв, що Україна готова до зими. Енергомережі децентралізовано, є домовленості щодо ракет для ППО.

Масована атака на Україну 17 листопада 2024 року

Як повідомлялося, зранку 17 листопада російські загарбники здійснили масований удар по енергосистемі.

Так, росіяни тричі вдарили по Запоріжжю, цілили по критичній інфраструктурі. У Волинській та Вінницькій області під час повітряної тривоги ворог атакував енергетичну інфраструктуру.

Також Цензор.НЕТ інформував, що російські окупанти зранку атакували Миколаїв декількома хвилями безпілотників. Ворог влучив у житловий сектор. Окрім того, росіяни вночі атакували Київ безпілотниками, пролунали вибухи.

Згодом стало відомо, що війська РФ атакували Дніпро та область, поранено людину, є пошкодження. Також ворог поцілив по об’єкту критичної інфраструктури Рівненщини. На Закарпатті зафіксовано падіння уламків ворожих ракет та БпЛА. Під ударом була й критична інфраструктура Івано-Франківщини.

Автор: 

Зеленський (23659) ракети (4000) енергетика (2576) Шахед (932)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+30
Таке враження, що немає журналістів, чи спікерів Генштабу, чи противотряної оборони, які мали б професійно озвучили напад кацапів, бо він і прокурор, і поліціянт, і дипломат, і верховний, і жерналіст, і суддя і танкіст... завжди сує свого носа туди, в чому великий нуль. Ти краще доведи до наріду, де наші ракети, де наші системи ППО? Чому не підняв по тривозі асфальт, щоб відбити дрони і ракетиҐ? Дякувати партнерам, що дали "петріоти", "Іріст Т" та інше, а то б все пролітало, куди цілився кацап.
показати весь коментар
17.11.2024 10:17
+26
а де наші ракети? в ************?
показати весь коментар
17.11.2024 10:08
+25
Згадайте, у цього падла вчора з самого рання почався словесний пронос - і ми не тільки готові, ми вже навіть розробили, виготовили й проводимо іспити 3 чи 4 (не пам'ятаю точно) видів ракет!!! Доп@здівся, клован обдовбаний..добре йому з бункеру на Банковій хєрню нести..

Тепер ці падли ******** по енергетиці, гинуть люди, а воно ще радісно підніме ціну на ЕЕ до 11 грн, а де ЕЕ - там й вода, тепло, потім паливо - а далі вся комуналка, ліки, продукти..почне друкувати гроші..в нас немає дефолту тільки через закордонну допомогу..
показати весь коментар
17.11.2024 10:43
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Таке враження, що немає журналістів, чи спікерів Генштабу, чи противотряної оборони, які мали б професійно озвучили напад кацапів, бо він і прокурор, і поліціянт, і дипломат, і верховний, і жерналіст, і суддя і танкіст... завжди сує свого носа туди, в чому великий нуль. Ти краще доведи до наріду, де наші ракети, де наші системи ППО? Чому не підняв по тривозі асфальт, щоб відбити дрони і ракетиҐ? Дякувати партнерам, що дали "петріоти", "Іріст Т" та інше, а то б все пролітало, куди цілився кацап.
показати весь коментар
17.11.2024 10:17 Відповісти
Згадайте, у цього падла вчора з самого рання почався словесний пронос - і ми не тільки готові, ми вже навіть розробили, виготовили й проводимо іспити 3 чи 4 (не пам'ятаю точно) видів ракет!!! Доп@здівся, клован обдовбаний..добре йому з бункеру на Банковій хєрню нести..

Тепер ці падли ******** по енергетиці, гинуть люди, а воно ще радісно підніме ціну на ЕЕ до 11 грн, а де ЕЕ - там й вода, тепло, потім паливо - а далі вся комуналка, ліки, продукти..почне друкувати гроші..в нас немає дефолту тільки через закордонну допомогу..
показати весь коментар
17.11.2024 10:43 Відповісти
вчорашній доклад "зеленого зрадника" своєму оманському спонсору куйлу всія 3,14дерації зразу приносить"свої плоди" розрухи в Україні і смерті серед українського народу..
показати весь коментар
17.11.2024 10:54 Відповісти
Зі штатів ухилянтам видніше
показати весь коментар
17.11.2024 11:05 Відповісти
якщо людина сидить від старлінком наприклад. там не дає наших айпішок, і світить в залежності від аккаута. не спішіть судити.
показати весь коментар
17.11.2024 11:09 Відповісти
а "чайки українські" в "зелених окулярах" осліпли...від радості, що винищують Україну???
показати весь коментар
17.11.2024 11:11 Відповісти
Україну винищують такі ухилянти як ти.
показати весь коментар
18.11.2024 01:08 Відповісти
телепню,прорашистський. Ухилянт це той, хто давав присягу на вірність України, має війскову кафедру, має війскову спеціальність ,або відкосив від повістки (де-які і по чотири рази).Я не можу Тебе назвати ухилянтом, тільки через те, що можливо Ти на світі прожив трохи більше від мене Можливо й таке, що роки прожиті маєш, а розум до Тебе так і в гості не заходив за життя.
показати весь коментар
18.11.2024 09:24 Відповісти
Ви, щойно, образили призидента...
показати весь коментар
17.11.2024 11:13 Відповісти
якого? у нас його вже немає
показати весь коментар
17.11.2024 11:47 Відповісти
а де наші ракети? в ************?
показати весь коментар
17.11.2024 10:08 Відповісти
https://censor.net/ua/user/154616

Зеленський чекає, коли США передадуть Україні "Нептуни" і "Громи-2".

показати весь коментар
17.11.2024 10:52 Відповісти
отдаёшь должок родине значит
показати весь коментар
17.11.2024 10:09 Відповісти
Як би там не було,але схоже що кацапи таки соснули.Слава ППО!!!❤️
показати весь коментар
17.11.2024 10:10 Відповісти
Якщо не знаєш ще кацапа
Це не людина і не звір!!!
Від нього сморід як від цапа,
Але потвора він, повір.
показати весь коментар
17.11.2024 10:12 Відповісти
Хоч не спіткнувся, поки біг до камери записати першим відос?
Чекаємо на реальну інформацію - від ЗСУ, щодо типів, кількостей, запущених та знищених цілей.
показати весь коментар
17.11.2024 10:13 Відповісти
Згідно соціології - під 40% українського населення не вважає Верховного Головнокомандувача відповідальним за результати війни.

Страшно спитати - за що тоді вони вважають його відповідальним?

Мабуть за асфальт.
показати весь коментар
17.11.2024 10:14 Відповісти
О так і моя сусідка каже що вона не винувата. Коли спочатку за опзж голосувала, потім за зе
показати весь коментар
17.11.2024 10:18 Відповісти
лярва... Хіба мазе винувате, що дитятко дурнувате?
показати весь коментар
17.11.2024 10:45 Відповісти
40% українського населення вважає відповідальним за результати війни Кличка та Порошенка.
показати весь коментар
17.11.2024 10:32 Відповісти
40% клінічних ідіотів, пропала країна
показати весь коментар
17.11.2024 11:34 Відповісти
50років назад було 99,9%.
показати весь коментар
17.11.2024 12:01 Відповісти
Підрахуй вЗесвіту, зеличний лідор клінічних ідіотів... Як там вавироджениця, не хочеш їй довічну пенсію в українців сп...ити?
показати весь коментар
17.11.2024 10:17 Відповісти
О, вилізло вже! Статист чортів!
показати весь коментар
17.11.2024 10:19 Відповісти
Придурок, віддай булаву і йди в ТЦК! Зроби хоч раз в своєму нікчемному житті щось корисне для України!
показати весь коментар
17.11.2024 10:19 Відповісти
Головне, що в бюджеті на 2025 рік на велике асфальтівництво виділено в десятки разів більше коштів ніж на виготовлення безпілотників та ракет. Так пабєдім!
показати весь коментар
17.11.2024 10:20 Відповісти
Після вчорашнього поносу в новинах не віру жлдному слову цього брехуна. Де 12 бригад буз зброї?
показати весь коментар
17.11.2024 10:21 Відповісти
Але було грандіозно , ракети летять їх збивають і над Україною встає Сонце , по Дудаєву

відтяту голову ***** в формальдегіді в столиці в музеї московського фашизму будуть виставляти скоро
показати весь коментар
17.11.2024 10:22 Відповісти
"головне медіа країни"
показати весь коментар
17.11.2024 10:24 Відповісти
Розмова із Шольцем майже годину (можлива також із Трампом) надихнула кремлівського карлика і він вдарив по Україні всім чим мав.
показати весь коментар
17.11.2024 10:30 Відповісти
Шольц здався #уйлу недостатньо поступливим, тому #уйло вирішило зайвий раз показати Заходу, що його ніхто не зупинить.

Меседж #уйла Заходу: "Постачайте своє ППО, набої і таке інше, але я все одно у будь-який момент зруйную енергетику і продовжу окуповувати нові території, тому краще зупиніть викидати свої гроші і швидше поступіться".

На жаль, тактика Заходу з 2022 2014 2008 р. не спрацювала, а Трамп лише зафіксує це на кривавому папері, на якому нас змусять підписати капітуляцію. Відверто кажучи, при Гарріс було б те саме, збільшувати допомогу вона не збиралась, Байден навіть зараз не дозволяє далекобійні удари по росії, хоча йому вже нічого втрачати, Гарріс робила б те саме.
показати весь коментар
17.11.2024 10:41 Відповісти
Повідомлення про відремонтовані 60% генерації електроенергії.
Повідомлення про готовність енергетики до зими.
Повідомлення про випробування чотирьох типів ракет власного виробництва.

По енергетиці прилітає 210 засобів ураження.
Дякуємо, що сповістили кацапів, коли вже можна здійснити цей обстріл. Навіщо їм розвідка, коли все можна прочитати у загальнодоступних ЗМІ?
показати весь коментар
17.11.2024 10:32 Відповісти
Оце вся реакція зеленої влади на масований обстріл? Надзвичайно ''потужно''
показати весь коментар
17.11.2024 10:34 Відповісти
Це не реакція на слова Зеленського. Так швидко таку кількість ракет і дронів не підготуєш до запуску. Тому дешеве нагнітання на пустому місці коментарі в стилі це реакція на слова.
показати весь коментар
17.11.2024 10:40 Відповісти
Ще й яка реакція!. кацапи кілька місяців готувались до масового обстрілу, а цей лідор вчора з самого ранку кацапам маякував, що можна вже довбити по енергетиці! Що готові до зими.

Цьому недолугому ротяку давно зашити треба. І галоперідол колоти, щоб друкувати не міг..
показати весь коментар
17.11.2024 10:51 Відповісти
це є реакція куйла і давно приготованих ракет .Як тільки було зроблено доклад у відкритому вигляді.все приготовлене куйлом ,тут же прилетіло,Не треба "білизни"
показати весь коментар
17.11.2024 11:02 Відповісти
***** хрипато-гундосо-бункерна.
********, ви там як? Хуже ж не стало? Іржите? Ригочите?
показати весь коментар
17.11.2024 10:41 Відповісти
підраховують (((
показати весь коментар
17.11.2024 11:31 Відповісти
Судячи з малюнку , нас обстріляли нашими Нептунами, і ці обриси ракет фігурують майже скрізь.
показати весь коментар
17.11.2024 10:44 Відповісти
Як зрозуміло з висеру цього кремлядського міньйона, 90 шахідів, 50 ракет збито, 70 ракет влучили в ціль.
показати весь коментар
17.11.2024 10:44 Відповісти
210 загально запущено, більше 140 знищено, а там - думайте що хочете, бо цього статистика хрін зрозумієш..чи всі влучили, чи щось локаційно втрачено..
показати весь коментар
17.11.2024 10:54 Відповісти
Кацапські виродки
показати весь коментар
17.11.2024 10:54 Відповісти
Якщо ви дійсно хочете убезпечите себе від повітряних атак то жінки з дітьми мають піти до посольств США, Санади, Франції, Германії, і інших країн з вимогою надати F-16 і інщі засоби для ППО. Якщо заходи будуть масовими і кожнього дня, то це попаде в телевізійні новини і це приведе до тями західних політиків. Дипломатія має бути народна, а не офісно-закулісна.
показати весь коментар
17.11.2024 11:06 Відповісти
Лайно ти собаче, тільки ракети на третьому році війни рахуєш?! Сволота Гундоса,де наша відповідь не енерготеррор?! Щоб ти вже подох, гнида!
показати весь коментар
17.11.2024 11:16 Відповісти
Отакі вони "санкції".....
Китай поставляє ракети Рашистам чи звідки в їх досі вони?!
показати весь коментар
17.11.2024 11:20 Відповісти
120 (!) і 90 плять не віриться шось бо ... особливо по ракетам ...
показати весь коментар
17.11.2024 11:30 Відповісти
Так гундосик озвучив зведення ПС ЗСУ.
показати весь коментар
17.11.2024 12:31 Відповісти
більше вірю в реальність -енергооб"єкти не захищені , до масованих атак не готові, атвєткі тіко "потужними" відосіками...(((
показати весь коментар
17.11.2024 11:34 Відповісти
Тим часом про Запоріжжя дивна мовчанка, хоча і їм дісталося. А ще пишуть, що F-16 сьогодні захищали........ Буковель.
показати весь коментар
17.11.2024 11:39 Відповісти
чого це пишуть, відео у мережі гуляє як над буковелем ефка за ракетою летить.
показати весь коментар
17.11.2024 12:33 Відповісти
І скільки обманок, 70% буде?
показати весь коментар
17.11.2024 11:51 Відповісти
Дякую силам ППО та вім захисникам Украіни за Вашу роботу. Слава Украіні!
показати весь коментар
17.11.2024 12:15 Відповісти
 
 