РФ запустила близько 120 ракет і 90 дронів. ППО знищила понад 140 повітряних цілей, - Зеленський
Війська РФ завдали масованого комбінованого удару по всіх регіонах України. За цю ніч і ранок російські терористи застосували дрони різних типів, зокрема "шахеди", а також крилаті, балістичні та аеробалістичні ракети: "Циркони", "Іскандери", "Кинджали".
Про це повідомив у телеграм-каналі президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.
"Загалом близько 120 ракет і 90 дронів. Наші сили ППО знищили більше 140 повітряних цілей. Ціллю ворога була наша енергетична інфраструктура по всій Україні. На жаль, є пошкодження обʼєктів від влучань та падіння уламків. У Миколаєві внаслідок атаки дрона двоє людей загинули та ще шестеро поранені, серед них двоє дітей. Мої співчуття рідним та близьким загиблих. Станом на зараз є знеструмлені райони, всі необхідні сили залучені для ліквідації наслідків та відновлення", - зауважив глава держави.
"Ми вдячні всій нашій протиповітряній обороні, яка була залучена до відбиття цієї атаки: зенітним ракетним військам, нашій авіації - пілотам F-16, "сушок" та МіГів, мобільним вогневим групам, РЕБ – усі організовано відпрацювали. Дякую вам за надійний захист!", - додає Зеленський.
Раніше Зеленський заявляв, що Україна готова до зими. Енергомережі децентралізовано, є домовленості щодо ракет для ППО.
Масована атака на Україну 17 листопада 2024 року
Як повідомлялося, зранку 17 листопада російські загарбники здійснили масований удар по енергосистемі.
Так, росіяни тричі вдарили по Запоріжжю, цілили по критичній інфраструктурі. У Волинській та Вінницькій області під час повітряної тривоги ворог атакував енергетичну інфраструктуру.
Також Цензор.НЕТ інформував, що російські окупанти зранку атакували Миколаїв декількома хвилями безпілотників. Ворог влучив у житловий сектор. Окрім того, росіяни вночі атакували Київ безпілотниками, пролунали вибухи.
Згодом стало відомо, що війська РФ атакували Дніпро та область, поранено людину, є пошкодження. Також ворог поцілив по об’єкту критичної інфраструктури Рівненщини. На Закарпатті зафіксовано падіння уламків ворожих ракет та БпЛА. Під ударом була й критична інфраструктура Івано-Франківщини.
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Тепер ці падли ******** по енергетиці, гинуть люди, а воно ще радісно підніме ціну на ЕЕ до 11 грн, а де ЕЕ - там й вода, тепло, потім паливо - а далі вся комуналка, ліки, продукти..почне друкувати гроші..в нас немає дефолту тільки через закордонну допомогу..
Зеленський чекає, коли США передадуть Україні "Нептуни" і "Громи-2".
Це не людина і не звір!!!
Від нього сморід як від цапа,
Але потвора він, повір.
Чекаємо на реальну інформацію - від ЗСУ, щодо типів, кількостей, запущених та знищених цілей.
Страшно спитати - за що тоді вони вважають його відповідальним?
Мабуть за асфальт.
відтяту голову ***** в формальдегіді в столиці в музеї московського фашизму будуть виставляти скоро
Меседж #уйла Заходу: "Постачайте своє ППО, набої і таке інше, але я все одно у будь-який момент зруйную енергетику і продовжу окуповувати нові території, тому краще зупиніть викидати свої гроші і швидше поступіться".
На жаль, тактика Заходу з
2022 20142008 р. не спрацювала, а Трамп лише зафіксує це на кривавому папері, на якому нас змусять підписати капітуляцію. Відверто кажучи, при Гарріс було б те саме, збільшувати допомогу вона не збиралась, Байден навіть зараз не дозволяє далекобійні удари по росії, хоча йому вже нічого втрачати, Гарріс робила б те саме.
Повідомлення про готовність енергетики до зими.
Повідомлення про випробування чотирьох типів ракет власного виробництва.
По енергетиці прилітає 210 засобів ураження.
Дякуємо, що сповістили кацапів, коли вже можна здійснити цей обстріл. Навіщо їм розвідка, коли все можна прочитати у загальнодоступних ЗМІ?
Цьому недолугому ротяку давно зашити треба. І галоперідол колоти, щоб друкувати не міг..
********, ви там як? Хуже ж не стало? Іржите? Ригочите?
Китай поставляє ракети Рашистам чи звідки в їх досі вони?!