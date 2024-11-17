Росіяни атакували Миколаїв дронами, двоє загиблих (оновлено). ФОТОрепортаж

Російські окупанти зранку атакували Миколаїв декількома хвилями безпілотників. Ворог влучив у житловий сектор.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

"Пошкоджено приватні житлові будинки, багатоповерховий будинок, легкові автомобілі, торговий центр, об’єкт інфраструктури. Також виникло декілька пожеж. Одна жінка загинула, поранено четверо дорослих та двоє дітей", - йдеться в повідомленні.

Згодом міський голова Олександр Сєнкевич повідомив, що внаслідок російської атаки загинули дві людини.

Станом на 9:00 відомо, що внаслідок влучань російських безпілотників двоє жінок загинули, ще семеро місцевих жителів отримали поранення, серед яких двоє неповнолітніх, повідомили у Національній поліції України.

Зазнали пошкоджень приватні будинки, торгівельний центр, приміщення підприємства, автомобілі. Виникло декілька пожеж.









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