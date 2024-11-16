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Впродовж дня окупанти 50 разів обстріляли Сумщину, є пошкодження

Ворожі обстріли Сумщини 16 листопада

Впродовж дня суботи, 16 листопада, російські загарбники здійснили 50 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 91 вибух. В одній із громад пошкоджено житловий будинок та літню кухню.

Про це повідомляє Сумська ОВА, інформує Цензор.НЕТ.

Зокрема, під ворожими обстрілами опинилися:

  • Великописарівська громада: здійснено удари FPV-дронами, КАБ, артилерією, скинули вибухівку з безпілотника. Внаслідок обстрілу пошкоджено приватний житловий будинок та літню кухню;
  • Білопільська громада: війська РФ обстріляли територію з мінометів, артилерії, вдарили FPV-дроном та скинули вибухівку з безпілотника;
  • Хотінська громада: військові вдарили з артилерії, мінометів, атакували FPV-дроном. Також влучили КАБ та вибухівками з безпілотника;
  • Краснопільська громада: зафіксовано артилерійські обстріли, обстріли з мінометів, пуски ракет з гелікоптера;
  • Юнаківська громада: російські війська атакували КАБами, артилерією та мінометами.

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Автор: 

обстріл (28183) Сумська область (3534)


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