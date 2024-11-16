Впродовж дня окупанти 50 разів обстріляли Сумщину, є пошкодження

Впродовж дня суботи, 16 листопада, російські загарбники здійснили 50 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 91 вибух. В одній із громад пошкоджено житловий будинок та літню кухню.

Про це повідомляє Сумська ОВА, інформує Цензор.НЕТ.

Зокрема, під ворожими обстрілами опинилися:

Великописарівська громада: здійснено удари FPV-дронами, КАБ, артилерією, скинули вибухівку з безпілотника. Внаслідок обстрілу пошкоджено приватний житловий будинок та літню кухню;

Білопільська громада: війська РФ обстріляли територію з мінометів, артилерії, вдарили FPV-дроном та скинули вибухівку з безпілотника;

Хотінська громада: військові вдарили з артилерії, мінометів, атакували FPV-дроном. Також влучили КАБ та вибухівками з безпілотника;

Краснопільська громада: зафіксовано артилерійські обстріли, обстріли з мінометів, пуски ракет з гелікоптера;

Юнаківська громада: російські війська атакували КАБами, артилерією та мінометами.

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