Впродовж дня окупанти 50 разів обстріляли Сумщину, є пошкодження
Впродовж дня суботи, 16 листопада, російські загарбники здійснили 50 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 91 вибух. В одній із громад пошкоджено житловий будинок та літню кухню.
Про це повідомляє Сумська ОВА, інформує Цензор.НЕТ.
Зокрема, під ворожими обстрілами опинилися:
- Великописарівська громада: здійснено удари FPV-дронами, КАБ, артилерією, скинули вибухівку з безпілотника. Внаслідок обстрілу пошкоджено приватний житловий будинок та літню кухню;
- Білопільська громада: війська РФ обстріляли територію з мінометів, артилерії, вдарили FPV-дроном та скинули вибухівку з безпілотника;
- Хотінська громада: військові вдарили з артилерії, мінометів, атакували FPV-дроном. Також влучили КАБ та вибухівками з безпілотника;
- Краснопільська громада: зафіксовано артилерійські обстріли, обстріли з мінометів, пуски ракет з гелікоптера;
- Юнаківська громада: російські війська атакували КАБами, артилерією та мінометами.
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