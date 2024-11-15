Впродовж дня росіяни з різного озброєння обстріляли сім громад Сумщини, зафіксовано 71 вибух
Впродовж дня 15 листопада росіяни здійснили 32 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 71 вибух на території семи громад області.
Про це повідомляє Сумська ОВА, інформує Цензор.НЕТ.
Зокрема, під ворожими обстрілами опинилися:
- Краснопільська громада: відбулися скидання ВОГ з БПЛА, артилерійські обстріли, мінометні обстріли, удар FPV-дроном;
- Зноб-Новгородська громада: здійснено удар FPV-дроном та мінометний обстріл;
- Середино-Будська громада: зафіксовано скидання ВОГ з БПЛА та мінометний обстріл;
- Білопільська громада: ворог вдарив FPV-дронами, з мінометів, скинув ВОГ з БПЛА;
- Хотінська громада: відбулися скидання ВОГ з БПЛА, удар FPV-дроном, артилерійський обстріл, обстріл з танка;
- Великописарівська громада: 6 мін скинули росіяни на територію громади. Також завдано удар FPV-дроном;
- Глухівська громада: ворог атакував FPV-дроном.
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