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Новости Война
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Вчера россияне из разного вооружения обстреляли семь громад Сумщины, зафиксирован 71 взрыв

Ворог упродовж дня обстрілював Сумщину

В течение дня 15 ноября россияне совершили 32 обстрела приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксирован 71 взрыв на территории семи громад области.

Об этом сообщает Сумская ОВА, информирует Цензор.НЕТ.

В частности, под вражескими обстрелами оказались:

  • Краснопольская громада: произошли сброс ВОГ с БПЛА, артиллерийские обстрелы, минометные обстрелы, удар FPV-дроном;
  • Зноб-Новгородская громада: осуществлен удар FPV-дроном и минометный обстрел;
  • Середино-Будская громада: зафиксирован сброс ВОГ с БПЛА и минометный обстрел;
  • Белопольская громада: враг ударил FPV-дронами, из минометов, сбросил ВОГ с БПЛА;
  • Хотинская громада: произошли сброс ВОГ с БПЛА, удар FPV-дроном, артиллерийский обстрел, обстрел из танка;
  • Великописаревская громада: 6 мин сбросили россияне на территорию громады. Также нанесен удар FPV-дроном;
  • Глуховская громада: враг атаковал FPV-дроном.

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Автор: 

обстрел (27043) Сумская область (3086)


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