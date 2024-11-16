Вчера россияне из разного вооружения обстреляли семь громад Сумщины, зафиксирован 71 взрыв

В течение дня 15 ноября россияне совершили 32 обстрела приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксирован 71 взрыв на территории семи громад области.

Об этом сообщает Сумская ОВА, информирует Цензор.НЕТ.

В частности, под вражескими обстрелами оказались:

Краснопольская громада: произошли сброс ВОГ с БПЛА, артиллерийские обстрелы, минометные обстрелы, удар FPV-дроном;

Зноб-Новгородская громада: осуществлен удар FPV-дроном и минометный обстрел;

Середино-Будская громада: зафиксирован сброс ВОГ с БПЛА и минометный обстрел;

Белопольская громада: враг ударил FPV-дронами, из минометов, сбросил ВОГ с БПЛА;

Хотинская громада: произошли сброс ВОГ с БПЛА, удар FPV-дроном, артиллерийский обстрел, обстрел из танка;

Великописаревская громада: 6 мин сбросили россияне на территорию громады. Также нанесен удар FPV-дроном;

Глуховская громада: враг атаковал FPV-дроном.

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