Вчера россияне из разного вооружения обстреляли семь громад Сумщины, зафиксирован 71 взрыв
В течение дня 15 ноября россияне совершили 32 обстрела приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксирован 71 взрыв на территории семи громад области.
Об этом сообщает Сумская ОВА, информирует Цензор.НЕТ.
В частности, под вражескими обстрелами оказались:
- Краснопольская громада: произошли сброс ВОГ с БПЛА, артиллерийские обстрелы, минометные обстрелы, удар FPV-дроном;
- Зноб-Новгородская громада: осуществлен удар FPV-дроном и минометный обстрел;
- Середино-Будская громада: зафиксирован сброс ВОГ с БПЛА и минометный обстрел;
- Белопольская громада: враг ударил FPV-дронами, из минометов, сбросил ВОГ с БПЛА;
- Хотинская громада: произошли сброс ВОГ с БПЛА, удар FPV-дроном, артиллерийский обстрел, обстрел из танка;
- Великописаревская громада: 6 мин сбросили россияне на территорию громады. Также нанесен удар FPV-дроном;
- Глуховская громада: враг атаковал FPV-дроном.
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