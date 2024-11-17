В течение дня оккупанты 50 раз обстреляли Сумщину, есть повреждения
В течение дня субботы, 16 ноября, российские захватчики совершили 50 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксирован 91 взрыв. В одной из громад поврежден жилой дом и летняя кухня.
Об этом сообщает Сумская ОГА, информирует Цензор.НЕТ.
В частности, под вражескими обстрелами оказались:
- Великописаревская громада: осуществлены удары FPV-дронами, КАБ, артиллерией, сбросили взрывчатку с беспилотника. В результате обстрела поврежден частный жилой дом и летняя кухня;
- Белопольская громада: войска РФ обстреляли территорию из минометов, артиллерии, ударили FPV-дроном и сбросили взрывчатку с беспилотника;
- Хотинская громада: военные ударили из артиллерии, минометов, атаковали FPV-дроном. Также попали КАБ и взрывчаткой с беспилотника;
- Краснопольская громада: зафиксированы артиллерийские обстрелы, обстрелы из минометов, пуски ракет с вертолета;
- Юнаковская громада: российские войска атаковали КАБами, артиллерией и минометами.
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