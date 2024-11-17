РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6907 посетителей онлайн
Новости Война
315 0

В течение дня оккупанты 50 раз обстреляли Сумщину, есть повреждения

Ворожі обстріли Сумщини 16 листопада

В течение дня субботы, 16 ноября, российские захватчики совершили 50 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксирован 91 взрыв. В одной из громад поврежден жилой дом и летняя кухня.

Об этом сообщает Сумская ОГА, информирует Цензор.НЕТ.

В частности, под вражескими обстрелами оказались:

  • Великописаревская громада: осуществлены удары FPV-дронами, КАБ, артиллерией, сбросили взрывчатку с беспилотника. В результате обстрела поврежден частный жилой дом и летняя кухня;
  • Белопольская громада: войска РФ обстреляли территорию из минометов, артиллерии, ударили FPV-дроном и сбросили взрывчатку с беспилотника;
  • Хотинская громада: военные ударили из артиллерии, минометов, атаковали FPV-дроном. Также попали КАБ и взрывчаткой с беспилотника;
  • Краснопольская громада: зафиксированы артиллерийские обстрелы, обстрелы из минометов, пуски ракет с вертолета;
  • Юнаковская громада: российские войска атаковали КАБами, артиллерией и минометами.

Также читайте: Вчера россияне из разного вооружения обстреляли семь громад Сумщины, зафиксирован 71 взрыв

Автор: 

обстрел (27043) Сумская область (3086)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 