РФ запустила около 120 ракет и 90 дронов. ПВО уничтожило более 140 воздушных целей, - Зеленский
Войска РФ нанесли массированный комбинированный удар по всем регионам Украины. За эту ночь и утро российские террористы применили дроны различных типов, в частности "шахеды", а также крылатые, баллистические и аэробаллистические ракеты: "Цирконы", "Искандеры", "Кинжалы".
Об этом сообщил в телеграм-канале президент Украины Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.
"В целом около 120 ракет и 90 дронов. Наши силы ПВО уничтожили более 140 воздушных целей. Целью врага была наша энергетическая инфраструктура по всей Украине. К сожалению, есть повреждения объектов от попаданий и падения обломков. В Николаеве в результате атаки дрона два человека погибли и еще шестеро ранены, среди них двое детей. Мои соболезнования родным и близким погибших. По состоянию на сейчас есть обесточенные районы, все необходимые силы привлечены для ликвидации последствий и восстановления", - отметил глава государства.
"Мы благодарны всей нашей противовоздушной обороне, которая была привлечена к отражению этой атаки: зенитным ракетным войскам, нашей авиации - пилотам F-16, "сушек" и МиГов, мобильным огневым группам, РЭБ - все организованно отработали. Спасибо вам за надежную защиту!", - добавляет Зеленский.
Ранее Зеленский заявлял, что Украина готова к зиме. Энергосети децентрализованы, есть договоренности по ракетам для ПВО.
Массированная атака на Украину 17 ноября 2024 года
Как сообщалось, утром 17 ноября российские захватчики осуществили массированный удар по энергосистеме.
Так, россияне трижды ударили по Запорожью, целились по критической инфраструктуре. В Волынской и Винницкой области во время воздушной тревоги враг атаковал энергетическую инфраструктуру.
Также Цензор.НЕТ информировал, что российские оккупанты утром атаковали Николаев несколькими волнами беспилотников. Враг попал в жилой сектор. Кроме того, россияне ночью атаковали Киев беспилотниками, раздались взрывы.
Впоследствии стало известно, что войска РФ атаковали Днепр и область, ранен человек, есть повреждения. Также враг попал по объекту критической инфраструктуры Ровенской области. На Закарпатье зафиксировано падение обломков вражеских ракет и БпЛА. Под ударом была и критическая инфраструктура Ивано-Франковской области.
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Тепер ці падли ******** по енергетиці, гинуть люди, а воно ще радісно підніме ціну на ЕЕ до 11 грн, а де ЕЕ - там й вода, тепло, потім паливо - а далі вся комуналка, ліки, продукти..почне друкувати гроші..в нас немає дефолту тільки через закордонну допомогу..
Зеленський чекає, коли США передадуть Україні "Нептуни" і "Громи-2".
Це не людина і не звір!!!
Від нього сморід як від цапа,
Але потвора він, повір.
Чекаємо на реальну інформацію - від ЗСУ, щодо типів, кількостей, запущених та знищених цілей.
Страшно спитати - за що тоді вони вважають його відповідальним?
Мабуть за асфальт.
відтяту голову ***** в формальдегіді в столиці в музеї московського фашизму будуть виставляти скоро
Меседж #уйла Заходу: "Постачайте своє ППО, набої і таке інше, але я все одно у будь-який момент зруйную енергетику і продовжу окуповувати нові території, тому краще зупиніть викидати свої гроші і швидше поступіться".
На жаль, тактика Заходу з
2022 20142008 р. не спрацювала, а Трамп лише зафіксує це на кривавому папері, на якому нас змусять підписати капітуляцію. Відверто кажучи, при Гарріс було б те саме, збільшувати допомогу вона не збиралась, Байден навіть зараз не дозволяє далекобійні удари по росії, хоча йому вже нічого втрачати, Гарріс робила б те саме.
Повідомлення про готовність енергетики до зими.
Повідомлення про випробування чотирьох типів ракет власного виробництва.
По енергетиці прилітає 210 засобів ураження.
Дякуємо, що сповістили кацапів, коли вже можна здійснити цей обстріл. Навіщо їм розвідка, коли все можна прочитати у загальнодоступних ЗМІ?
Цьому недолугому ротяку давно зашити треба. І галоперідол колоти, щоб друкувати не міг..
********, ви там як? Хуже ж не стало? Іржите? Ригочите?
Китай поставляє ракети Рашистам чи звідки в їх досі вони?!