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РФ запустила около 120 ракет и 90 дронов. ПВО уничтожило более 140 воздушных целей, - Зеленский

ракети

Войска РФ нанесли массированный комбинированный удар по всем регионам Украины. За эту ночь и утро российские террористы применили дроны различных типов, в частности "шахеды", а также крылатые, баллистические и аэробаллистические ракеты: "Цирконы", "Искандеры", "Кинжалы".

Об этом сообщил в телеграм-канале президент Украины Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.

"В целом около 120 ракет и 90 дронов. Наши силы ПВО уничтожили более 140 воздушных целей. Целью врага была наша энергетическая инфраструктура по всей Украине. К сожалению, есть повреждения объектов от попаданий и падения обломков. В Николаеве в результате атаки дрона два человека погибли и еще шестеро ранены, среди них двое детей. Мои соболезнования родным и близким погибших. По состоянию на сейчас есть обесточенные районы, все необходимые силы привлечены для ликвидации последствий и восстановления", - отметил глава государства.

"Мы благодарны всей нашей противовоздушной обороне, которая была привлечена к отражению этой атаки: зенитным ракетным войскам, нашей авиации - пилотам F-16, "сушек" и МиГов, мобильным огневым группам, РЭБ - все организованно отработали. Спасибо вам за надежную защиту!", - добавляет Зеленский.

Ранее Зеленский заявлял, что Украина готова к зиме. Энергосети децентрализованы, есть договоренности по ракетам для ПВО.

Массированная атака на Украину 17 ноября 2024 года

Как сообщалось, утром 17 ноября российские захватчики осуществили массированный удар по энергосистеме.

Так, россияне трижды ударили по Запорожью, целились по критической инфраструктуре. В Волынской и Винницкой области во время воздушной тревоги враг атаковал энергетическую инфраструктуру.

Также Цензор.НЕТ информировал, что российские оккупанты утром атаковали Николаев несколькими волнами беспилотников. Враг попал в жилой сектор. Кроме того, россияне ночью атаковали Киев беспилотниками, раздались взрывы.

Впоследствии стало известно, что войска РФ атаковали Днепр и область, ранен человек, есть повреждения. Также враг попал по объекту критической инфраструктуры Ровенской области. На Закарпатье зафиксировано падение обломков вражеских ракет и БпЛА. Под ударом была и критическая инфраструктура Ивано-Франковской области.

Автор: 

Зеленский Владимир (20301) ракеты (3566) энергетика (2554) Шахед (969)


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Топ комментарии
+30
Таке враження, що немає журналістів, чи спікерів Генштабу, чи противотряної оборони, які мали б професійно озвучили напад кацапів, бо він і прокурор, і поліціянт, і дипломат, і верховний, і жерналіст, і суддя і танкіст... завжди сує свого носа туди, в чому великий нуль. Ти краще доведи до наріду, де наші ракети, де наші системи ППО? Чому не підняв по тривозі асфальт, щоб відбити дрони і ракетиҐ? Дякувати партнерам, що дали "петріоти", "Іріст Т" та інше, а то б все пролітало, куди цілився кацап.
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17.11.2024 10:17
+26
а де наші ракети? в ************?
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17.11.2024 10:08
+25
Згадайте, у цього падла вчора з самого рання почався словесний пронос - і ми не тільки готові, ми вже навіть розробили, виготовили й проводимо іспити 3 чи 4 (не пам'ятаю точно) видів ракет!!! Доп@здівся, клован обдовбаний..добре йому з бункеру на Банковій хєрню нести..

Тепер ці падли ******** по енергетиці, гинуть люди, а воно ще радісно підніме ціну на ЕЕ до 11 грн, а де ЕЕ - там й вода, тепло, потім паливо - а далі вся комуналка, ліки, продукти..почне друкувати гроші..в нас немає дефолту тільки через закордонну допомогу..
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17.11.2024 10:43
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Правила форума Совет форумчан
Таке враження, що немає журналістів, чи спікерів Генштабу, чи противотряної оборони, які мали б професійно озвучили напад кацапів, бо він і прокурор, і поліціянт, і дипломат, і верховний, і жерналіст, і суддя і танкіст... завжди сує свого носа туди, в чому великий нуль. Ти краще доведи до наріду, де наші ракети, де наші системи ППО? Чому не підняв по тривозі асфальт, щоб відбити дрони і ракетиҐ? Дякувати партнерам, що дали "петріоти", "Іріст Т" та інше, а то б все пролітало, куди цілився кацап.
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17.11.2024 10:17 Ответить
Згадайте, у цього падла вчора з самого рання почався словесний пронос - і ми не тільки готові, ми вже навіть розробили, виготовили й проводимо іспити 3 чи 4 (не пам'ятаю точно) видів ракет!!! Доп@здівся, клован обдовбаний..добре йому з бункеру на Банковій хєрню нести..

Тепер ці падли ******** по енергетиці, гинуть люди, а воно ще радісно підніме ціну на ЕЕ до 11 грн, а де ЕЕ - там й вода, тепло, потім паливо - а далі вся комуналка, ліки, продукти..почне друкувати гроші..в нас немає дефолту тільки через закордонну допомогу..
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17.11.2024 10:43 Ответить
вчорашній доклад "зеленого зрадника" своєму оманському спонсору куйлу всія 3,14дерації зразу приносить"свої плоди" розрухи в Україні і смерті серед українського народу..
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17.11.2024 10:54 Ответить
Зі штатів ухилянтам видніше
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17.11.2024 11:05 Ответить
якщо людина сидить від старлінком наприклад. там не дає наших айпішок, і світить в залежності від аккаута. не спішіть судити.
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17.11.2024 11:09 Ответить
а "чайки українські" в "зелених окулярах" осліпли...від радості, що винищують Україну???
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17.11.2024 11:11 Ответить
Україну винищують такі ухилянти як ти.
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18.11.2024 01:08 Ответить
телепню,прорашистський. Ухилянт це той, хто давав присягу на вірність України, має війскову кафедру, має війскову спеціальність ,або відкосив від повістки (де-які і по чотири рази).Я не можу Тебе назвати ухилянтом, тільки через те, що можливо Ти на світі прожив трохи більше від мене Можливо й таке, що роки прожиті маєш, а розум до Тебе так і в гості не заходив за життя.
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18.11.2024 09:24 Ответить
Ви, щойно, образили призидента...
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17.11.2024 11:13 Ответить
якого? у нас його вже немає
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17.11.2024 11:47 Ответить
а де наші ракети? в ************?
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17.11.2024 10:08 Ответить
https://censor.net/ua/user/154616

Зеленський чекає, коли США передадуть Україні "Нептуни" і "Громи-2".

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17.11.2024 10:52 Ответить
отдаёшь должок родине значит
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17.11.2024 10:09 Ответить
Як би там не було,але схоже що кацапи таки соснули.Слава ППО!!!❤️
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17.11.2024 10:10 Ответить
Якщо не знаєш ще кацапа
Це не людина і не звір!!!
Від нього сморід як від цапа,
Але потвора він, повір.
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17.11.2024 10:12 Ответить
Хоч не спіткнувся, поки біг до камери записати першим відос?
Чекаємо на реальну інформацію - від ЗСУ, щодо типів, кількостей, запущених та знищених цілей.
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17.11.2024 10:13 Ответить
Згідно соціології - під 40% українського населення не вважає Верховного Головнокомандувача відповідальним за результати війни.

Страшно спитати - за що тоді вони вважають його відповідальним?

Мабуть за асфальт.
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17.11.2024 10:14 Ответить
О так і моя сусідка каже що вона не винувата. Коли спочатку за опзж голосувала, потім за зе
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17.11.2024 10:18 Ответить
лярва... Хіба мазе винувате, що дитятко дурнувате?
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17.11.2024 10:45 Ответить
40% українського населення вважає відповідальним за результати війни Кличка та Порошенка.
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17.11.2024 10:32 Ответить
40% клінічних ідіотів, пропала країна
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17.11.2024 11:34 Ответить
50років назад було 99,9%.
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17.11.2024 12:01 Ответить
Підрахуй вЗесвіту, зеличний лідор клінічних ідіотів... Як там вавироджениця, не хочеш їй довічну пенсію в українців сп...ити?
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17.11.2024 10:17 Ответить
О, вилізло вже! Статист чортів!
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17.11.2024 10:19 Ответить
Придурок, віддай булаву і йди в ТЦК! Зроби хоч раз в своєму нікчемному житті щось корисне для України!
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17.11.2024 10:19 Ответить
Головне, що в бюджеті на 2025 рік на велике асфальтівництво виділено в десятки разів більше коштів ніж на виготовлення безпілотників та ракет. Так пабєдім!
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17.11.2024 10:20 Ответить
Після вчорашнього поносу в новинах не віру жлдному слову цього брехуна. Де 12 бригад буз зброї?
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17.11.2024 10:21 Ответить
Але було грандіозно , ракети летять їх збивають і над Україною встає Сонце , по Дудаєву

відтяту голову ***** в формальдегіді в столиці в музеї московського фашизму будуть виставляти скоро
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17.11.2024 10:22 Ответить
"головне медіа країни"
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17.11.2024 10:24 Ответить
Розмова із Шольцем майже годину (можлива також із Трампом) надихнула кремлівського карлика і він вдарив по Україні всім чим мав.
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17.11.2024 10:30 Ответить
Шольц здався #уйлу недостатньо поступливим, тому #уйло вирішило зайвий раз показати Заходу, що його ніхто не зупинить.

Меседж #уйла Заходу: "Постачайте своє ППО, набої і таке інше, але я все одно у будь-який момент зруйную енергетику і продовжу окуповувати нові території, тому краще зупиніть викидати свої гроші і швидше поступіться".

На жаль, тактика Заходу з 2022 2014 2008 р. не спрацювала, а Трамп лише зафіксує це на кривавому папері, на якому нас змусять підписати капітуляцію. Відверто кажучи, при Гарріс було б те саме, збільшувати допомогу вона не збиралась, Байден навіть зараз не дозволяє далекобійні удари по росії, хоча йому вже нічого втрачати, Гарріс робила б те саме.
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17.11.2024 10:41 Ответить
Повідомлення про відремонтовані 60% генерації електроенергії.
Повідомлення про готовність енергетики до зими.
Повідомлення про випробування чотирьох типів ракет власного виробництва.

По енергетиці прилітає 210 засобів ураження.
Дякуємо, що сповістили кацапів, коли вже можна здійснити цей обстріл. Навіщо їм розвідка, коли все можна прочитати у загальнодоступних ЗМІ?
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17.11.2024 10:32 Ответить
Оце вся реакція зеленої влади на масований обстріл? Надзвичайно ''потужно''
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17.11.2024 10:34 Ответить
Це не реакція на слова Зеленського. Так швидко таку кількість ракет і дронів не підготуєш до запуску. Тому дешеве нагнітання на пустому місці коментарі в стилі це реакція на слова.
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17.11.2024 10:40 Ответить
Ще й яка реакція!. кацапи кілька місяців готувались до масового обстрілу, а цей лідор вчора з самого ранку кацапам маякував, що можна вже довбити по енергетиці! Що готові до зими.

Цьому недолугому ротяку давно зашити треба. І галоперідол колоти, щоб друкувати не міг..
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17.11.2024 10:51 Ответить
це є реакція куйла і давно приготованих ракет .Як тільки було зроблено доклад у відкритому вигляді.все приготовлене куйлом ,тут же прилетіло,Не треба "білизни"
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17.11.2024 11:02 Ответить
***** хрипато-гундосо-бункерна.
********, ви там як? Хуже ж не стало? Іржите? Ригочите?
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17.11.2024 10:41 Ответить
підраховують (((
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17.11.2024 11:31 Ответить
Судячи з малюнку , нас обстріляли нашими Нептунами, і ці обриси ракет фігурують майже скрізь.
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17.11.2024 10:44 Ответить
Як зрозуміло з висеру цього кремлядського міньйона, 90 шахідів, 50 ракет збито, 70 ракет влучили в ціль.
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17.11.2024 10:44 Ответить
210 загально запущено, більше 140 знищено, а там - думайте що хочете, бо цього статистика хрін зрозумієш..чи всі влучили, чи щось локаційно втрачено..
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17.11.2024 10:54 Ответить
Кацапські виродки
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17.11.2024 10:54 Ответить
Якщо ви дійсно хочете убезпечите себе від повітряних атак то жінки з дітьми мають піти до посольств США, Санади, Франції, Германії, і інших країн з вимогою надати F-16 і інщі засоби для ППО. Якщо заходи будуть масовими і кожнього дня, то це попаде в телевізійні новини і це приведе до тями західних політиків. Дипломатія має бути народна, а не офісно-закулісна.
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17.11.2024 11:06 Ответить
Лайно ти собаче, тільки ракети на третьому році війни рахуєш?! Сволота Гундоса,де наша відповідь не енерготеррор?! Щоб ти вже подох, гнида!
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17.11.2024 11:16 Ответить
Отакі вони "санкції".....
Китай поставляє ракети Рашистам чи звідки в їх досі вони?!
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17.11.2024 11:20 Ответить
120 (!) і 90 плять не віриться шось бо ... особливо по ракетам ...
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17.11.2024 11:30 Ответить
Так гундосик озвучив зведення ПС ЗСУ.
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17.11.2024 12:31 Ответить
більше вірю в реальність -енергооб"єкти не захищені , до масованих атак не готові, атвєткі тіко "потужними" відосіками...(((
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17.11.2024 11:34 Ответить
Тим часом про Запоріжжя дивна мовчанка, хоча і їм дісталося. А ще пишуть, що F-16 сьогодні захищали........ Буковель.
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17.11.2024 11:39 Ответить
чого це пишуть, відео у мережі гуляє як над буковелем ефка за ракетою летить.
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17.11.2024 12:33 Ответить
І скільки обманок, 70% буде?
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17.11.2024 11:51 Ответить
Дякую силам ППО та вім захисникам Украіни за Вашу роботу. Слава Украіні!
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17.11.2024 12:15 Ответить
 
 