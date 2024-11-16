Украина готова к зиме. Энергосети децентрализованы, есть договоренности о ракетах для ПВО, - Зеленский
Украина сейчас готова к зиме лучше, чем в предыдущие годы войны. Россия накопила средства поражения и будет осуществлять комбинированные удары, но Украина имеет договоренности о поставках ракет для различных систем ПВО.
Об этом глава Украинского государства сообщил в интервью Украинскому Радио, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.
"Мы, безусловно, сильнее готовы к зиме, чем когда-либо во время войны", - рассказал Зеленский.
По словам президента, произошла, в частности, децентрализация энергетической сети.
Он также отметил, что Украина сегодня имеет договоренности по ракетам для различных систем ПВО.
"Не буду говорить в количестве, но сегодня относительно договоренностей о ракетах для Patriot, NASAMS, IRIS-T и многих других систем ПВО мы в очень неплохом положении", - отметил Зеленский.
Он также добавил, что по данным разведки, Россия будет продолжать осуществлять комбинированные удары, накапливать свои силы и наращивать производство для того, чтобы вызвать блэкауты.
"А блэкауты - это, безусловно, недовольство людей, общества", - сказал глава государства.
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Ми абсолютно не готові до цієї зими. Росіяни битимуть по містам при перших морозах | Юрій Ніколов
https://m.youtube.com/watch?v=EVbUaAgqkmQ
Попросила ChatGPT згенерувати мені пафосний текст про об'єднання нації перед обличчям ворога.
Прочитала. Мало не всплакнула від піднесення та захвату. Дійшла висновку, що ЧатГПТ легко може бути президентом України.
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Дорогі співвітчизники!
Сьогодні, коли на нашій землі йде боротьба за свободу, ми, як ніколи раніше, покликані стати єдиним фронтом, потужною та незламною силою, що захищає своє майбутнє. Кожен з нас - це стійка ланка у великому ланцюгу національної єдності, і разом ми творимо непереможну міць, здатну здолати будь-яку навалу.
Наш народ - потужний, стійкий, непохитний! Ми здолали чимало випробувань на своєму шляху, і кожного разу вставали сильнішими, готовими до нових викликів. Наша незламність - це не лише слова, це спадок поколінь, які відстояли нашу землю, культуру, і нашу ідентичність. Ворог не розуміє, що його танки й гармати - ніщо перед нашою внутрішньою силою, перед нашою потужною волею до свободи.
Зараз настав час об'єднатися, як ніколи раніше. Настав час відкинути розбіжності, взятися за руки і, об'єднавши наші незламні серця, спільно захистити наші родини, наших дітей і наш дім. Кожен з нас є незамінним у цій боротьбі. Наша потужна єдність - це найбільша зброя, це те, чого ворог боїться найбільше.
Стійкі духом, потужні в дії та незламні у вірі, ми вистоїмо. Ворог не зламає нас, бо ми єдині, як скеля, яку не здолати жодним штормом. Ми - велика сила, ми - єдина нація. І разом ми переможемо!
Слава незламній нації! Слава кожному, хто творить цю потужну історію перемоги! Слава Україні!
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Щиро ваш,
П̵р̵е̵з̵и̵д̵е̵н̵т̵ ̵У̵к̵р̵а̵ї̵н̵и̵ ̵ChatGPT
ОГОЛОСИВ, так би мовити...
Ми абсолютно не готові до цієї зими. Росіяни битимуть по містам при перших морозах | Юрій Ніколов
https://m.youtube.com/watch?v=EVbUaAgqkmQ
Європа допоможе, режим максимальної економії, скасуйте всі пільги всім!
Робіть додаткову мобілізацію! Ми вистоємо!
Головне не бути першим млинцем для Трампа.
Треба хоч пів-року протриматися.
А там у них більше реальності у головах буде!
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Тим паче, що дровами дозволяється палити...
Зеленьський і його без запинки прочитає..
Без води та електрики зупиняться котельні.
Але воно потужно їсть мівіну з скумбрією…
Кучкр, ти вірно служиш зєрмачій владі, візьми пиріжок
А ти кажеш захищені...