РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6270 посетителей онлайн
Новости
8 676 78

Украина готова к зиме. Энергосети децентрализованы, есть договоренности о ракетах для ПВО, - Зеленский

Зеленський анонсував

Украина сейчас готова к зиме лучше, чем в предыдущие годы войны. Россия накопила средства поражения и будет осуществлять комбинированные удары, но Украина имеет договоренности о поставках ракет для различных систем ПВО.

Об этом глава Украинского государства сообщил в интервью Украинскому Радио, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Мы, безусловно, сильнее готовы к зиме, чем когда-либо во время войны", - рассказал Зеленский.

По словам президента, произошла, в частности, децентрализация энергетической сети.

Он также отметил, что Украина сегодня имеет договоренности по ракетам для различных систем ПВО.

Также читайте: Пока возможность блекаута в Украине не предвидится, - "Укренерго"

"Не буду говорить в количестве, но сегодня относительно договоренностей о ракетах для Patriot, NASAMS, IRIS-T и многих других систем ПВО мы в очень неплохом положении", - отметил Зеленский.

Он также добавил, что по данным разведки, Россия будет продолжать осуществлять комбинированные удары, накапливать свои силы и наращивать производство для того, чтобы вызвать блэкауты.

"А блэкауты - это, безусловно, недовольство людей, общества", - сказал глава государства.

Автор: 

Зеленский Владимир (20301) ракеты (3566) энергетика (2554) блэкаут (27)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+29
"Зелений блекаут не закінчувався для України і її народу" д'якуючи "не лохам з мудрого наріду" починаючи з 2019 року ,
показать весь комментарий
16.11.2024 10:11
+25
Ну от тепер я спокійний. Спасібкі товарісчу вовочкє за нашу спокойну і тьоплую зіму!
показать весь комментарий
16.11.2024 10:08
+25
От тут я почав хвилюватись, для повної паніки найвеличніший лідор всесвіту забув добавити: я це питання взяв на особистий контроль
показать весь комментарий
16.11.2024 10:11
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ну от тепер я спокійний. Спасібкі товарісчу вовочкє за нашу спокойну і тьоплую зіму!
показать весь комментарий
16.11.2024 10:08 Ответить
показать весь комментарий
16.11.2024 10:17 Ответить
Визначення поняття "децентралізації енергетики" відсутнє в національному законодавстві....
показать весь комментарий
16.11.2024 10:10 Ответить
"Зелений блекаут не закінчувався для України і її народу" д'якуючи "не лохам з мудрого наріду" починаючи з 2019 року ,
показать весь комментарий
16.11.2024 10:11 Ответить
нелохам
показать весь комментарий
16.11.2024 20:53 Ответить
То звіздуй на кацапстан, там для тебе мудрий нарід, що ти забув в Україні, нелох безфамільний?
показать весь комментарий
17.11.2024 02:22 Ответить
Ти теж прихильник "зеленого" зійтися десь по середині" за рахунок ураїнських територій , і любитель "шашликів "???
показать весь комментарий
17.11.2024 09:46 Ответить
От тут я почав хвилюватись, для повної паніки найвеличніший лідор всесвіту забув добавити: я це питання взяв на особистий контроль
показать весь комментарий
16.11.2024 10:11 Ответить
А я навпаки, не хвилююся. Якщо вже потужний лідор всесвіту вголос ротом повідомив, що усе нормально буде, то я сьогодні спокійно, без хвилювання поїду придбаю ще бензину для бензогенератора. Бо кому ж вірити, як не найвеличнішому!
показать весь комментарий
16.11.2024 10:28 Ответить
І не дарма. Це чергова зебрехня з гнилої небритої пики кацапського піаніста маланця-малороса, як і шашлична диверсія проти 4-5 сотень тисяч вбитого кацапами мирного цивільного населення України на початку 2022-го.
Ми абсолютно не готові до цієї зими. Росіяни битимуть по містам при перших морозах | Юрій Ніколов
https://m.youtube.com/watch?v=EVbUaAgqkmQ
показать весь комментарий
17.11.2024 02:34 Ответить
Потужжжжно…
показать весь комментарий
16.11.2024 10:12 Ответить
Скільки можна піаритись! Задовбали ці зелені шмарклі, кацабня запустить 200 ракет, 200 шахедів по енергооб'єктам і що тодішмаркля буде говорити, вже розбудував укріплення, що фронт посипався, а звільнення залужного, командирів , до чого привело! Хто має нести відповідальність, чи хто має нести відповідальність , що ешелони з інвалідами виїжджали за кордон! Він хоч може щось взяти на себе, чи тільки бла-бла!
показать весь комментарий
16.11.2024 10:12 Ответить
Анна Оскомина



Попросила ChatGPT згенерувати мені пафосний текст про об'єднання нації перед обличчям ворога.

Прочитала. Мало не всплакнула від піднесення та захвату. Дійшла висновку, що ЧатГПТ легко може бути президентом України.

-----

Дорогі співвітчизники!

Сьогодні, коли на нашій землі йде боротьба за свободу, ми, як ніколи раніше, покликані стати єдиним фронтом, потужною та незламною силою, що захищає своє майбутнє. Кожен з нас - це стійка ланка у великому ланцюгу національної єдності, і разом ми творимо непереможну міць, здатну здолати будь-яку навалу.

Наш народ - потужний, стійкий, непохитний! Ми здолали чимало випробувань на своєму шляху, і кожного разу вставали сильнішими, готовими до нових викликів. Наша незламність - це не лише слова, це спадок поколінь, які відстояли нашу землю, культуру, і нашу ідентичність. Ворог не розуміє, що його танки й гармати - ніщо перед нашою внутрішньою силою, перед нашою потужною волею до свободи.

Зараз настав час об'єднатися, як ніколи раніше. Настав час відкинути розбіжності, взятися за руки і, об'єднавши наші незламні серця, спільно захистити наші родини, наших дітей і наш дім. Кожен з нас є незамінним у цій боротьбі. Наша потужна єдність - це найбільша зброя, це те, чого ворог боїться найбільше.

Стійкі духом, потужні в дії та незламні у вірі, ми вистоїмо. Ворог не зламає нас, бо ми єдині, як скеля, яку не здолати жодним штормом. Ми - велика сила, ми - єдина нація. І разом ми переможемо!

Слава незламній нації! Слава кожному, хто творить цю потужну історію перемоги! Слава Україні!

---

Щиро ваш,

П̵р̵е̵з̵и̵д̵е̵н̵т̵ ̵У̵к̵р̵а̵ї̵н̵и̵ ̵ChatGPT
показать весь комментарий
16.11.2024 10:17 Ответить
5-6 дефективних менеджерів уже скопіювали текст і я не здивуюся, якщо тези з"являться у вечірньому "відосику"...
показать весь комментарий
16.11.2024 10:22 Ответить
Так це гарна промова! зе! більше схожий на генератор випадкових слів.
показать весь комментарий
17.11.2024 11:17 Ответить
Сволото!
показать весь комментарий
16.11.2024 10:19 Ответить
вибір клінічних ідіотів та дегенератів як сам гундос.
показать весь комментарий
16.11.2024 10:26 Ответить
Треба чекати несподіванок.
показать весь комментарий
16.11.2024 10:25 Ответить
Що би зеленський не обіцяв, що би не робив, відповідь завжди однакова. Здохни тварина.
показать весь комментарий
16.11.2024 10:27 Ответить
Знову пафос
показать весь комментарий
16.11.2024 10:28 Ответить
Уу, треба готуватися до проблемм..
показать весь комментарий
16.11.2024 10:29 Ответить
Дрова?
показать весь комментарий
16.11.2024 10:34 Ответить
Коли вибори, Зєля?
показать весь комментарий
16.11.2024 10:31 Ответить
у мене до нього питання------вован, де мій смартфон????????????????
показать весь комментарий
16.11.2024 10:31 Ответить
Марите про нову мобілку ..? Може вам ще й електрику по старім цінам ..
показать весь комментарий
16.11.2024 22:37 Ответить
Домовленості щодо ракет - а як кацапи завтра вдарять? - за таке не можна бубніти
показать весь комментарий
16.11.2024 10:32 Ответить
Ось тепер точно потрібно чекати МАСОВАНОГО НАЛЬОТУ кацапів на енергетику!
ОГОЛОСИВ, так би мовити...
показать весь комментарий
16.11.2024 10:33 Ответить
І то не спроста, бо насправді нічого і ніхто не готовий.

Ми абсолютно не готові до цієї зими. Росіяни битимуть по містам при перших морозах | Юрій Ніколов
https://m.youtube.com/watch?v=EVbUaAgqkmQ
показать весь комментарий
17.11.2024 02:26 Ответить
показать весь комментарий
16.11.2024 10:35 Ответить
Це точно!
показать весь комментарий
16.11.2024 16:33 Ответить
після таких потужних рєчовок, нарід побіжить діставати документи на власні запаси дров. а значить країна стоїть на порозі нового бізнесу для посадовців - продажа довідок на дрова, хмиз, дошки,.... тепер розбагатіємо не гірше ********* - кажуть чиновники.
показать весь комментарий
16.11.2024 10:38 Ответить
Епічний телезвіздун.
показать весь комментарий
16.11.2024 10:40 Ответить
Так він про себе, своїх родичів розповідав, до чого тут ви, а то накинулися на пана.
показать весь комментарий
16.11.2024 10:44 Ответить
Краще б було промовчати Боневтіку, бо більше 9 мільйонів українців перебувають в Європі і я точно впевнений, що вони в безпеці і теплі, половина перебуває на території України і тут 50 на 50, бо якось так сталося при Боневтіку, що все залежить вже не від нього, а від ворога, коли і по чому він кине свої ракети. А та частина, що залишилася на окупованих теритотіях, точно буде без тепла, світла і води. І це все твоя заслуга Боневтіке, це твої пусті обіцянки і витрачання грошей на асфальт, а не оборону.
показать весь комментарий
16.11.2024 10:52 Ответить
бо винен всьому Порошенко.
показать весь комментарий
16.11.2024 11:11 Ответить
Тому що у відповідь на орківські удари по енергетиці, має бути більше ж ударів по їх енергетиці, а для цього пострібно не одні заяви про незламну потужність, а й ракети та дрони.
показать весь комментарий
16.11.2024 11:05 Ответить
не Україна, а можновладці готові. Українцям тільки тарифи та податки підняли.
показать весь комментарий
16.11.2024 11:10 Ответить
Якось тривожно стало! Ми вже їли в травні 2022року шашлики і запивали кавою в Ялті. А тут зима на носі...
показать весь комментарий
16.11.2024 11:12 Ответить
Воно вже як пуйло, про світ знає лише з доповідей єрмака.
показать весь комментарий
16.11.2024 11:12 Ответить
там усе вертиться навколо чліна дЄрмака, скумбрія не заперечує.
показать весь комментарий
16.11.2024 11:28 Ответить
Вавє написали, він прочитав - галочка поставлена
показать весь комментарий
16.11.2024 11:23 Ответить
Час цій брехливій потворні вже язика вирвати.
показать весь комментарий
16.11.2024 11:26 Ответить
Найкраща підготовка - то лупанути по ним, причому не один раз, а регулярно. І не по хаті десь в подмосковьє, а по нафтопереробному заводу. Але союзники такого не бажають, тому лишається просто стояти і закриватися від ударів, періодично пропускаючи. От і весь факт - заводи роблять ракети й дрони, по нам будуть лупити ще хоч років 20, а у відповідь - нічого. Та й рано чи пізно це закінчиться так як закінчиться. Хоча звісно можна почати мантру про асфальт і 73%, може воно якось і полегшає від того, хтозна.
показать весь комментарий
16.11.2024 11:37 Ответить
Як довго ще хрипатий наркоша буде локшину вішати людям?
показать весь комментарий
16.11.2024 12:00 Ответить
Децентралізовано це від'єднані від електростанцій , чи просто неможливо буде ушкоджену мережу замінити,обійти іншою?Чи і то і то разом?
показать весь комментарий
16.11.2024 12:07 Ответить
Володимере Олександровичу, не йдіть на поводу у Трампа із цим перемир'ям.
Європа допоможе, режим максимальної економії, скасуйте всі пільги всім!
Робіть додаткову мобілізацію! Ми вистоємо!
Головне не бути першим млинцем для Трампа.
Треба хоч пів-року протриматися.
А там у них більше реальності у головах буде!
показать весь комментарий
16.11.2024 12:31 Ответить
Зелений шут то вистоїть, а ти навряд
показать весь комментарий
16.11.2024 13:59 Ответить
ви 'його' ще по імью і по батькьщеню ОХРЕНЕТЬ цього........
показать весь комментарий
17.11.2024 20:04 Ответить
я не здивуюся, якщо згодом дізнаюсь, що промови зеленому їбанату у стилі "всьо харашо прікрасная маркіза" пише chatgpt...
показать весь комментарий
16.11.2024 12:37 Ответить
незламно-потужний найвеличніший підготоваст
показать весь комментарий
16.11.2024 12:51 Ответить
Это сигнал для обстрела энергетики?
показать весь комментарий
16.11.2024 13:38 Ответить
Україна готова до зими.
================
Тим паче, що дровами дозволяється палити...
показать весь комментарий
16.11.2024 13:55 Ответить
Коли тебе вже заарештують, зрадник
показать весь комментарий
16.11.2024 14:14 Ответить
Усе це пі.......ш. Від першого слова, до останнього.
показать весь комментарий
16.11.2024 15:51 Ответить
кiна не будеть, електрiчество закiнчилось.
показать весь комментарий
16.11.2024 16:46 Ответить
Мейло порожне
показать весь комментарий
16.11.2024 18:08 Ответить
Навесні 2023 р. ішак також прокукурікав, що Україна готова до контрнаступу. Чим все закінчилось- усім відомо. Воно прокукурікає все, що підсунуть.
показать весь комментарий
16.11.2024 18:15 Ответить
Через тиждень, Зеленьському, спічрайтери в суфльор вставлять інший текст, " де ракети"?
Зеленьський і його без запинки прочитає..
показать весь комментарий
16.11.2024 18:15 Ответить
Нужно подписать указ о короткой и тёплой зиме, делов-то.
показать весь комментарий
16.11.2024 22:08 Ответить
сказати "всі ми тепер сантаклауси"
показать весь комментарий
17.11.2024 00:25 Ответить
Поц рояльный
показать весь комментарий
17.11.2024 00:24 Ответить
Зараз побачимо .Як готова.
показать весь комментарий
17.11.2024 05:48 Ответить
А сьогодні маємо массовану ракетну атаку всіма видами ракет по енергетиці. Це вже не перше співпадіння. Чи не співпадіння?...
показать весь комментарий
17.11.2024 08:04 Ответить
Ото неголена дупа ляпає язиком, а Одеса без електрики та води.
Без води та електрики зупиняться котельні.
Але воно потужно їсть мівіну з скумбрією…
показать весь комментарий
17.11.2024 08:10 Ответить
Воно жере найкращу збалансовану по складу ресторанну їжу, приготовану шеф-кухарями екстра-класу, виготовлену з органічних продуктів, перевірену на шкідливі домішки, отруйні речовини. Шаурму чи мівіну воно може жерти напоказ, і то не факт, що це не заздалегідь приготовані страви в зовсім інших місцях
показать весь комментарий
17.11.2024 09:14 Ответить
І ******* марафєтом…
показать весь комментарий
17.11.2024 09:48 Ответить
Зєля, тобі щойно від *уйла привіти прилетіли. Чума ти язиката!
показать весь комментарий
17.11.2024 08:39 Ответить
адмін де дівся мій допис про членагравця котрий хрепить що дня про наші досягненя і що ми готові до зіми, чи це совпадіня. після його відосиків по Україні прилітае
показать весь комментарий
17.11.2024 13:16 Ответить
Чорноротий
показать весь комментарий
17.11.2024 15:07 Ответить
Так,дрова привезли всім пенсіонерам,А вугілля Петя обіцяв довезти,якщо виберуть пердуни вдруге за гречку та дрова.
показать весь комментарий
17.11.2024 16:03 Ответить
Як казав адмірал Колчак: «Не трогайте артистов, проституток и кучеров. Они служат любой власти»?⁠⁠
Кучкр, ти вірно служиш зєрмачій владі, візьми пиріжок
показать весь комментарий
17.11.2024 19:08 Ответить
Куди летіло туди і прилетіло сьогодні
А ти кажеш захищені...
показать весь комментарий
17.11.2024 19:50 Ответить
 
 