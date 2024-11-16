Украина готова к зиме. Энергосети децентрализованы, есть договоренности о ракетах для ПВО, - Зеленский

Украина сейчас готова к зиме лучше, чем в предыдущие годы войны. Россия накопила средства поражения и будет осуществлять комбинированные удары, но Украина имеет договоренности о поставках ракет для различных систем ПВО.

Об этом глава Украинского государства сообщил в интервью Украинскому Радио, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Мы, безусловно, сильнее готовы к зиме, чем когда-либо во время войны", - рассказал Зеленский.

По словам президента, произошла, в частности, децентрализация энергетической сети.

Он также отметил, что Украина сегодня имеет договоренности по ракетам для различных систем ПВО.

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"Не буду говорить в количестве, но сегодня относительно договоренностей о ракетах для Patriot, NASAMS, IRIS-T и многих других систем ПВО мы в очень неплохом положении", - отметил Зеленский.

Он также добавил, что по данным разведки, Россия будет продолжать осуществлять комбинированные удары, накапливать свои силы и наращивать производство для того, чтобы вызвать блэкауты.

"А блэкауты - это, безусловно, недовольство людей, общества", - сказал глава государства.