Пока возможность блекаута в Украине не предвидится, - "Укренерго"
Компания "Укренерго" пока не предусматривает возможности полного блэкаута в Украине.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в комментарии РБК-Україна заявили в"Укренерго".
"Блэкаут - это большая системная авария, при которой баланс между имеющейся энергией в системе и потреблением нарушен, и "Укренерго" не контролирует работу системы", - отметили в компании.
Там призвали не путать блэкаут с контролируемыми отключениями, которые "Укренерго" именно для того и применяет, чтобы сбалансировать систему в условиях дефицита электроэнергии.
"Сейчас "Укренерго" не предусматривает возможности такой системной аварии в энергосистеме Украины, а также в отдельных ее регионах. Безусловно, это прогноз без учета возможных российских массированных обстрелов", - говорится в сообщении.
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то, позавчора, в києві, свєта була, лише годину.
це, не блекаут?
а, ну то добре.
- Я вам сейчас все объясню.
-я сам что угодно могу объяснить. Я спрашиваю, что происходит?