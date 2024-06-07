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Укрэнерго (640) отключение света (397) блэкаут (27)

Пока возможность блекаута в Украине не предвидится, - "Укренерго"

Блекауту в Україні не буде

Компания "Укренерго" пока не предусматривает возможности полного блэкаута в Украине.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в комментарии РБК-Україна заявили в"Укренерго".

"Блэкаут - это большая системная авария, при которой баланс между имеющейся энергией в системе и потреблением нарушен, и "Укренерго" не контролирует работу системы", - отметили в компании.

Там призвали не путать блэкаут с контролируемыми отключениями, которые "Укренерго" именно для того и применяет, чтобы сбалансировать систему в условиях дефицита электроэнергии.

"Сейчас "Укренерго" не предусматривает возможности такой системной аварии в энергосистеме Украины, а также в отдельных ее регионах. Безусловно, это прогноз без учета возможных российских массированных обстрелов", - говорится в сообщении.

Также читайте: В 12 областях и Киеве вводятся аварийные отключения, - "Укрэнерго"
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Топ комментарии
+4
Укрэнерго должно за свои десятикратные евопейские зарплаты и премии к ним (за поднятие цен почти на 2/3) объяснить, какой сейчас баланс по дням и часам, какое потребление по всем группам, каких %% и кому не хватает и как с этими %% соотносится отключение света 16 часов из 24. А если одним отключают 16-24, а другим не отключают вообще, то надо ещё объяснить, чем эти другие белее (или зеленее) остальных.
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07.06.2024 10:20
+3
Мені теж дуже полегшало, виявляється світло по 6 годин на день це норма.
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07.06.2024 10:04
+3
Ні, то все по плану було
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07.06.2024 10:13
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Це добре !!
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07.06.2024 09:42 Ответить
Фух, тепер набагато легше стало. То виявляється не блекаути були а контрольовані відключення. Так би відразу і сказали, я б легше сприймав відсутність світла. І не матюкався на державу яка блокувала 30 років інвесторів, які хотіли малу генерацію розбудовувати, заради наживи монополії Ахметова. Тільки при клятому баризі в 2017 році прийняли закон про розділення постачальника і електромереж, щоб зруйнувати монополію. Но умний нарід хотів щоб йому, як Зеленський казав «Я вам покажу реальною цену коммуналки». Тепер не жалійтеся. )
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07.06.2024 09:55 Ответить
хммм....
то, позавчора, в києві, свєта була, лише годину.
це, не блекаут?
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07.06.2024 10:03 Ответить
Ні, то все по плану було
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07.06.2024 10:13 Ответить
фуууххххх...
а, ну то добре.
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07.06.2024 10:16 Ответить
то світло "отріцательно" включали
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07.06.2024 11:51 Ответить
Мені теж дуже полегшало, виявляється світло по 6 годин на день це норма.
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07.06.2024 10:04 Ответить
укрэнерго со своими зарплатами по 2 ляма -иди *****!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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07.06.2024 10:08 Ответить
Укрэнерго должно за свои десятикратные евопейские зарплаты и премии к ним (за поднятие цен почти на 2/3) объяснить, какой сейчас баланс по дням и часам, какое потребление по всем группам, каких %% и кому не хватает и как с этими %% соотносится отключение света 16 часов из 24. А если одним отключают 16-24, а другим не отключают вообще, то надо ещё объяснить, чем эти другие белее (или зеленее) остальных.
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07.06.2024 10:20 Ответить
Укрэнерго должно.... объяснить.
- Я вам сейчас все объясню.
-я сам что угодно могу объяснить. Я спрашиваю, что происходит?
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07.06.2024 11:24 Ответить
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07.06.2024 11:36 Ответить
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07.06.2024 12:02 Ответить
Укренерго, де прогноз погоди? Є пропозиція, замінити Укренерго на ворожку на картах. Різниці ніякої, а економія в грн допоможе закупити безпілотники для ЗСУ.
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07.06.2024 10:36 Ответить
А завтра?
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07.06.2024 11:55 Ответить
Синоптики блін То буде то не буде, а може буде але не зовсім, а може зовсім не буде але то не блекаут то планове відключення І взагалі то усе російське іпсо
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07.06.2024 12:06 Ответить
"Чоний кінець "-вам буде на електричному стовбі
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07.06.2024 12:42 Ответить
Не брешіть. Енергетика вже на межі, судячи по відключенням, а зараз літо. Зимою буде що?
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07.06.2024 13:26 Ответить
 
 