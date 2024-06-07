Пока возможность блекаута в Украине не предвидится, - "Укренерго"

Компания "Укренерго" пока не предусматривает возможности полного блэкаута в Украине.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в комментарии РБК-Україна заявили в"Укренерго".

"Блэкаут - это большая системная авария, при которой баланс между имеющейся энергией в системе и потреблением нарушен, и "Укренерго" не контролирует работу системы", - отметили в компании.

Там призвали не путать блэкаут с контролируемыми отключениями, которые "Укренерго" именно для того и применяет, чтобы сбалансировать систему в условиях дефицита электроэнергии.

"Сейчас "Укренерго" не предусматривает возможности такой системной аварии в энергосистеме Украины, а также в отдельных ее регионах. Безусловно, это прогноз без учета возможных российских массированных обстрелов", - говорится в сообщении.

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