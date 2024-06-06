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Укрэнерго (640) отключение света (397)

В 12 областях и Киеве вводятся аварийные отключения, - "Укрэнерго"

Аварійні відключення 6 червня

НЭК "Укрэнерго" применяет аварийные отключения электроэнергии в 12 областях.

Об этом пишут в пресс-службе компании, передает Цензор.НЕТ.

"В связи с превышением лимитов потребления "Укрэнерго" вынуждено применить аварийные отключения для бытовых и промышленных потребителей в таких областях: Волынская, Донецкая, Житомирская, Закарпатская, Запорожская, Львовская, Николаевская, г. Киев и Киевская область, Кировоградская, Одесская, Ривненская, Харьковская", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас в указанных областях возможны перерывы в энергоснабжении объектов критической инфраструктуры.

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Топ комментарии
+9
Все можна спалити - тільки опори якось легше відновити чим ДніпроГЕС і Трипільську ТЕС
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06.06.2024 21:12
+8
І так ляді по 14 годин на добу вимикають. Які ще в них аварійні відключення
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06.06.2024 21:20
+7
Коли вже "наш" уряд чесно розкаже , ЩО вони зроблять до настання зими?
Чи путька досяг своєї мети і тут залишиться тільки спалена земля, а усім готуватися до біженства?
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06.06.2024 21:06
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06.06.2024 20:56 Ответить
Тягнути електрику з Європи - бо нам будуть кранти
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06.06.2024 21:00 Ответить
Все можна спалити - тільки опори якось легше відновити чим ДніпроГЕС і Трипільську ТЕС
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06.06.2024 21:12 Ответить
Можно все приграничные села запитать от соседних сел Польши и Румынии .
Хоть какой выход
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06.06.2024 22:27 Ответить
Коли вже "наш" уряд чесно розкаже , ЩО вони зроблять до настання зими?
Чи путька досяг своєї мети і тут залишиться тільки спалена земля, а усім готуватися до біженства?
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06.06.2024 21:06 Ответить
Будут дальше выполнять указания путина.
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06.06.2024 21:17 Ответить
до зимы? бгг... до конца июня
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06.06.2024 21:29 Ответить
Пів години тому тільки дали!! Дайте хоч зарядити телефони й павербанки..
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06.06.2024 21:07 Ответить
Тє...
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06.06.2024 21:31 Ответить
І так ляді по 14 годин на добу вимикають. Які ще в них аварійні відключення
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06.06.2024 21:20 Ответить
ну то до лоисого мустафи в наем майстра пушут пляско з 13 років тверк прушту питати треба куди грощі діли на укриття для споруд єнергетичних він там сбе у цицко стукав що все прикрито і 22 року не буде
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06.06.2024 21:52 Ответить
За АЕС ні слова.
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06.06.2024 21:22 Ответить
Зеленский, конечно, клоун, но может ты хочешь немного намекнуть, в ком первичная причина этих проблем? Так, упомнуть вскользь, чтоб не забывалось.
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06.06.2024 21:33 Ответить
Це вже "хуженєбудєт", чи буде ще краще?
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06.06.2024 21:29 Ответить
да что вы говорите ******
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06.06.2024 21:30 Ответить
Чому в Донецьку та Горлівці немає аварійних відключень? Це не гуманно!
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06.06.2024 21:42 Ответить
До последнего киловатта...
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06.06.2024 21:47 Ответить
****** У ВЛАСТИ И ПРОСРОЧКА *****.
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06.06.2024 21:49 Ответить
ну от геть не здивуюся, якщо згодом з'ясується, що оце усе - банальний шантаж зелених мародерів, що тупо скористалися ситуацією, подєльниками якої вони і є, усією бандою під дахом Зєлі, її фаворита дермака і дефективних менеджерів, бариг на крові..
p.s. електрики нема, як і в усих звичайних українців, але на досить "бюджетній альтернативі" і енергоефективних приладах вже більше десяти років, тому особистих енергетичних проблем нема ніяких, часто вимкнення світла навіть і не помічаю...
але загалом, для держави, ситуація - лайно... зелені офігіли від безнаказаності.. Червінського звільніть, с.ки зелені...!
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06.06.2024 21:57 Ответить
ЭТО ШОБ УХИЛЯНТЫ НЕ РАССЛАБЛЯЛИСЬ. ШОБ ВОЙНОЙ ПОВАНИВАЛО ПОСТОЯННО !
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06.06.2024 22:08 Ответить
А что скажет чумной Бубон!??? Что скажет Боевой Пуштун!??
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06.06.2024 22:22 Ответить
Кто их тянул за язык в раскрытом епле, про суперПотужную защиту енергообьектов
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06.06.2024 22:24 Ответить
 
 