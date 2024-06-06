В 12 областях и Киеве вводятся аварийные отключения, - "Укрэнерго"
НЭК "Укрэнерго" применяет аварийные отключения электроэнергии в 12 областях.
Об этом пишут в пресс-службе компании, передает Цензор.НЕТ.
"В связи с превышением лимитов потребления "Укрэнерго" вынуждено применить аварийные отключения для бытовых и промышленных потребителей в таких областях: Волынская, Донецкая, Житомирская, Закарпатская, Запорожская, Львовская, Николаевская, г. Киев и Киевская область, Кировоградская, Одесская, Ривненская, Харьковская", - говорится в сообщении.
Отмечается, что сейчас в указанных областях возможны перерывы в энергоснабжении объектов критической инфраструктуры.
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Хоть какой выход
Чи путька досяг своєї мети і тут залишиться тільки спалена земля, а усім готуватися до біженства?
p.s. електрики нема, як і в усих звичайних українців, але на досить "бюджетній альтернативі" і енергоефективних приладах вже більше десяти років, тому особистих енергетичних проблем нема ніяких, часто вимкнення світла навіть і не помічаю...
але загалом, для держави, ситуація - лайно... зелені офігіли від безнаказаності.. Червінського звільніть, с.ки зелені...!