В 12 областях та Києві запроваджуються аварійні відключення, - "Укренерго"

НЕК "Укренерго" застосовує аварійні відключення електроенергії в 12 областях.

Про це пишуть в пресслужбі компанії, передає Цензор.НЕТ.

"У звʼязку з перевищенням лімітів споживання "Укренерго" вимушено застосувати аварійні відключення для побутових та промислових споживачів в таких областях: Волинська, Донецька, Житомирська, Закарпатська, Запорізька, Львівська, Миколаївська, м. Київ та Київська область, Кіровоградська, Одеська, Рівненська, Харківська", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що зазраз в зазначених областях можливі перерви в енергопостачанні обʼєктів критичної інфраструктури.

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