В 12 областях та Києві запроваджуються аварійні відключення, - "Укренерго"
НЕК "Укренерго" застосовує аварійні відключення електроенергії в 12 областях.
Про це пишуть в пресслужбі компанії, передає Цензор.НЕТ.
"У звʼязку з перевищенням лімітів споживання "Укренерго" вимушено застосувати аварійні відключення для побутових та промислових споживачів в таких областях: Волинська, Донецька, Житомирська, Закарпатська, Запорізька, Львівська, Миколаївська, м. Київ та Київська область, Кіровоградська, Одеська, Рівненська, Харківська", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що зазраз в зазначених областях можливі перерви в енергопостачанні обʼєктів критичної інфраструктури.
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Топ коментарі
+9 Валентин Коваль #587289
показати весь коментар06.06.2024 21:12
+8 Ksenia VB
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+7 Ольга Ольга #588222
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Хоть какой выход
Чи путька досяг своєї мети і тут залишиться тільки спалена земля, а усім готуватися до біженства?
p.s. електрики нема, як і в усих звичайних українців, але на досить "бюджетній альтернативі" і енергоефективних приладах вже більше десяти років, тому особистих енергетичних проблем нема ніяких, часто вимкнення світла навіть і не помічаю...
але загалом, для держави, ситуація - лайно... зелені офігіли від безнаказаності.. Червінського звільніть, с.ки зелені...!