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В 12 областях та Києві запроваджуються аварійні відключення, - "Укренерго"

Аварійні відключення 6 червня

НЕК "Укренерго" застосовує аварійні відключення електроенергії в 12 областях.

Про це пишуть в пресслужбі компанії, передає Цензор.НЕТ.

"У звʼязку з перевищенням лімітів споживання "Укренерго" вимушено застосувати аварійні відключення для побутових та промислових споживачів в таких областях: Волинська, Донецька, Житомирська, Закарпатська, Запорізька, Львівська, Миколаївська, м. Київ та Київська область, Кіровоградська, Одеська, Рівненська, Харківська", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що зазраз в зазначених областях можливі перерви в енергопостачанні обʼєктів критичної інфраструктури.

Читайте: Прогноз "Укренерго" на п’ятницю: світло відключатимуть протягом усієї доби, Київ отримає 75% від потреби

Автор: 

Укренерго (2695) відключення світла (1088)


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Топ коментарі
+9
Все можна спалити - тільки опори якось легше відновити чим ДніпроГЕС і Трипільську ТЕС
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06.06.2024 21:12
+8
І так ляді по 14 годин на добу вимикають. Які ще в них аварійні відключення
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06.06.2024 21:20
+7
Коли вже "наш" уряд чесно розкаже , ЩО вони зроблять до настання зими?
Чи путька досяг своєї мети і тут залишиться тільки спалена земля, а усім готуватися до біженства?
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06.06.2024 21:06
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06.06.2024 20:56 Відповісти
Тягнути електрику з Європи - бо нам будуть кранти
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06.06.2024 21:00 Відповісти
Все можна спалити - тільки опори якось легше відновити чим ДніпроГЕС і Трипільську ТЕС
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06.06.2024 21:12 Відповісти
Можно все приграничные села запитать от соседних сел Польши и Румынии .
Хоть какой выход
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06.06.2024 22:27 Відповісти
Коли вже "наш" уряд чесно розкаже , ЩО вони зроблять до настання зими?
Чи путька досяг своєї мети і тут залишиться тільки спалена земля, а усім готуватися до біженства?
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06.06.2024 21:06 Відповісти
Будут дальше выполнять указания путина.
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06.06.2024 21:17 Відповісти
до зимы? бгг... до конца июня
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06.06.2024 21:29 Відповісти
Пів години тому тільки дали!! Дайте хоч зарядити телефони й павербанки..
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06.06.2024 21:07 Відповісти
Тє...
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06.06.2024 21:31 Відповісти
І так ляді по 14 годин на добу вимикають. Які ще в них аварійні відключення
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06.06.2024 21:20 Відповісти
ну то до лоисого мустафи в наем майстра пушут пляско з 13 років тверк прушту питати треба куди грощі діли на укриття для споруд єнергетичних він там сбе у цицко стукав що все прикрито і 22 року не буде
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06.06.2024 21:52 Відповісти
За АЕС ні слова.
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06.06.2024 21:22 Відповісти
Зеленский, конечно, клоун, но может ты хочешь немного намекнуть, в ком первичная причина этих проблем? Так, упомнуть вскользь, чтоб не забывалось.
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06.06.2024 21:33 Відповісти
Це вже "хуженєбудєт", чи буде ще краще?
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06.06.2024 21:29 Відповісти
да что вы говорите ******
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06.06.2024 21:30 Відповісти
Чому в Донецьку та Горлівці немає аварійних відключень? Це не гуманно!
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06.06.2024 21:42 Відповісти
До последнего киловатта...
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06.06.2024 21:47 Відповісти
****** У ВЛАСТИ И ПРОСРОЧКА *****.
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06.06.2024 21:49 Відповісти
ну от геть не здивуюся, якщо згодом з'ясується, що оце усе - банальний шантаж зелених мародерів, що тупо скористалися ситуацією, подєльниками якої вони і є, усією бандою під дахом Зєлі, її фаворита дермака і дефективних менеджерів, бариг на крові..
p.s. електрики нема, як і в усих звичайних українців, але на досить "бюджетній альтернативі" і енергоефективних приладах вже більше десяти років, тому особистих енергетичних проблем нема ніяких, часто вимкнення світла навіть і не помічаю...
але загалом, для держави, ситуація - лайно... зелені офігіли від безнаказаності.. Червінського звільніть, с.ки зелені...!
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06.06.2024 21:57 Відповісти
ЭТО ШОБ УХИЛЯНТЫ НЕ РАССЛАБЛЯЛИСЬ. ШОБ ВОЙНОЙ ПОВАНИВАЛО ПОСТОЯННО !
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06.06.2024 22:08 Відповісти
А что скажет чумной Бубон!??? Что скажет Боевой Пуштун!??
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06.06.2024 22:22 Відповісти
Кто их тянул за язык в раскрытом епле, про суперПотужную защиту енергообьектов
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06.06.2024 22:24 Відповісти
 
 