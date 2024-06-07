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Укренерго (2578) відключення світла (1021) блекаут (77)

Наразі можливості блекауту в Україні не передбачається, - "Укренерго"

Блекауту в Україні не буде

Компанія "Укренерго" наразі не передбачає можливості повного блекауту в Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в коментарі РБК-Україна заявили в "Укренерго".

"Блекаут - це велика системна аварія, за якої баланс між наявною енергію в системі та споживанням порушено, і "Укренерго" не контролює роботу системи", - зазначили в компанії.

Там закликали не плутати блекаут з контрольованими відключеннями, які "Укренерго" саме для того і застосовує, щоб збалансувати систему в умовах дефіциту електроенергії.

"Наразі "Укренерго" не передбачає можливість такої системної аварії в енергосистемі України, а також в окремих її регіонах. Безумовно, це прогноз без урахування можливих російських масованих обстрілів", - йдеться в повідомленні.

Читайте: Запорізька АЕС знову опинялася на межі блекауту, – "Енергоатом" (оновлено)

Автор: 
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Топ коментарі
+4
Укрэнерго должно за свои десятикратные евопейские зарплаты и премии к ним (за поднятие цен почти на 2/3) объяснить, какой сейчас баланс по дням и часам, какое потребление по всем группам, каких %% и кому не хватает и как с этими %% соотносится отключение света 16 часов из 24. А если одним отключают 16-24, а другим не отключают вообще, то надо ещё объяснить, чем эти другие белее (или зеленее) остальных.
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07.06.2024 10:20
+3
Мені теж дуже полегшало, виявляється світло по 6 годин на день це норма.
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07.06.2024 10:04
+3
Ні, то все по плану було
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07.06.2024 10:13
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Це добре !!
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07.06.2024 09:42 Відповісти
Фух, тепер набагато легше стало. То виявляється не блекаути були а контрольовані відключення. Так би відразу і сказали, я б легше сприймав відсутність світла. І не матюкався на державу яка блокувала 30 років інвесторів, які хотіли малу генерацію розбудовувати, заради наживи монополії Ахметова. Тільки при клятому баризі в 2017 році прийняли закон про розділення постачальника і електромереж, щоб зруйнувати монополію. Но умний нарід хотів щоб йому, як Зеленський казав «Я вам покажу реальною цену коммуналки». Тепер не жалійтеся. )
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07.06.2024 09:55 Відповісти
хммм....
то, позавчора, в києві, свєта була, лише годину.
це, не блекаут?
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07.06.2024 10:03 Відповісти
Ні, то все по плану було
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07.06.2024 10:13 Відповісти
фуууххххх...
а, ну то добре.
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07.06.2024 10:16 Відповісти
то світло "отріцательно" включали
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07.06.2024 11:51 Відповісти
Мені теж дуже полегшало, виявляється світло по 6 годин на день це норма.
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07.06.2024 10:04 Відповісти
укрэнерго со своими зарплатами по 2 ляма -иди *****!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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07.06.2024 10:08 Відповісти
Укрэнерго должно за свои десятикратные евопейские зарплаты и премии к ним (за поднятие цен почти на 2/3) объяснить, какой сейчас баланс по дням и часам, какое потребление по всем группам, каких %% и кому не хватает и как с этими %% соотносится отключение света 16 часов из 24. А если одним отключают 16-24, а другим не отключают вообще, то надо ещё объяснить, чем эти другие белее (или зеленее) остальных.
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07.06.2024 10:20 Відповісти
Укрэнерго должно.... объяснить.
- Я вам сейчас все объясню.
-я сам что угодно могу объяснить. Я спрашиваю, что происходит?
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07.06.2024 11:24 Відповісти
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07.06.2024 11:36 Відповісти
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07.06.2024 12:02 Відповісти
Укренерго, де прогноз погоди? Є пропозиція, замінити Укренерго на ворожку на картах. Різниці ніякої, а економія в грн допоможе закупити безпілотники для ЗСУ.
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07.06.2024 10:36 Відповісти
А завтра?
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07.06.2024 11:55 Відповісти
Синоптики блін То буде то не буде, а може буде але не зовсім, а може зовсім не буде але то не блекаут то планове відключення І взагалі то усе російське іпсо
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07.06.2024 12:06 Відповісти
"Чоний кінець "-вам буде на електричному стовбі
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07.06.2024 12:42 Відповісти
Не брешіть. Енергетика вже на межі, судячи по відключенням, а зараз літо. Зимою буде що?
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07.06.2024 13:26 Відповісти
 
 