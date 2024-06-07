Наразі можливості блекауту в Україні не передбачається, - "Укренерго"
Компанія "Укренерго" наразі не передбачає можливості повного блекауту в Україні.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в коментарі РБК-Україна заявили в "Укренерго".
"Блекаут - це велика системна аварія, за якої баланс між наявною енергію в системі та споживанням порушено, і "Укренерго" не контролює роботу системи", - зазначили в компанії.
Там закликали не плутати блекаут з контрольованими відключеннями, які "Укренерго" саме для того і застосовує, щоб збалансувати систему в умовах дефіциту електроенергії.
"Наразі "Укренерго" не передбачає можливість такої системної аварії в енергосистемі України, а також в окремих її регіонах. Безумовно, це прогноз без урахування можливих російських масованих обстрілів", - йдеться в повідомленні.
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то, позавчора, в києві, свєта була, лише годину.
це, не блекаут?
а, ну то добре.
- Я вам сейчас все объясню.
-я сам что угодно могу объяснить. Я спрашиваю, что происходит?