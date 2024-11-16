Україна готова до зими. Енергомережі децентралізовано, є домовленості щодо ракет для ППО, - Зеленський
Україна наразі готова до зими краще, ніж у попередні роки війни. Росія накопичила засоби ураження і здійснюватиме комбіновані удари, але Україна має домовленості щодо постачання ракет для різних систем ППО.
Про це глава Української держави повідомив в інтерв’ю Українському Радіо, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Ми, безумовно, сильніше готові до зими, ніж будь-коли у час війни", - розповів Зеленський.
За словами президента, відбулася, зокрема, децентралізація енергетичної мережі.
Він також відзначив, що Україна сьогодні має домовленості щодо ракет для різних систем ППО.
"Не буду говорити в кількості, але сьогодні стосовно домовленостей про ракети для Patriot, NASAMS, IRIS-T та багатьох інших систем ППО ми знаходимося у дуже непоганому положенні", - зауважив Зеленський.
Він також додав, що за даними розвідки, Росія буде продовжувати здійснювати комбіновані удари, накопичувати свої сили та нарощувати виробництво для того, щоб спричинити блекаути.
"А блекаути - це, беззаперечно, незадоволення людей, суспільства", - сказав глава держави.
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Ми абсолютно не готові до цієї зими. Росіяни битимуть по містам при перших морозах | Юрій Ніколов
https://m.youtube.com/watch?v=EVbUaAgqkmQ
Попросила ChatGPT згенерувати мені пафосний текст про об'єднання нації перед обличчям ворога.
Прочитала. Мало не всплакнула від піднесення та захвату. Дійшла висновку, що ЧатГПТ легко може бути президентом України.
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Дорогі співвітчизники!
Сьогодні, коли на нашій землі йде боротьба за свободу, ми, як ніколи раніше, покликані стати єдиним фронтом, потужною та незламною силою, що захищає своє майбутнє. Кожен з нас - це стійка ланка у великому ланцюгу національної єдності, і разом ми творимо непереможну міць, здатну здолати будь-яку навалу.
Наш народ - потужний, стійкий, непохитний! Ми здолали чимало випробувань на своєму шляху, і кожного разу вставали сильнішими, готовими до нових викликів. Наша незламність - це не лише слова, це спадок поколінь, які відстояли нашу землю, культуру, і нашу ідентичність. Ворог не розуміє, що його танки й гармати - ніщо перед нашою внутрішньою силою, перед нашою потужною волею до свободи.
Зараз настав час об'єднатися, як ніколи раніше. Настав час відкинути розбіжності, взятися за руки і, об'єднавши наші незламні серця, спільно захистити наші родини, наших дітей і наш дім. Кожен з нас є незамінним у цій боротьбі. Наша потужна єдність - це найбільша зброя, це те, чого ворог боїться найбільше.
Стійкі духом, потужні в дії та незламні у вірі, ми вистоїмо. Ворог не зламає нас, бо ми єдині, як скеля, яку не здолати жодним штормом. Ми - велика сила, ми - єдина нація. І разом ми переможемо!
Слава незламній нації! Слава кожному, хто творить цю потужну історію перемоги! Слава Україні!
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Щиро ваш,
П̵р̵е̵з̵и̵д̵е̵н̵т̵ ̵У̵к̵р̵а̵ї̵н̵и̵ ̵ChatGPT
ОГОЛОСИВ, так би мовити...
Ми абсолютно не готові до цієї зими. Росіяни битимуть по містам при перших морозах | Юрій Ніколов
https://m.youtube.com/watch?v=EVbUaAgqkmQ
Європа допоможе, режим максимальної економії, скасуйте всі пільги всім!
Робіть додаткову мобілізацію! Ми вистоємо!
Головне не бути першим млинцем для Трампа.
Треба хоч пів-року протриматися.
А там у них більше реальності у головах буде!
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Тим паче, що дровами дозволяється палити...
Зеленьський і його без запинки прочитає..
Без води та електрики зупиняться котельні.
Але воно потужно їсть мівіну з скумбрією…
Кучкр, ти вірно служиш зєрмачій владі, візьми пиріжок
А ти кажеш захищені...