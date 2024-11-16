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Новини
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Україна готова до зими. Енергомережі децентралізовано, є домовленості щодо ракет для ППО, - Зеленський

Зеленський анонсував

Україна наразі готова до зими краще, ніж у попередні роки війни. Росія накопичила засоби ураження і здійснюватиме комбіновані удари, але Україна має домовленості щодо постачання ракет для різних систем ППО.

Про це глава Української держави повідомив в інтерв’ю Українському Радіо, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми, безумовно, сильніше готові до зими, ніж будь-коли у час війни", - розповів Зеленський.

За словами президента, відбулася, зокрема, децентралізація енергетичної мережі.

Він також відзначив, що Україна сьогодні має домовленості щодо ракет для різних систем ППО.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Імовірність блекауту в Україні є, але вона низька, – топменеджер ДТЕК

"Не буду говорити в кількості, але сьогодні стосовно домовленостей про ракети для Patriot, NASAMS, IRIS-T та багатьох інших систем ППО ми знаходимося у дуже непоганому положенні", - зауважив Зеленський.

Він також додав, що за даними розвідки, Росія буде продовжувати здійснювати комбіновані удари, накопичувати свої сили та нарощувати виробництво для того, щоб спричинити блекаути.

"А блекаути - це, беззаперечно, незадоволення людей, суспільства", - сказав глава держави.

Автор: 

Зеленський (23659) ракети (4000) енергетика (2576) блекаут (79)


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Топ коментарі
+29
"Зелений блекаут не закінчувався для України і її народу" д'якуючи "не лохам з мудрого наріду" починаючи з 2019 року ,
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16.11.2024 10:11
+25
Ну от тепер я спокійний. Спасібкі товарісчу вовочкє за нашу спокойну і тьоплую зіму!
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16.11.2024 10:08
+25
От тут я почав хвилюватись, для повної паніки найвеличніший лідор всесвіту забув добавити: я це питання взяв на особистий контроль
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16.11.2024 10:11
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Ну от тепер я спокійний. Спасібкі товарісчу вовочкє за нашу спокойну і тьоплую зіму!
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16.11.2024 10:08 Відповісти
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16.11.2024 10:17 Відповісти
Визначення поняття "децентралізації енергетики" відсутнє в національному законодавстві....
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16.11.2024 10:10 Відповісти
"Зелений блекаут не закінчувався для України і її народу" д'якуючи "не лохам з мудрого наріду" починаючи з 2019 року ,
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16.11.2024 10:11 Відповісти
нелохам
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16.11.2024 20:53 Відповісти
То звіздуй на кацапстан, там для тебе мудрий нарід, що ти забув в Україні, нелох безфамільний?
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17.11.2024 02:22 Відповісти
Ти теж прихильник "зеленого" зійтися десь по середині" за рахунок ураїнських територій , і любитель "шашликів "???
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17.11.2024 09:46 Відповісти
От тут я почав хвилюватись, для повної паніки найвеличніший лідор всесвіту забув добавити: я це питання взяв на особистий контроль
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16.11.2024 10:11 Відповісти
А я навпаки, не хвилююся. Якщо вже потужний лідор всесвіту вголос ротом повідомив, що усе нормально буде, то я сьогодні спокійно, без хвилювання поїду придбаю ще бензину для бензогенератора. Бо кому ж вірити, як не найвеличнішому!
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16.11.2024 10:28 Відповісти
І не дарма. Це чергова зебрехня з гнилої небритої пики кацапського піаніста маланця-малороса, як і шашлична диверсія проти 4-5 сотень тисяч вбитого кацапами мирного цивільного населення України на початку 2022-го.
Ми абсолютно не готові до цієї зими. Росіяни битимуть по містам при перших морозах | Юрій Ніколов
https://m.youtube.com/watch?v=EVbUaAgqkmQ
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17.11.2024 02:34 Відповісти
Потужжжжно…
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16.11.2024 10:12 Відповісти
Скільки можна піаритись! Задовбали ці зелені шмарклі, кацабня запустить 200 ракет, 200 шахедів по енергооб'єктам і що тодішмаркля буде говорити, вже розбудував укріплення, що фронт посипався, а звільнення залужного, командирів , до чого привело! Хто має нести відповідальність, чи хто має нести відповідальність , що ешелони з інвалідами виїжджали за кордон! Він хоч може щось взяти на себе, чи тільки бла-бла!
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16.11.2024 10:12 Відповісти
Анна Оскомина



Попросила ChatGPT згенерувати мені пафосний текст про об'єднання нації перед обличчям ворога.

Прочитала. Мало не всплакнула від піднесення та захвату. Дійшла висновку, що ЧатГПТ легко може бути президентом України.

-----

Дорогі співвітчизники!

Сьогодні, коли на нашій землі йде боротьба за свободу, ми, як ніколи раніше, покликані стати єдиним фронтом, потужною та незламною силою, що захищає своє майбутнє. Кожен з нас - це стійка ланка у великому ланцюгу національної єдності, і разом ми творимо непереможну міць, здатну здолати будь-яку навалу.

Наш народ - потужний, стійкий, непохитний! Ми здолали чимало випробувань на своєму шляху, і кожного разу вставали сильнішими, готовими до нових викликів. Наша незламність - це не лише слова, це спадок поколінь, які відстояли нашу землю, культуру, і нашу ідентичність. Ворог не розуміє, що його танки й гармати - ніщо перед нашою внутрішньою силою, перед нашою потужною волею до свободи.

Зараз настав час об'єднатися, як ніколи раніше. Настав час відкинути розбіжності, взятися за руки і, об'єднавши наші незламні серця, спільно захистити наші родини, наших дітей і наш дім. Кожен з нас є незамінним у цій боротьбі. Наша потужна єдність - це найбільша зброя, це те, чого ворог боїться найбільше.

Стійкі духом, потужні в дії та незламні у вірі, ми вистоїмо. Ворог не зламає нас, бо ми єдині, як скеля, яку не здолати жодним штормом. Ми - велика сила, ми - єдина нація. І разом ми переможемо!

Слава незламній нації! Слава кожному, хто творить цю потужну історію перемоги! Слава Україні!

---

Щиро ваш,

П̵р̵е̵з̵и̵д̵е̵н̵т̵ ̵У̵к̵р̵а̵ї̵н̵и̵ ̵ChatGPT
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16.11.2024 10:17 Відповісти
5-6 дефективних менеджерів уже скопіювали текст і я не здивуюся, якщо тези з"являться у вечірньому "відосику"...
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16.11.2024 10:22 Відповісти
Так це гарна промова! зе! більше схожий на генератор випадкових слів.
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17.11.2024 11:17 Відповісти
Сволото!
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16.11.2024 10:19 Відповісти
вибір клінічних ідіотів та дегенератів як сам гундос.
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16.11.2024 10:26 Відповісти
Треба чекати несподіванок.
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16.11.2024 10:25 Відповісти
Що би зеленський не обіцяв, що би не робив, відповідь завжди однакова. Здохни тварина.
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16.11.2024 10:27 Відповісти
Знову пафос
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16.11.2024 10:28 Відповісти
Уу, треба готуватися до проблемм..
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16.11.2024 10:29 Відповісти
Дрова?
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16.11.2024 10:34 Відповісти
Коли вибори, Зєля?
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16.11.2024 10:31 Відповісти
у мене до нього питання------вован, де мій смартфон????????????????
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16.11.2024 10:31 Відповісти
Марите про нову мобілку ..? Може вам ще й електрику по старім цінам ..
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16.11.2024 22:37 Відповісти
Домовленості щодо ракет - а як кацапи завтра вдарять? - за таке не можна бубніти
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16.11.2024 10:32 Відповісти
Ось тепер точно потрібно чекати МАСОВАНОГО НАЛЬОТУ кацапів на енергетику!
ОГОЛОСИВ, так би мовити...
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16.11.2024 10:33 Відповісти
І то не спроста, бо насправді нічого і ніхто не готовий.

Ми абсолютно не готові до цієї зими. Росіяни битимуть по містам при перших морозах | Юрій Ніколов
https://m.youtube.com/watch?v=EVbUaAgqkmQ
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17.11.2024 02:26 Відповісти
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16.11.2024 10:35 Відповісти
Це точно!
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16.11.2024 16:33 Відповісти
після таких потужних рєчовок, нарід побіжить діставати документи на власні запаси дров. а значить країна стоїть на порозі нового бізнесу для посадовців - продажа довідок на дрова, хмиз, дошки,.... тепер розбагатіємо не гірше ********* - кажуть чиновники.
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16.11.2024 10:38 Відповісти
Епічний телезвіздун.
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16.11.2024 10:40 Відповісти
Так він про себе, своїх родичів розповідав, до чого тут ви, а то накинулися на пана.
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16.11.2024 10:44 Відповісти
Краще б було промовчати Боневтіку, бо більше 9 мільйонів українців перебувають в Європі і я точно впевнений, що вони в безпеці і теплі, половина перебуває на території України і тут 50 на 50, бо якось так сталося при Боневтіку, що все залежить вже не від нього, а від ворога, коли і по чому він кине свої ракети. А та частина, що залишилася на окупованих теритотіях, точно буде без тепла, світла і води. І це все твоя заслуга Боневтіке, це твої пусті обіцянки і витрачання грошей на асфальт, а не оборону.
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16.11.2024 10:52 Відповісти
бо винен всьому Порошенко.
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16.11.2024 11:11 Відповісти
Тому що у відповідь на орківські удари по енергетиці, має бути більше ж ударів по їх енергетиці, а для цього пострібно не одні заяви про незламну потужність, а й ракети та дрони.
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16.11.2024 11:05 Відповісти
не Україна, а можновладці готові. Українцям тільки тарифи та податки підняли.
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16.11.2024 11:10 Відповісти
Якось тривожно стало! Ми вже їли в травні 2022року шашлики і запивали кавою в Ялті. А тут зима на носі...
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16.11.2024 11:12 Відповісти
Воно вже як пуйло, про світ знає лише з доповідей єрмака.
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16.11.2024 11:12 Відповісти
там усе вертиться навколо чліна дЄрмака, скумбрія не заперечує.
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16.11.2024 11:28 Відповісти
Вавє написали, він прочитав - галочка поставлена
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16.11.2024 11:23 Відповісти
Час цій брехливій потворні вже язика вирвати.
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16.11.2024 11:26 Відповісти
Найкраща підготовка - то лупанути по ним, причому не один раз, а регулярно. І не по хаті десь в подмосковьє, а по нафтопереробному заводу. Але союзники такого не бажають, тому лишається просто стояти і закриватися від ударів, періодично пропускаючи. От і весь факт - заводи роблять ракети й дрони, по нам будуть лупити ще хоч років 20, а у відповідь - нічого. Та й рано чи пізно це закінчиться так як закінчиться. Хоча звісно можна почати мантру про асфальт і 73%, може воно якось і полегшає від того, хтозна.
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16.11.2024 11:37 Відповісти
Як довго ще хрипатий наркоша буде локшину вішати людям?
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16.11.2024 12:00 Відповісти
Децентралізовано це від'єднані від електростанцій , чи просто неможливо буде ушкоджену мережу замінити,обійти іншою?Чи і то і то разом?
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16.11.2024 12:07 Відповісти
Володимере Олександровичу, не йдіть на поводу у Трампа із цим перемир'ям.
Європа допоможе, режим максимальної економії, скасуйте всі пільги всім!
Робіть додаткову мобілізацію! Ми вистоємо!
Головне не бути першим млинцем для Трампа.
Треба хоч пів-року протриматися.
А там у них більше реальності у головах буде!
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16.11.2024 12:31 Відповісти
Зелений шут то вистоїть, а ти навряд
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16.11.2024 13:59 Відповісти
ви 'його' ще по імью і по батькьщеню ОХРЕНЕТЬ цього........
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17.11.2024 20:04 Відповісти
я не здивуюся, якщо згодом дізнаюсь, що промови зеленому їбанату у стилі "всьо харашо прікрасная маркіза" пише chatgpt...
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16.11.2024 12:37 Відповісти
незламно-потужний найвеличніший підготоваст
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16.11.2024 12:51 Відповісти
Это сигнал для обстрела энергетики?
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16.11.2024 13:38 Відповісти
Україна готова до зими.
================
Тим паче, що дровами дозволяється палити...
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16.11.2024 13:55 Відповісти
Коли тебе вже заарештують, зрадник
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16.11.2024 14:14 Відповісти
Усе це пі.......ш. Від першого слова, до останнього.
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16.11.2024 15:51 Відповісти
кiна не будеть, електрiчество закiнчилось.
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16.11.2024 16:46 Відповісти
Мейло порожне
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16.11.2024 18:08 Відповісти
Навесні 2023 р. ішак також прокукурікав, що Україна готова до контрнаступу. Чим все закінчилось- усім відомо. Воно прокукурікає все, що підсунуть.
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16.11.2024 18:15 Відповісти
Через тиждень, Зеленьському, спічрайтери в суфльор вставлять інший текст, " де ракети"?
Зеленьський і його без запинки прочитає..
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16.11.2024 18:15 Відповісти
Нужно подписать указ о короткой и тёплой зиме, делов-то.
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16.11.2024 22:08 Відповісти
сказати "всі ми тепер сантаклауси"
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17.11.2024 00:25 Відповісти
Поц рояльный
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17.11.2024 00:24 Відповісти
Зараз побачимо .Як готова.
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17.11.2024 05:48 Відповісти
А сьогодні маємо массовану ракетну атаку всіма видами ракет по енергетиці. Це вже не перше співпадіння. Чи не співпадіння?...
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17.11.2024 08:04 Відповісти
Ото неголена дупа ляпає язиком, а Одеса без електрики та води.
Без води та електрики зупиняться котельні.
Але воно потужно їсть мівіну з скумбрією…
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17.11.2024 08:10 Відповісти
Воно жере найкращу збалансовану по складу ресторанну їжу, приготовану шеф-кухарями екстра-класу, виготовлену з органічних продуктів, перевірену на шкідливі домішки, отруйні речовини. Шаурму чи мівіну воно може жерти напоказ, і то не факт, що це не заздалегідь приготовані страви в зовсім інших місцях
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17.11.2024 09:14 Відповісти
І ******* марафєтом…
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17.11.2024 09:48 Відповісти
Зєля, тобі щойно від *уйла привіти прилетіли. Чума ти язиката!
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17.11.2024 08:39 Відповісти
адмін де дівся мій допис про членагравця котрий хрепить що дня про наші досягненя і що ми готові до зіми, чи це совпадіня. після його відосиків по Україні прилітае
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17.11.2024 13:16 Відповісти
Чорноротий
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17.11.2024 15:07 Відповісти
Так,дрова привезли всім пенсіонерам,А вугілля Петя обіцяв довезти,якщо виберуть пердуни вдруге за гречку та дрова.
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17.11.2024 16:03 Відповісти
Як казав адмірал Колчак: «Не трогайте артистов, проституток и кучеров. Они служат любой власти»?⁠⁠
Кучкр, ти вірно служиш зєрмачій владі, візьми пиріжок
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17.11.2024 19:08 Відповісти
Куди летіло туди і прилетіло сьогодні
А ти кажеш захищені...
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17.11.2024 19:50 Відповісти
 
 