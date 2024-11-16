Україна готова до зими. Енергомережі децентралізовано, є домовленості щодо ракет для ППО, - Зеленський

Україна наразі готова до зими краще, ніж у попередні роки війни. Росія накопичила засоби ураження і здійснюватиме комбіновані удари, але Україна має домовленості щодо постачання ракет для різних систем ППО.

Про це глава Української держави повідомив в інтерв’ю Українському Радіо, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми, безумовно, сильніше готові до зими, ніж будь-коли у час війни", - розповів Зеленський.

За словами президента, відбулася, зокрема, децентралізація енергетичної мережі.

Він також відзначив, що Україна сьогодні має домовленості щодо ракет для різних систем ППО.

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"Не буду говорити в кількості, але сьогодні стосовно домовленостей про ракети для Patriot, NASAMS, IRIS-T та багатьох інших систем ППО ми знаходимося у дуже непоганому положенні", - зауважив Зеленський.

Він також додав, що за даними розвідки, Росія буде продовжувати здійснювати комбіновані удари, накопичувати свої сили та нарощувати виробництво для того, щоб спричинити блекаути.

"А блекаути - це, беззаперечно, незадоволення людей, суспільства", - сказав глава держави.