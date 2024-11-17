Знищено 102 зі 120 ракет та 42 із 90 дронів, - Повітряні сили
У ніч на 17 листопада 2024 року російські окупанти здійснили масований комбінований удар по об’єктах енергетичного сектору України ракетами різних типів повітряного, наземного та морського базування, а також ударними БпЛА типу "Shahed".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.
Скільки цілей запустив ворог?
Загалом, за попередніми даними, радіотехнічними військами Повітряних Сил ЗС України виявлено та здійснено супровід 210 повітряних цілей противника - 120 ракет та 90 БпЛА.
По типах:
- 1 гіперзвукова корабельна ракета 3М22 "Циркон";
- 8 аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал";
- 101 крилата ракета Х-101, "Калібр";
- 1 балістична ракета "Іскандер-М";
- 4 крилаті/протирадіолокаційні ракети Х-22/Х-31П;
- 5 керованих авіаційних ракет Х-59/Х-69;
- 90 ударних БпЛА/дронів невстановленого типу.
До повітряного нападу противник залучив 7 стратегічних бомбардувальників Ту-160 та 16 Ту-95МС, 2 дальні бомбардувальники Ту-22М3, 5 винищувачів-бомбардувальників Су-34, 4 винищувачі Су-27, 10 винищувачів МіГ-31К, 4 кораблі - носії крилатих ракет.
Що вдалося знищити нашій ППО?
За даними Повітряних сил, упродовж ночі по маршруту слідування ракет та дронів працювали усі наявні сили та засоби протиповітряної оборони. Залучалась авіація, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.
За попередніми даними, станом на 12.00 є інформація про збиття 144 повітряних цілей - 102 ракет та 42 БпЛА:
- 1 гіперзвукової корабельної ракети 3М22 "Циркон";
- 7 аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал";
- 85 крилатих ракет Х-101,"Калібр";
- 4 крилатих/протирадіолокаційних ракет Х-22/Х-31П;
- 5 керованих авіаційних ракет Х-59/69;
- 42 ударних БпЛА/дронів невстановленого типу (із районів Курськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ – рф.).
Внаслідок активної протидії Сил оборони 41 ворожий БпЛА локаційно втрачено у різних регіонах України, ще два БпЛА полетіли в бік росії та тимчасово окупованої території.
Де працювала ППО?
Протиповітряна оборона працювала майже у всіх регіонах України - у Київській, Черкаській, Кіровоградській, Чернігівській, Сумській, Харківській, Полтавській, Одеській, Миколаївській, Запорізькій, Дніпропетровській, Житомирській, Вінницькій, Хмельницькій, Тернопільській, Івано-Франківській, Рівненській, Волинській та Львівській областях.
Масована атака на Україну 17 листопада 2024 року
Як повідомлялося, зранку 17 листопада російські загарбники здійснили масований удар по енергосистемі.
Так, росіяни тричі вдарили по Запоріжжю, цілили по критичній інфраструктурі. У Волинській та Вінницькій області під час повітряної тривоги ворог атакував енергетичну інфраструктуру.
Також Цензор.НЕТ інформував, що російські окупанти зранку атакували Миколаїв декількома хвилями безпілотників. Ворог влучив у житловий сектор. Окрім того, росіяни вночі атакували Київ безпілотниками, пролунали вибухи.
Згодом стало відомо, що війська РФ атакували Дніпро та область, поранено людину, є пошкодження. Також ворог поцілив по об’єкту критичної інфраструктури Рівненщини.
Російські загарбники під час повітряної тривоги атакували Кривий Ріг. Зафіксовано влучання в обʼєкт інфраструктури, лікарні перейшли на генератори.
За повідомлення ДТЕК, внаслідок атак було серйозно пошкоджено обладнання теплоелектростанцій. Це вже восьма масована атака на енергетичні підприємства компанії за цей рік. Всього з початку повномасштабного вторгнення теплоелектростанції ДТЕК були обстріляні понад 190 разів.
У лісових масивах Мукачівського та Рахівського районів Закарпатської області за межами населених пунктів зафіксовано падіння уламків ворожих ракет та БпЛА.
Також ворог вдарив по об'єкту критичної інфраструктури в Івано-Франківській області.
Через масований ворожий обстріл знеструмлені декілька залізничних ділянок на півдні, заході та північному сході України. На Дніпропетровщині загинули двоє залізничників.
На Черкащині Сили оборони збили 7 "шахедів" та дві крилаті ракети, пошкоджено будинок та лінію електропередач, горіла лісова підстилка. На Одещині постраждала енергетична інфраструктура, є перебої з постачанням тепла, води та електроенергії, дві людини загинули, постраждав підліток.
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Позаштатний радник Зеленського Ендрю Мак допомагає президенту вибудувати комунікацію з людьми Трампа - джерела NV.
Він є людиною достатньо наближеною до президента. Кожного разу, коли президент приїжджає до Вашингтону, він має зустріч з Ендрю Маком. Він консультує президента. Якщо якісь відповідні контакти з трампістами є, то Ендрю Мак радить президенту, які краще меседжі вибудовувати. І взагалі, окремі представники Офісу президента називали Ендрю Мака ледь не основним "республіканцем" через те, що у нього є контакти з республіканцями і він абсолютно долучений.
Ендрю Мак став радником президента ще у 2019 році. Його до Зеленського привів Андрій Єрмак. Однак свого часу Мак був лоббістом в США інтересів наближеного до Путіна російського олігарха Олега Дерипаски.
Також Мак очолював вашингтонський офіс української юрфірми Asters, серед партнерів якої свого часу був екс-міністр оборони Олексій Рєзніков. Однак раніше він керував аналогічним американським підрозділом російського адвокатського бюро "Єгоров, Пугинський, Афанасьєв і партнери" (ЕПАіП). Єгоров був однокурсником Володимира Путіна, а також навчав Дмитра Мєдвєдєва.
А як ***** дослухалось Трампа не ескалювати. Мда
зе!гундос сцикує?
що нам заважає, своєю зброєю?
байден?
Так от: ті 100 ракет, про які казало найвеличніше робилися не для ударів по московії (бо тоді б їх не накопичилось стільки, якщо вони є взагалі), а для піару про потужну потужність янєлоха невтікшого з огляду на вибори, до яких вони готуються вже майже 5,5 років.
Та й не потрібна дєрьмаку будь-яка перемога України. Тож найверховніший хриплосик буде й надалі зачитувати з папірця чи суфлера правильні слова, але нічого не буде робити або буде робити навпаки (як останні ті ж 5,5 років)
Охоронці неба спрацювали на високому рівні!
Подяка вам, ракетники, пілоти та бійці мобільних груп
Нахіба вона тоді літала?
Але варто пам'ятати, що масштабних ракетних обстрілів не було відносно давно, і ймовірне повторення, адже майже напевно накопичено більше ракет ніж вони запустили.
Тому не ігноруймо сигнали тривоги.
Можна порадіти, що на цей раз позбивали протирадіолокаційні ракети Х-31П, бо від союзників важко отримати радари до ППО.
А де наші балістичні та крилаті ракети? Встигнемо зробити, коли вони вже нікому стануть не потрібні, бо трамп протисне територіальні поступки кацапам з відмовою від НАТО на 20 років? Маск-членосос вже висміяв заяву, що Україні ніхто не буде диктувати умови - бачте, трампівському пацюку смішно, а де всі інші трампівські пацюки - The Second First, V та інші кончені? Ферма тролів вашим кураторам вже не потрібна, припинили фінансування? Щоб ви здохли, ****** (і шльондра ведана).