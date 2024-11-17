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Удар по Одещині: постраждала енергетична інфраструктура, є перебої з постачанням тепла, води та електроенергії, дві людини загинули, постраждав підліток (оновлено). ФОТОрепортаж

З ранку 17 листопада російські загарбники атакували Одеську область. Цілили по об'єктах критичної інфраструктури.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Олег Кіпер.

Внаслідок атаки у регіоні фіксуються перебої з постачанням тепла, води та електроенергії. Застосовуються екстрені відключення світла за вказівкою Укренерго. Лікарні та інші обʼєкти критичної інфраструктури працюють за допомогою генераторів.

"Всі уповноважені служби працюють над усуненням пошкоджень. На цю хвилину спеціалісти вживають усі можливі заходи, аби тепло та водопостачання були відновлені упродовж декількох годин. Енергетики безперервно працюють над усуненням наслідків обстрілу", - йдеться в повідомленні.

Кіпер також зазначив, що в регіоні вже  розгорнуто 445 пунктів незламності. Ще 357 при потребі буде відкрито додатково.

Згодом Кіпер повідомив, що внаслідок російської атаки загинули дві людини.

В Одесі не працює весь електротранспорт у місті, а в деяких районах немає електропостачання, повідомив мер Геннадій Труханов.

"Внаслідок обстрілу сталися пожежі у трьох приватних будинках, ще чотири будинки було частково зруйновано. За попередньою інформацією, постраждав один підліток", - повідомили в ДСНС України.

Одеська область
Одеська область
Одеська область
Одеська область
Одеська область
Одеська область
Одеська область
Одеська область
Одеська область

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Масована атака на Україну 17 листопада 2024 року

Як повідомлялося, зранку 17 листопада російські загарбники здійснили масований удар по енергосистемі.

Так, росіяни тричі вдарили по Запоріжжю, цілили по критичній інфраструктурі. У Волинській та Вінницькій області під час повітряної тривоги ворог атакував енергетичну інфраструктуру.

Також Цензор.НЕТ інформував, що російські окупанти зранку атакували Миколаїв декількома хвилями безпілотників. Ворог влучив у житловий сектор. Окрім того, росіяни вночі атакували Київ безпілотниками, пролунали вибухи.

Згодом стало відомо, що війська РФ атакували Дніпро та область, поранено людину, є пошкодження. Також ворог поцілив по об’єкту критичної інфраструктури Рівненщини.

Російські загарбники під час повітряної тривоги атакували Кривий Ріг. Зафіксовано влучання в обʼєкт інфраструктури, лікарні перейшли на генератори.

За повідомлення ДТЕК, внаслідок атак було серйозно пошкоджено обладнання теплоелектростанцій. Це вже восьма масована атака на енергетичні підприємства компанії за цей рік. Всього з початку повномасштабного вторгнення теплоелектростанції ДТЕК були обстріляні понад 190 разів.

У лісових масивах Мукачівського та Рахівського районів Закарпатської області за межами населених пунктів зафіксовано падіння уламків ворожих ракет та БпЛА.

Також ворог вдарив по об'єкту критичної інфраструктури в Івано-Франківській області.

Через масований ворожий обстріл знеструмлені декілька залізничних ділянок на півдні, заході та північному сході України. На Дніпропетровщині загинули двоє залізничників.

На Черкащині Сили оборони збили 7 "шахедів" та дві крилаті ракети, пошкоджено будинок та лінію електропередач, горіла лісова підстилка.

Автор: 

обстріл (28435) Одеса (5451) Одеська область (3208)


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Топ коментарі
+15
Ну что Шольц и Трамп, поговорили с ******? Как там Трамп, предупредил чтобі ***** не ескалировало ну и как результат ваших перегаворов? Если выразиться дипломатически то ***** просто достал из своих штанов говно и размазал по морде тем кто с ним вчера переговаривался. Ждем сопливые всхлипывания вчерашних переговорщиков что они скажут. Хотя уверен что ничего они не скажут и не сделают на то они и сопляки трусливые. Вот точно то же самое будет и после так называемого "перемирия" которое нам хотят впарить. ***** будет дальше уничтожать Украину а так называемые посредники или гаранты будут нас держать за руки и говорить чтобы мы не отвечали и не ескалировали, лишь бы не сорвать мир.
А насчет Украины так почему мы не бьем по енергетике Сосии? Как видим енергетическое перемирие которое обявлял Зеленский действует только в одностороннем порядке. Где ответка, Зеля?
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17.11.2024 11:20
+13
Одесу сильно накрило -- співчуття
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17.11.2024 11:19
+10
Зате Володя Боневтік Нетряпка Херпіду Протужний виступив зранку зі своїм відосом і повідомив, скільки кацапи кинули по наших містах і інфраструктурі своїх ракет. Хоче створити атмосферу, що ніби він разом з народом і разом ховається і співчуває... Та ні Боневтіке, прості люди сьогодні загинули від удару шахедів і ракет, втратили свої домівки, а держава втратила генеріруючі об'єкти, а ти заховав свою дупу у тепле, комфортне бомбосховище. Також вчора робиву вигляд, що переживає і піклується за хлдопців і дівчат, які на передовій і ганьбить поляківҐ, німців, американців, що мало дали зброї..., Та ні Боневтіке, хлопці в окопах в холоді, без прикриття ППО, РЕБ, ракет і дронів, бо ти замвість їх забезпечення і спасіння життя все заривав в дороги, а навіть в останньому бюджеті більше виділив своїй братві, яка має захищати твою єдину дупу, а не бійців, простих громадян і Україну.
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17.11.2024 11:15
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Лідор запевнив,внього до зими все готово !
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17.11.2024 11:12 Відповісти
Ну так еще же осень... К осени не готовились.
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17.11.2024 11:24 Відповісти
Зате Володя Боневтік Нетряпка Херпіду Протужний виступив зранку зі своїм відосом і повідомив, скільки кацапи кинули по наших містах і інфраструктурі своїх ракет. Хоче створити атмосферу, що ніби він разом з народом і разом ховається і співчуває... Та ні Боневтіке, прості люди сьогодні загинули від удару шахедів і ракет, втратили свої домівки, а держава втратила генеріруючі об'єкти, а ти заховав свою дупу у тепле, комфортне бомбосховище. Також вчора робиву вигляд, що переживає і піклується за хлдопців і дівчат, які на передовій і ганьбить поляківҐ, німців, американців, що мало дали зброї..., Та ні Боневтіке, хлопці в окопах в холоді, без прикриття ППО, РЕБ, ракет і дронів, бо ти замвість їх забезпечення і спасіння життя все заривав в дороги, а навіть в останньому бюджеті більше виділив своїй братві, яка має захищати твою єдину дупу, а не бійців, простих громадян і Україну.
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17.11.2024 11:15 Відповісти
Одесу сильно накрило -- співчуття
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17.11.2024 11:19 Відповісти
Ну что Шольц и Трамп, поговорили с ******? Как там Трамп, предупредил чтобі ***** не ескалировало ну и как результат ваших перегаворов? Если выразиться дипломатически то ***** просто достал из своих штанов говно и размазал по морде тем кто с ним вчера переговаривался. Ждем сопливые всхлипывания вчерашних переговорщиков что они скажут. Хотя уверен что ничего они не скажут и не сделают на то они и сопляки трусливые. Вот точно то же самое будет и после так называемого "перемирия" которое нам хотят впарить. ***** будет дальше уничтожать Украину а так называемые посредники или гаранты будут нас держать за руки и говорить чтобы мы не отвечали и не ескалировали, лишь бы не сорвать мир.
А насчет Украины так почему мы не бьем по енергетике Сосии? Как видим енергетическое перемирие которое обявлял Зеленский действует только в одностороннем порядке. Где ответка, Зеля?
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17.11.2024 11:20 Відповісти
Не спихуйте знову все на Трампа, на Шольца, вина, що таке твориться в Україні не їх, а насамперед Володі Боневтіка і нарід 73%, які під час війни привели до влади того, хто з кацапами все своє життя цілувався в дьосна, який весь свій репертуар(творчіть) присвятив кацапні, а українців висміював. Він також, як Ви, свій продукт виготовляв на кацапській мові і тягнув націю, щоб подивитися в очко пуйлу та ще звинувачував Порошенка пепред лідерами світу, що мов тільтки він хоче війни, бо на ній збагачується, а в очах пуйла він бачить мир. Чи такого не було? А хто всі гроші і час витратив на свої розваги і піар по "Великому крадівництву" і відпочинках в Трускавцях, Буковелях, вся антимайданна братва на військових гелікоптерах літали на днюхи в Карпати.
Дуже шкода одеситів, вони віддали свої голоси за цього брехуна, не думали, що прийдеться потерпати від ракет, думали веселитися - ржати, коли в країні була незакінчена війна?
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17.11.2024 11:33 Відповісти
Пшол нах. кацапоид. Я давно заметил что ты как и армия кацапских тролей, после каждого обстрела вылазите из своей вонючей норы и начинаешь требовать свержения власти и примириться с рашистами
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17.11.2024 11:40 Відповісти
Сам ти кацап і навіть не прихований. Вивчи українсьоку мову, тоді зрозумуієш логіку і суть поведінки західних лідерів. Ще раз наголошую, що кацапи це потвори, терористи, фашисти, нацисти, маніяки, які знищують українців самою смертоносною зброєю, яка є на землі. Вони сьогодні застосували ракети і літаки, які їм передала Україна для нашого захисту. Американці, німці, поляки, чи британці не наша влада, навіть не наші депутати. Їх вибрав народ тих країн, яким вони служать і звичайно вони будуть робити все, щоб не зашкодити і не наразити на смерть своїх громадян. А за події в Україні відповідає Верховний Головнокомандувач і його знають, як Зеленського і його команді, яку він розставив на посади. Його вибрав нарід для свого захисту, а не Шольца чи Трампа. А ти, кацапе, налаштовуєжш нарід, що у всіх бідах винні американці і німці. Ні, винні кацапи, які напали і вбивають і винна сьогоднішня влада, яка замість підготовки до війни всі гроші і час витратили на свій піар, а сьогодні звинувачують партнерів.
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17.11.2024 11:51 Відповісти
Добавлю, а то пропустив. Ніколи я не вимагав "свержения власти", бо то буде кінець України. Влада має бути змінена на виборах це по-перше, а по-друге, я ніколи не пропагував примирення з кацапами, бо на відміну від тебе знаю історію і знаю про голодомори, коли кацапи знищили до 17 мільйонів українців голодом, про "червоні терори", про розстріляне "відродження", а решту знищили в ГУЛАГах за мову, за вишиванки, за колядки... Припинення боротьби з кацапам означає добровольно йти в концтабір. Я проти того, щоб влада брехала своєму народу і не мародерила казну і армію під час війни, не створювала корупційні схеми для своїх і припинила криміналізувати всі органи влади -ТЦК, МСЕК, прокурорів, суди, поліцію, місцеві органи влади і навіть залякувати блогерів, бо хто висловить свою думку, то відразу або в тюрму, або в штурмовики на ту ділянку, звідки не повертаються з першого разу.
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17.11.2024 11:58 Відповісти
Да видал я таких сотни ботов которые на украинском языке косят под украинцев но топят за Сосию. Так что украинским языком ты меня не обманешь. И для начала назови дату когда началась украинско-росийская война. А то если вас прокацапленных послушать так война началась в 2019 году и вы требуете чтобы Зеленский заключил с ****** мир, снял военное положение и провел выборы на которых выберут того кто будет с Сосией дружить а не воевать
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17.11.2024 12:17 Відповісти
Росія напала на Україну в ніч з 29 листопада (https://uk.wikipedia.org/wiki/11_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D1%8F 11 грудня ) на 30 листопада (https://uk.wikipedia.org/wiki/12_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D1%8F 12 грудня ) https://uk.wikipedia.org/wiki/1917 1917 року.
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17.11.2024 12:27 Відповісти
Кацапе і це все, що ти накатав в своє оправдання? Якраз сьогодні мова має значення, бо на російській пуйло віддавав наказ на війну, російською віддаються накази на запуск ракет і шахедів, російською брешуть по всьому світу і носії тієї ворожої мови вбили вже тисячі українців. Я розумію, що кацап ніколи не вивчить українську, бо в нього щелепа не та. Коли розпочалася російсько-українська війна можеш запитати у Гугла він все знає. А на брехню, що я ніби вимагаю, щоб Боневтік заключив мир з пуйлом, то твої вигадки і мабуть бажання. Особисто я вимагаю, щоб Верховний і його антимайданна команда перестали обкрадати армію і державу, перевели рештки економіки на військові рейки, через парламент(бо в нас парламентсько-президентська республіка), створили уряд спасіння і налагодили випуск своїх ракет і іншої зброї, бо світ сьогодні не надійний і в любий момент можуть відмовитися давати нам зброю. А ще вимагаю бюджетні кошти направити на ЗСУ, на виробництво РЕБ, дронів, ракет, снарядівҐ, а не на зеленоригувську шоблу ОПи, депутатів, уряду, БЕП, прокурорів, судів та іншого.
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17.11.2024 12:49 Відповісти
При поточній системі управління, ми все більше і більше йдемо до переговорів, де нас просто поставлять перед фактом про домовленості. Не бачу за три роки, ні одної зміни, яка б посилила позицію на можливих переговорах. От коли можна було нормально договоритись, це після контрнаступу на Харківщині, коли у орків не було ще кабів і море беспілотників.

Тоді треба було збільшити виробництво беспілотників та почати виробництво ракет, хоча б навіть Вільх для початку, якщо Грім та Нептун неготові, а не називати фпв дрони весільними та можна було отримати нормальні позиції.

І лендліз вимагати виконання від Байдена а не розповідати по марафону, що він нам не потрібен тому що є бесплатно по PDA.
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17.11.2024 13:36 Відповісти
При такій пасивній політиці заходу, та відсутності у нас авіації і виробництва ефективних ракет і коли у раші сильний союзник Китай, військовий бюджет більше нашого загального бюджету, тільки питання часу коли підемо на переговори.

Якщо з 19 року а тим більше з 22 ми не вийшли на виробництво хоча б 15 ракет на місяць і не отримали від заходу хоча б 20 Ф16 для мінімального прикриття тилу від ракет. Та так і не почали боротьбу з корупцією яка спалює ітак малі ресурси.

То треба бути реалістами, зараз тільки питання чи підемо ми на якихось позиціях чи нас просто захід поставить перед фактом.
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17.11.2024 13:49 Відповісти
Фарион, перелогинься.
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17.11.2024 13:43 Відповісти
Они все никак не поймут, что с ****** нельзя договорится.
Трамписты, Маски соучастники *****.
ПаРаша должна быть уничтожена.
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17.11.2024 11:37 Відповісти
Незламний довбойобіна - це саме привіт був твому потужному хрипуну-недоумку, який знову огризається, і тепер не тільки на *****, але й на Шольца та Трампа, які збираються війну закінчувати. Але наркодиктатор знає що для нього закінчення війни - смерть.
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17.11.2024 12:28 Відповісти
А хто там обіцяв "потужні" атвєткі по енергосистемі пітарів чи то атвєткі відосіками накидає і підракуями (((
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17.11.2024 11:28 Відповісти
Надеюсь сегодня-завтра ударят по фашистским подстанциям, иначе…
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17.11.2024 11:30 Відповісти
Тому що треба бити у відповідь, навіть тими же беспілотниками після такої атаки. Їх станції на відміну від аеродромів незахищені, ну самій станції беспілотник нічого не зробить але трансформатор реально спалити. Шкода що балістики немає можна було б і станції серйозно пошкодити.

Без ударів у відповідь, вони будуть дальше це робити, щоб посилити свої позиції на переговорах. Після адекватної відповіді орки б пішли на неформальні домовленості не бити по енергетиці.
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17.11.2024 11:31 Відповісти
Жаль що цих фото не побачить те багате американське бидло .
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17.11.2024 11:35 Відповісти
Доки не вони на цих фото їм пох...
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17.11.2024 12:10 Відповісти
Хто устал ат війни п'ять років тому, тепер по ходу відпочиває як ніколи..
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17.11.2024 11:37 Відповісти
Щоб все це повернулося в пику кожному лаптерилому помножене в тисячу разів! 😡
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17.11.2024 11:41 Відповісти
Такий собі Наєм відзвітував про захист об'єктів енергетичної інфраструктури, а такий собі найдорожчий диктор прохрипів, що Україна готова до зими.
Збрехали обидва (от дивина, правда ж?). Зате обидва стали "трішечки" заможнішими...

Подивимось, що буде робити Маркарова: чи подзвонить якомусь раднику Трампа з розповіддю про "неескалацію" прутіна? А посол в Німеччині вже поспілкувався з їхнім МЗС і розповів про результати розмови Шольца і йухла?

Хоча... Сьогодні ж неділя - нащо ото людей напружувати, так? А те, що били по енергооб'єктах, загинули люди, що це одна з наймасованіших атак - то таке: потерпить до понеділка, а там і зовсім забудеться....

От чомусь мені здається, що саме так і буде, на жаль.
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17.11.2024 11:42 Відповісти
росия страна ФАШИСТОВ !!!(((( с ними надо также поступать хватит уже с ними сюсюкаться !!!!(((( мир обосрался , только Украина мужественно им противостоит и ее НАРОД !!!(((
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17.11.2024 13:00 Відповісти
должны быть УДАРЫ в ответ на этот беспредел !!!(((
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17.11.2024 13:02 Відповісти
 
 