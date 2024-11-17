Ворог ударив дроном по Херсону: загинув чоловік (оновлено). ФОТО

Зранку 17 листопада 2024 року війська РФ атакували Херсон.

Про це повідомив у телеграм-каналі начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, у Дніпровському районі Херсона зранку російські окупанти з дрона атакували автівку.

"Чоловік, який у ній перебував, на жаль, не вижив. Наразі встановлюється особа загиблого", - йдеться у повідомленні.

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Як згодом повідомили в Офісі генпрокурора, за процесуального керівництва Херсонської окружної прокуратури розпочато розслідування за фактом порушення законів і звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Масована атака на Україну 17 листопада 2024 року

Як повідомлялося, зранку 17 листопада російські загарбники здійснили масований удар по енергосистемі.

Так, росіяни тричі вдарили по Запоріжжю, цілили по критичній інфраструктурі. У Волинській та Вінницькій області під час повітряної тривоги ворог атакував енергетичну інфраструктуру.

Також Цензор.НЕТ інформував, що російські окупанти зранку атакували Миколаїв декількома хвилями безпілотників. Ворог влучив у житловий сектор. Окрім того, росіяни вночі атакували Київ безпілотниками, пролунали вибухи.

Згодом стало відомо, що війська РФ атакували Дніпро та область, поранено людину, є пошкодження. Також ворог поцілив по об’єкту критичної інфраструктури Рівненщини. На Закарпатті зафіксовано падіння уламків ворожих ракет та БпЛА. Під ударом була й критична інфраструктура Івано-Франківщини.

За даними президента Володимира Зеленського, РФ сьогодні запустила близько 120 ракет і 90 дронів. ППО знищила понад 140 повітряних цілей.